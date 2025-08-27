De hamburguerias a locadoras, saiba onde comemorar o Dia do Gamer em Fortaleza

Foto: Fernanda Barros / O POVO A coluna separou alguns destinos que ajudam a transformar a capital cearense em um verdadeiro palco gamer

O Dia do Gamer, celebrado nesta sexta-feira, 29 de agosto, é mais do que uma data no calendário: é uma oportunidade de revisitar memórias, reunir amigos e mergulhar em universos digitais e analógicos que atravessam gerações. E em Fortaleza não faltam espaços que transformam essa paixão em experiência, unindo gastronomia, nostalgia e diversão para todas as idades.

Seja para desafiar os amigos no fliperama, reviver os tempos de locadora de bairro, explorar arenas high-tech ou simplesmente pedir um hambúrguer inspirado em personagens clássicos, há opções para todos os perfis de jogadores.

Abaixo, confira alguns desses destinos que ajudam a transformar Fortaleza em palco gamer.

Leia mais Dia do Gamer: Conheça 5 cearenses para acompanhar e se divertir no mundo dos games Sobre o assunto Dia do Gamer: Conheça 5 cearenses para acompanhar e se divertir no mundo dos games





Pixel Burger: nostalgia servida à mesa

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 05-07-2024: Burgers com jogos, nos espaços Geek Bunker e Pixel Burger. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Logo na entrada, um Xbox 360 convida o público a jogar, mas basta cruzar a porta para perceber que a Pixel Burger é uma viagem no tempo. Inspirada em personagens como Sonic, Pikachu e Baby Yoda, a hamburgueria recria a atmosfera de clássicos como Mario Bros, com mesas equipadas com consoles antigos, como Atari, PlayStation 1 e 2 disponíveis gratuitamente.

Além da ambientação geek, o cardápio fala a língua dos gamers, com pedidos como “hambúrguer do Naruto”, “Sonic” e “Resident Evil”. Lucas Luge e Erica Maia, criadores do espaço, explicam que o público mais fiel tem entre 30 e 40 anos: “São pais que cresceram jogando e hoje levam os filhos para compartilhar essa experiência”, contam.

Endereço: Avenida Engenheiro Luiz Vieira, 920, Loja 3, De Lourdes

Funcionamento: Terça a domingo, 17h às 23h

Instagram: @pixelburgerbr

Geek Bunker: um “abrigo” geek na Parquelândia

Foto: Fernanda Barros / O POVO No Geek Bunker, comida também entra no clima e o cardápio artesanal é pensado para dialogar com o tema

Já pensou em entrar em um bunker geek? Essa é a proposta do Geek Bunker, hamburgueria que mistura cultura pop e games em um espaço que homenageia desde Pokémon e One Piece até Harry Potter e Friends.

O espaço é recheado de opções para jogar: simuladores de corrida, Nintendo Switch, fliperamas, air hockey e mesas equipadas com Super Nintendo, PlayStation 2 e Xbox. A comida também entra no clima geek, com cardápio artesanal pensado para dialogar com o tema.

Endereço: Avenida Jovita Feitosa, 2802, Parquelândia

Funcionamento: Todos os dias, das 16h40 às 23h30

Instagram: @geekbunker_burger

Geek&Games: resistência gamer no Barroso

Foto: Arquivo pessoal A Geek&Games oferece consoles como PlayStation 3 e 4, Xbox One e até fliperama a preços acessíveis

Em um bairro periférico de Fortaleza, a Locadora Geek&Games mantém viva uma tradição que marcou gerações: as locadoras de videogame. Criada por Danilo Soares em 2019, o espaço nasceu da paixão de infância e hoje oferece consoles como PlayStation 3 e 4, Xbox One e até fliperama, tudo a preços populares.

