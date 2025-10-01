Team Liquid participa do Congresso Brasileiro de Esports em São Paulo
Wanderson Trindade é coordenador da Central de Dados e repórter do O POVO+, com uma paixão declarada por contar as histórias de quem faz a indústria dos jogos eletrônicos acontecer. Especializado na cobertura do universo dos games no Ceará, no Brasil e no mundo, acompanha de perto tanto o cenário competitivo quanto o desenvolvimento de jogos. Autodescrição: Homem pardo de cabelos ondulados, Wanderson aparece na foto usando óculos e fones de ouvido, com um sorriso no rosto que traduz sua energia e entusiasmo pelo tema.
Organização internacional estará representada em painel sobre marcas e experiências no CBE 2025
A Team Liquid, uma das maiores organizações de e-sports do mundo, confirmou presença no Congresso Brasileiro de Esports (CBE 2025). O evento acontece no dia 7 de outubro, na sede da Fecap, no bairro da Liberdade, em São Paulo.
A Cavalaria será representada por Matheus Domingos, gerente de eventos sênior, que participará do painel “Experiências esportivas: O entretenimento como ponte de conexão para marcas e games”. A discussão reunirá profissionais que atuam diretamente no setor para debater como os esports podem se tornar plataformas estratégicas de engajamento, relacionamento e inovação entre marcas e comunidades de jogadores.
Além de Domingos, o painel terá Marianna Muniz (OnFire Produtora), Ronaldo Geraidine (Claro Gaming), Leandro Rocha (Logitech) e será mediado por Cynthya Rodrigues (Latam GMD).
O CBE 2025 terá seis painéis temáticos, abordando desde o panorama global dos e-sports até políticas públicas, modelos de negócio e novas formas de conexão com os torcedores. A proposta do encontro é consolidar-se como um dos principais fóruns brasileiros dedicados ao desenvolvimento do ecossistema de esportes eletrônicos, reunindo executivos, marcas, publishers, criadores de conteúdo e estudantes.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla.
