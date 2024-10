Valorant lança novo mapa de mata-mata e nova skins

Foto: Riot Games / Valorant Intitulado de Glitch, o mapa apresenta uma versão "abandonada" do mapa Sunset e uma versão invernal de Haven

A Riot Games revelou o mais novo mapa do modo Mata-Mata em Equipe de Valorant. Intitulado de Glitch, o mapa será lançado no Episódio 9, Ato III no dia 23 de outubro. O mapa traz uma temática visual intrigante de dualidade, transportando os jogadores para uma simulação defeituosa criada pelo personagem Maxbot.

De um lado, o Glitch apresenta uma versão "abandonada" do mapa Sunset, enquanto o lado oposto mergulha os jogadores em uma versão invernal de Haven.

Além do lançamento de Glitch, o Episódio 9, Ato III traz uma nova linha de skins chamada Apocalíptica, com opções para as armas Sheriff, Phantom, Judge, Odin, e um novo tipo de faca, o Machado de Batalha.

Já o Passe de Batalha desse episódio inclui itens como a Vandal Torque, a Phantom Nanofissura, e o divertido Chaveiro de Arma Banheirinha do Nugget, um bônus temático que promete atrair os colecionadores.

Foto: Riot Games / Valorant O Episódio 9, Ato III traz uma nova linha de skins chamada Apocalíptica e um novo Passe de Batalha

Outro destaque do período será o Game Changers Championship, que acontecerá em Berlim, entre 8 e 17 de novembro. O torneio reunirá as dez melhores equipes de mulheres e pessoas não binárias de regiões como América do Norte, EMEA, APAC, China, Brasil e América Latina, que garantiram suas vagas ao vencer eventos principais e acumular as maiores pontuações nos circuitos regionais.

Esse torneio é o ápice da série Game Changers 2024, uma celebração do talento e da representatividade de gênero no cenário competitivo de Valorant.