Streamers são desafiados para mostrar força de conexão de internet

Foto: Arquivo pessoal Daiki é atleta profissional de Valorant pela Team Liquid

Imersa no universo dos games, a Vivo lançou uma ação que busca engajar a comunidade gamer: o "Desafio Vivo Fibra Gamer". Nesta quinta-feira, 20, quatro streamers brasileiros irão competir em diversos jogos, enquanto realizam transmissões ao vivo pela Twitch. Gambitzero, Teteia, ukinas e Daiki são os convidados do desafio.

A iniciativa, que visa reforçar a presença da Vivo no cenário dos e-sports, tenta destacar a velocidade e estabilidade do serviço Vivo Fibra Gamer. Esta ação seria mais um passo da marca para fortalecer sua ligação com o público de jogos e esportes eletrônicos, um relacionamento que vem sendo construído desde 2014.

Cada streamer fará uma transmissão de duas horas, proporcionando aos espectadores não apenas a emoção assistir às disputas, mas também gerando a oportunidade de interação por meio do chat e discord. Durante as lives, a serão oferecidos Twitch Subscribe (os subs) gratuitamente, permitindo uma exibição livre de anúncios.

O Desafio Vivo Fibra Gamer também serve para promover o serviço Vivo Fibra Gamer, desenvolvido especialmente para quem joga online. Os serviços oferece tanto estabilidade de conexão, como redução de latência através da tecnologia ExitLag, que otimiza e busca as melhores rotas de conexão automaticamente.

Vivo no mundo do e-sports

Atualmente, a marca mantém um projeto de e-sports chamado Vivo Keyd Stars é uma das maiores organizações do Brasil. Presente em diferentes cenários competitivos, a equipe conta com uma torcida apaixonada e um currículo composto por participação em torneios no Brasil e no mundo. Hoje, a organização se mantém e m disputas no League of Legends, Rainbow Six Siege e Honor of Kings.