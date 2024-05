"Corrida maluca" reúne Tribo, Furia e mais em mapa inédito de Fortnite

Foto: Red Bull Ladeira Abaixo / Reprodução Corrida maluca está disponível no Fortnite reunindo alguns dos maiores grupos de streamers do Brasil

Uma ideia ousada reuniu, em um mesmo ambiente, alguns dos maiores representantes gamers do cenário brasileiro. Tribo, Ilha das Lendas, Hero Base e Furia foram colocados em um mapa inédito e exclusivo de Fortnite para disputarem o “Red Bull Ladeira Abaixo” – a maior “corrida maluca” do mundo real, agora também disponível no universo virtual.

Promovido pela Red Bull, o Ladeira Abaixo acontecerá presencialmente em São Paulo no próximo dia 16 de junho. Esta edição terá um formato Geek pela primeira vez, reunindo competidores de todo o Brasil, incluindo representantes do Ceará.

Para ampliar a diversão e a competitividade, foi lançado um evento especial no ambiente virtual de Fortnite. Nesse novo modo de jogo, as equipes da Tribo do Gaules, Ilha das Lendas, Furia e Hero Base se enfrentarão em um mapa especial de corrida, trazendo a adrenalina e a emoção do evento para o mundo dos games.

“A ideia de quatro comunidades diferentes se encontrarem em um mapa no Fortnite e transmitirem o mesmo evento pessoalmente pode ter parecido improvável no passado, mas reflete a incrível evolução e expansão do mundo dos jogos e das transmissões ao vivo. Ao unir diferentes comunidades como Tribo, Hero Base, Ilha das Lendas e Furia, conseguimos a inclusão, diversidade e a união dentro do universo gamer”, explica Gustavo “Baiano”, criador de conteúdo e streamer da Ilha das Lendas.

Foto: Red Bull Ladeira Abaixo / Reprodução Tribo do Gaules sendo representada no mapa especial do Fortnite do Red Bull Ladeira Abaixo

No novo mapa, não faltam referências aos streamers de League of Legends, Counter Strike e Fortnite, desde emotes da Tribo do Gaules até um grande holograma da Ilha das Lendas. Durante a corrida, os jogadores podem coletar caixas com itens especiais para ajudar sua equipe ou atrapalhar os adversários, adicionando uma camada extra de estratégia e emoção ao evento.

Para completar a experiência e garantir a diversão, a narração da corrida será feita por Igão e Mítico, os populares apresentadores do PodPah. Eles também farão a transmissão ao vivo do evento presencial no dia 16 de junho, trazendo seu carisma e entusiasmo para a competição e envolvendo ainda mais o público.

“É muito legal reunir comunidades que normalmente não interagem e colocar todos no mesmo ambiente para participar de algo juntos. É louco ver pessoas de CS e LoL, por exemplo, no mesmo ecossistema. A Furia já trabalhou com Fortnite antes, então eles já estão um pouco em casa, mas a Tribo e a Ilha das Lendas, não. Ter todos juntos em um mapa é incrível”, exclama Flakes Power, streamer e criador da Hero Base.

Foto: Red Bull Ladeira Abaixo / Reprodução Carro que representa a "mula" da Tribo do Gaules

O novo mapa já está disponível, com duração até 7 de junho. Na competição, equipes de até duas pessoas poderão participar de uma corrida cheia de curvas e repleta de obstáculos. O objetivo é finalizar todo o percurso no menor tempo possível.

O jogador que conseguir completar o percurso de maneira mais rápida ganhará uma experiência exclusiva no Red Bull Ladeira Abaixo. Com direito a três acompanhantes, os finalistas poderão fazer um test drive da ladeira oficial do evento, em São Paulo, no dia da competição.





Como acessar o mapa

Para participar da disputa virtual, basta fazer um cadastro no site do evento, efetuar o login no Fortnite e inserir o código de mapa do evento. Feito isso, o jogador poderá entrar no espaço especial e jogar quantas vezes quiser. Após cada corrida, um código único será gerado, que deve ser inserido no site da campanha para entrar no ranking geral e disputar a premiação.

- Clique aqui para acessar o site do evento.

- Código do mapa do evento: 5143-9126-0022

- O mapa Red Bull Ladeira Abaixo está disponível no Fortnite para PC, Playstation 4 e 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.







Cearenses na Ladeira presencial

O Ceará estará representado nas disputas presenciais do Red Bull Ladeira Abaixo. Já tradicional no torneio, a equipe JegueAlado desembarca diretamente de Jericoacoara com um carrinho que representará os heróis da Marvel.

Sempre bem humorada, a equipe tem o objetivo de construir um carrinho em forma de piscina, de modo que Deadpool seja o piloto. Os demais participantes estarão fantasiados de Capitão América, Homem de gelo, Wolverine e Homem-aranha.

O capitão do time é Alessandro Vagner que nasceu em Goiás, mas há duas décadas reside em Jeri. Em 2022, ele e sua equipe foram até Ribeirão Preto e ficaram na oitava posição no ranking geral com um carrinho que homenageava as raízes nordestinas.

Foto: JegueAlado / Instagram A equipe JegueAlado será a representante do Ceará no Red Bull Ladeira Abaixo 2024