Mais do que uma opção de lazer, a Geek&Games é também um ponto de encontro comunitário, especialmente para crianças e adolescentes que encontram ali acesso acessível ao universo dos games. “Mesmo com o avanço da tecnologia, a locadora segue como refúgio, porque jogar junto continua sendo parte essencial da experiência gamer”, resume Danilo.

Endereço: Comunidade João Paulo II, bairro Barroso

Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 21h

Instagram: @geekgames_fortaleza





StudioGames: tecnologia e e-sports em um só lugar

Foto: StudioGames Iguatemi A StudioGames Iguatemi reúne arena de e-sports, simuladores de voo e automobilismo, realidade virtual e estações de consoles

Para quem busca uma experiência high-tech, a StudioGames do Shopping Iguatemi Bosque é o maior complexo gamer da Cidade, com mais de 300 m². O espaço reúne arena de e-sports, simuladores de voo e automobilismo, realidade virtual e estações de consoles. Além do lazer, o local oferece cursos e atividades ligadas ao mercado de games, conectando diversão e profissionalização.

No Dia do Gamer, a loja terá promoções exclusivas com descontos e brindes. Além do mais, contará com o lançamento do jogo Path of Exile 2, que terá free play nos computadores entre 18h às 17h.

Endereço: Avenida Washington Soares, 85, Edson Queiroz, Shopping Iguatemi Bosque

Funcionamento: Todos os dias das 10h às 22h

Instagram: @studiogames.fortaleza

@studiogames

Balboa’s Hobby Games: o paraíso dos tabuleiros

Foto: Balboas Hobby Games Balboas Hobby Games oferece mais de 1.300 jogos de tabuleiro, dos clássicos de estratégia a lançamentos modernos

Se a sua pegada é offline, o Balboa’s Hobby Games, no Meireles, é a escolha perfeita. A luderia oferece mais de 1.300 jogos de tabuleiro, dos clássicos de estratégia a lançamentos modernos, todos disponíveis para jogar no espaço.

O ambiente ainda conta com parceria gastronômica: em frente ao local, o food truck Hero’s Burger garante os lanches que acompanham as partidas. O resultado é um programa que mistura descontração, competição e sabor, sendo ideal para famílias e grupos de amigos.

Endereço: Rua República do Líbano, 669, Meireles

Funcionamento: Quarta a domingo (checar disponibilidade)

Instagram: @balboashobbygames

Super Games: uma viagem no tempo

Foto: RioMar Fortaleza/Divulgação Shopping RioMar Fortaleza abre exposição "Super Games: O Mundo do Videogame" para toda a família

Uma experiência gratuita é o que espera pelos clientes do Shopping RioMar Fortaleza. A exposição Super Games — O Mundo do Videogame ocorre até 31 de agosto de 2025. O espaço reúne consoles de várias gerações, de Mega Drive e Super Nintendo a estações de realidade virtual.

Também há palcos de game dance com piso iluminado e até um controle gigante inspirado em consoles antigos. Para acessar o local, basta fazer um cadastro pelo aplicativo do shopping.

Endereço: Praça de Eventos (Piso L1) do Shopping RioMar Fortaleza

Funcionamento: Até 31 de agosto, com acesso gratuito mediante inscrição no app do shopping

DL Informática e Games: a resistência digital no Cais do Porto

Foto: DLT Informática e Games A DL Informática e Games ajuda a manter viva a tradição das lan houses e locadoras em Fortaleza

Com 13 anos de funcionamento, a DL Informática e Games mantém viva a tradição das Lan houses e locadoras em Fortaleza. São três PCs gamer, além de consoles como PlayStations 2, 3 e 4, disponíveis a preços populares. A partir de R$ 6 a hora, crianças, jovens e adultos podem aproveitar para viver a cultura que foi muito famosa sobretudo ao longo da primeira década dos anos 2000.

Além disso, a loja ainda oferece manutenção de notebooks e montagem de PCs gamers.

Endereço: Rua 22 de Abril, 292, Cais do Porto

Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 15h às 20h