Gaules comenta sobre ampliação de suas lives: "O futuro é isso"

Foto: Fabio Piva / Red Bull Content Pool Durante o Red Bull Ladeira Abaixo, o streamer Gaules comentou de maneira exclusiva qual deve ser o futuro de suas transmissões multiplataformas

Transformar e revolucionar transmissões de e-sports já é a marca registrada de Alexandre “Gaules” Borba. Mas agora ele pretende expandir ainda mais sua atuação ao buscar eventos que, de maneira parecida com os jogos eletrônicos, possam se conectar com famílias inteiras. Durante o Red Bull Ladeira Abaixo, ele explicou que a ideia é buscar o máximo de eventos possíveis que possam agregar à comunidade gamer brasileira.

“Acho que agora é cada vez mais conseguir fazer projetos que juntam a comunidade. As transmissões de CS (Counter Striker) foram um começo e a gente continua transmitindo tanto o CS como outras modalidades”, afirmou a este colunista ao longo do RBLA, que ocorreu em São Paulo, no último domingo, 16 de junho.

Após uma série de mudanças nos termos de uso da Twitch TV, plataforma onde Gaules se estabeleceu como um dos maiores nomes dos games e do e-sports no Brasil e no Mundo – somada a uma disputa por direitos autorais de campeonatos de CS2 –, o streamer deu início a uma série de mudanças em sua atuação.

Depois de anos exclusivas na Twitch, suas transmissões passaram a ser multiplataforma em 2024, com Gau ampliando seu leque de eventos – movimento que já vinha sendo realizado há algum tempo.

“Acabamos de ter a Kings League (liga de futebol de sete), com time que tinha jogador que era do chat, jogador profissional. O Red Bull Ladeira Abaixo em 2022 a gente correu, pilotando o carro de capacete da Tribo. Neste ano a gente pensou em fazer a mulinha. Então tudo que é projeto que a gente tenta agregar à comunidade, para fazer o pessoal se sentir parte, está no nosso DNA”, completou.

“O futuro não sei o que nos reserva, mas eu tenho certeza de quem vai estar lá, que é a gente e a nossa comunidade”, continuou.

Foto: Fabio Piva / Red Bull Content Pool Os streamers Liminha e Llauqs foram os responsáveis por descer o Red Bull Ladeira Abaixo no carro Mulinha

Representantes da Tribo, os streamers Liminha e Llauqs foram os responsáveis por descerem na Mulinha. Assista à abaixo o vídeo da participação dos dois no Red Bull Ladeira Abaixo.



Gaules comenta sobre mudanças no modelo de comunicação e entretenimento

Para Gaules, o futuro das transmissões é um caminho a ser explorado em conjunto com sua comunidade fiel. Ao mesmo tempo, esse modelo de comunicação é algo que deve ganhar cada vez mais espaço, principalmente pela possibilidade ativa de quem está assistindo de interferir e até mudar os rumos daquilo que está sendo exibido ao vivo.

“Quando a gente está transmitindo alguma coisa, tem a mensagem do chat que de repente muda o rumo da conversa ou você descobre uma coisa nova. Todas as ferramentas de interação que antes não existiam na televisão e no rádio, apesar de terem a possibilidade de ter telefonemas e até mesmo as redes sociais, não são tão dinâmicas quanto é em uma Live streaming”, afirmou.

“Isso é uma coisa que a gente sempre dá muito foco, a gente coloca um peso muito grande, e acredita que o futuro é isso. A gente acredita que dá para conseguir incluir toda a comunidade e ter essa interação também com o pessoal que está ali assistindo”, evidenciou.