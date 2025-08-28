Dia do Gamer: Conheça 6 cearenses para acompanhar e se divertir no mundo dos games

Foto: Arquivo pessoal O POVO+ apresenta a trajetória de criadores que se destacam no cenário local e nacional para você se divertir com seus conteúdos

O universo gamer vai além das partidas nas telas. Ele conecta pessoas, constrói comunidades e abre espaço para vozes diversas. No Ceará, esse movimento cresce a cada ano, com personagens que transformaram o gosto pelos jogos em projetos capazes de inspirar, divertir e gerar representatividade.

Neste Dia do Gamer, celebrado em 29 de agosto, O POVO+ apresenta a trajetória de criadores que se destacam no cenário local e nacional. São streamers, cosplayers e comunicadores que unem humor, debate e experiências pessoais para aproximar fãs e ampliar a cultura dos games.

Esses nomes mostram como o Ceará tem conquistado espaço no universo gamer, revelando talentos que reforçam o poder dos jogos de contar histórias e transformar realidades.

Jhunkbrazil: Cosplay, humor e acolhimento

Foto: Arquivo pessoal Cosplayer, streamer e criador de conteúdo, Jhunkbrazil é acompanhado por mais de 1 milhão de seguidores em suas redes

Natural de Paracuru, Jamisson Taffarel é mais conhecido como Jhunkbrazil, no universo geek e gamer. Cosplayer, streamer e criador de conteúdo, ele é acompanhado por mais de 1 milhão de seguidores em suas redes. Sua mistura de humor, cultura geek e games já conquistou públicos dentro e fora do Brasil.

Além de divertir e proporcionar alegria ao seu público, ele carrega uma mensagem importante: os games também são refúgio em momentos difíceis, tornando-se espaço de descontração e acolhimento. Hoje, Jhunkbrazil inspira e cria memórias leves com quem o acompanha, mostrando um lado mais leve e criativo da vida de um gamer.

Redes sociais

Instagram: @jhunkbrazil

Tiktok: @jhunkbrazil

YouTube: @jhunkbrazilgames

Twitch: jhunkbrazil

Alyssa Sayuri: Gameplays e novas experiências

Foto: Arquivo pessoal Alyssa Sayuri é criadora de conteúdo e streamer focada em games e cultura geek

Publicitária, modelo e apaixonada por sapateado, Alyssa Sayuri é criadora de conteúdo e streamer focada em games e cultura geek. Seu forte são vídeos gravados com gameplays, análises de lançamentos, reações e coberturas de eventos, mas ela também mantém a energia das lives.

Sempre próxima da comunidade e apaixonada pela Nintendo, Alyssa aposta em novas experiências, unindo games, animes e muito bom humor.

Redes sociais

Instagram: @hieeealyssa

Tiktok: @hieeealyssa

YouTube: @hieeealyssa

Twitch: hieeealyssa

Bia Gomez: Das lives caseiras à Twitch Partner

Foto: Arquivo pessoal Bia Gomez tem como objetivo criar um espaço online leve, acolhedor e divertido para seus seguidores

O sonho de viver dos games começou em 2019, quando Bia Gomez fazia lives com um notebook de 2GB de RAM e sem webcam, transmitindo Campo Minado e Paint. O tempo e o apoio da comunidade transformaram sua trajetória: hoje, aos 22 anos, ela é streamer parceira da Twitch, com conteúdo variado que mistura CS, jogos de história, reacts e animes.

Fã de gigantes como Alanzoka e Gaules, Bia tem como objetivo criar um espaço online leve, acolhedor e divertido, fazendo com que quem entre em suas lives se sinta como “uma roda de amigos virtual”.

Redes sociais

Instagram: @lbiagomez

Tiktok: @lbiagomez

Twitch: biagomez

Alyson Ramy: Animes, games e comunidade

Foto: Arquivo pessoal Ramyzando está presente em diferentes plataformas, com dicas, notícias, análises e vídeos com bom humor

O cearense Alyson Ramy, ou Ramyzando, cresceu entre consoles antigos e animes, paixões que hoje alimentam seu trabalho como criador de conteúdo. Em plena pandemia, começou a transmitir gameplays e logo percebeu o poder de formar uma comunidade.

Presente em diferentes plataformas, ele traz dicas, notícias, análises e vídeos com bom humor. Atualmente, produz vídeos sobre games, cultura otaku, análises, notícias e humor, sempre buscando debates saudáveis e proximidade com o público.

Redes sociais

Instagram: @Ramyzando

Tiktok: @Ramyzando

YouTube: @Ramyzando

Twitch: Ramyzando





Renata Vermelha: Uma referência no Valorant

Foto: Arquivo pessoal ParaTodosVerem: Renata Vermelha posa ao lado de escultura da campeã de League of Legends Annie, a qual está acompanhada de seu ursinho de pelúcia, Tibbers. Imagem foi registrada nos estúdios da Riot Games em Los Angeles, nos Estados Unidos

De Canindé para o mundo, Renata Brito, a Vermelha, é uma das vozes mais reconhecíveis do cenário de Valorant no Brasil. Criadora de conteúdo, apresentadora e parceira da Riot Games, já entrevistou nomes como Sacy, Aspas e TenZ.

Com carisma, humor e forte representatividade nordestina, Vermelha se destaca em eventos oficiais e segue abrindo portas para outras mulheres da cena. “Faço questão de falar sempre de onde eu vim. Joguei meus primeiros games em Canindé e tenho muito orgulho disso”, diz.

Redes sociais

Instagram: @Itsvermelha

Tiktok: @itsvermelha

Twitter: @itsvermelha

Lucas Ferro: A empatia e a comunidade na Twitch

Foto: Arquivo pessoal ￼FERRINHO atua como caster em campeonatos presenciais locais e online

Conhecido como Ferrinho, Lucas Aquino trocou a carreira no Direito pelo universo gamer em 2020. Começou improvisando lives com a câmera do celular como webcam, mas encontrou no apoio da comunidade o combustível para continuar — até mesmo quando uma campanha arrecadou recursos para comprar uma nova placa de vídeo após um acidente em live.

Hoje, transmite jogos como CS2, Valorant e Dota 2, mas também aposta em conversas, reacts e até lives musicais com o público. A ideia é que seu trabalho seja um exemplo de como os games podem criar laços de apoio reais.

Redes sociais

Instagram: @ferrinhooooo

Twitch: @ferrinhoooo

