Team Liquid participa do Congresso Brasileiro de Esports em São Paulo

Foto: Team Liquid Organização internacional estará representada em painel sobre marcas e experiências no CBE 2025

A Team Liquid, uma das maiores organizações de e-sports do mundo, confirmou presença no Congresso Brasileiro de Esports (CBE 2025). O evento acontece no dia 7 de outubro, na sede da Fecap, no bairro da Liberdade, em São Paulo.

A Cavalaria será representada por Matheus Domingos, gerente de eventos sênior, que participará do painel “Experiências esportivas: O entretenimento como ponte de conexão para marcas e games”. A discussão reunirá profissionais que atuam diretamente no setor para debater como os esports podem se tornar plataformas estratégicas de engajamento, relacionamento e inovação entre marcas e comunidades de jogadores.

Além de Domingos, o painel terá Marianna Muniz (OnFire Produtora), Ronaldo Geraidine (Claro Gaming), Leandro Rocha (Logitech) e será mediado por Cynthya Rodrigues (Latam GMD).

O CBE 2025 terá seis painéis temáticos, abordando desde o panorama global dos e-sports até políticas públicas, modelos de negócio e novas formas de conexão com os torcedores. A proposta do encontro é consolidar-se como um dos principais fóruns brasileiros dedicados ao desenvolvimento do ecossistema de esportes eletrônicos, reunindo executivos, marcas, publishers, criadores de conteúdo e estudantes.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla.