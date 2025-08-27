De hamburguerias a locadoras, saiba onde comemorar o Dia do Gamer em Fortaleza
Wanderson Trindade é coordenador da Central de Dados e repórter do O POVO+, com uma paixão declarada por contar as histórias de quem faz a indústria dos jogos eletrônicos acontecer. Especializado na cobertura do universo dos games no Ceará, no Brasil e no mundo, acompanha de perto tanto o cenário competitivo quanto o desenvolvimento de jogos. Autodescrição: Homem pardo de cabelos ondulados, Wanderson aparece na foto usando óculos e fones de ouvido, com um sorriso no rosto que traduz sua energia e entusiasmo pelo tema.
Seja para desafiar os amigos no fliperama, para reviver os tempos de locadora de bairro ou para simplesmente pedir um hambúrguer inspirado em personagens clássicos, o que não faltam são opções em Fortaleza. A coluna separou alguns destinos que ajudam a transformar a capital cearense em palco gamer
O Dia do Gamer, celebrado nesta sexta-feira, 29 de agosto, é mais do que uma data no calendário: é uma oportunidade de revisitar memórias, reunir amigos e mergulhar em universos digitais e analógicos que atravessam gerações. E em Fortaleza não faltam espaços que transformam essa paixão em experiência, unindo gastronomia, nostalgia e diversão para todas as idades.
Seja para desafiar os amigos no fliperama, reviver os tempos de locadora de bairro, explorar arenas high-tech ou simplesmente pedir um hambúrguer inspirado em personagens clássicos, há opções para todos os perfis de jogadores.
Abaixo, confira alguns desses destinos que ajudam a transformar Fortaleza em palco gamer.
Logo na entrada, um Xbox 360 convida o público a jogar, mas basta cruzar a porta para perceber que a Pixel Burger é uma viagem no tempo. Inspirada em personagens como Sonic, Pikachu e Baby Yoda, a hamburgueria recria a atmosfera de clássicos como Mario Bros, com mesas equipadas com consoles antigos, como Atari, PlayStation 1 e 2 disponíveis gratuitamente.
Além da ambientação geek, o cardápio fala a língua dos gamers, com pedidos como “hambúrguer do Naruto”, “Sonic” e “Resident Evil”. Lucas Luge e Erica Maia, criadores do espaço, explicam que o público mais fiel tem entre 30 e 40 anos: “São pais que cresceram jogando e hoje levam os filhos para compartilhar essa experiência”, contam.
Endereço: Avenida Engenheiro Luiz Vieira, 920, Loja 3, De Lourdes
Funcionamento: Terça a domingo, 17h às 23h
Instagram: @pixelburgerbr
Geek Bunker: um “abrigo” geek na Parquelândia
Já pensou em entrar em um bunker geek? Essa é a proposta do Geek Bunker, hamburgueria que mistura cultura pop e games em um espaço que homenageia desde Pokémon e One Piece até Harry Potter e Friends.
O espaço é recheado de opções para jogar: simuladores de corrida, Nintendo Switch, fliperamas, air hockey e mesas equipadas com Super Nintendo, PlayStation 2 e Xbox. A comida também entra no clima geek, com cardápio artesanal pensado para dialogar com o tema.
Em um bairro periférico de Fortaleza, a Locadora Geek&Games mantém viva uma tradição que marcou gerações: as locadoras de videogame. Criada por Danilo Soares em 2019, o espaço nasceu da paixão de infância e hoje oferece consoles como PlayStation 3 e 4, Xbox One e até fliperama, tudo a preços populares.
Mais do que uma opção de lazer, a Geek&Games é também um ponto de encontro comunitário, especialmente para crianças e adolescentes que encontram ali acesso acessível ao universo dos games. “Mesmo com o avanço da tecnologia, a locadora segue como refúgio, porque jogar junto continua sendo parte essencial da experiência gamer”, resume Danilo.
Endereço: Comunidade João Paulo II, bairro Barroso
Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 21h
Instagram: @geekgames_fortaleza
StudioGames: tecnologia e e-sports em um só lugar
Para quem busca uma experiência high-tech, a StudioGames do Shopping Iguatemi Bosque é o maior complexo gamer da Cidade, com mais de 300 m². O espaço reúne arena de e-sports, simuladores de voo e automobilismo, realidade virtual e estações de consoles. Além do lazer, o local oferece cursos e atividades ligadas ao mercado de games, conectando diversão e profissionalização.
No Dia do Gamer, a loja terá promoções exclusivas com descontos e brindes. Além do mais, contará com o lançamento do jogo Path of Exile 2, que terá free play nos computadores entre 18h às 17h.
Endereço: Avenida Washington Soares, 85, Edson Queiroz, Shopping Iguatemi Bosque
Funcionamento: Todos os dias das 10h às 22h
Instagram: @studiogames.fortaleza @studiogames
Balboa’s Hobby Games: o paraíso dos tabuleiros
Se a sua pegada é offline, o Balboa’s Hobby Games, no Meireles, é a escolha perfeita. A luderia oferece mais de 1.300 jogos de tabuleiro, dos clássicos de estratégia a lançamentos modernos, todos disponíveis para jogar no espaço.
O ambiente ainda conta com parceria gastronômica: em frente ao local, o food truck Hero’s Burger garante os lanches que acompanham as partidas. O resultado é um programa que mistura descontração, competição e sabor, sendo ideal para famílias e grupos de amigos.
Endereço: Rua República do Líbano, 669, Meireles
Funcionamento: Quarta a domingo (checar disponibilidade)
Instagram: @balboashobbygames
Super Games: uma viagem no tempo
Uma experiência gratuita é o que espera pelos clientes do Shopping RioMar Fortaleza. A exposição Super Games — O Mundo do Videogame ocorre até 31 de agosto de 2025. O espaço reúne consoles de várias gerações, de Mega Drive e Super Nintendo a estações de realidade virtual.
Também há palcos de game dance com piso iluminado e até um controle gigante inspirado em consoles antigos. Para acessar o local, basta fazer um cadastro pelo aplicativo do shopping.
Endereço: Praça de Eventos (Piso L1) do Shopping RioMar Fortaleza
Funcionamento: Até 31 de agosto, com acesso gratuito mediante inscrição no app do shopping
DL Informática e Games: a resistência digital no Cais do Porto
Com 13 anos de funcionamento, a DL Informática e Games mantém viva a tradição das Lan houses e locadoras em Fortaleza. São três PCs gamer, além de consoles como PlayStations 2, 3 e 4, disponíveis a preços populares. A partir de R$ 6 a hora, crianças, jovens e adultos podem aproveitar para viver a cultura que foi muito famosa sobretudo ao longo da primeira década dos anos 2000.
Além disso, a loja ainda oferece manutenção de notebooks e montagem de PCs gamers.
Endereço: Rua 22 de Abril, 292, Cais do Porto
Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 15h às 20h
