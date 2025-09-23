CBE 2025: Congresso nacional de e-sports reúne líderes e profissionais da indústria em SP

Foto: FreePik / Reprodução Inscrições para o Maranguape Fest Games estão abertas até quinta-feira, 2 de março. Imagem ilustrativa

Entre os maiores mercados consumidores de jogos eletrônicos do mundo, o Brasil se prepara para receber um novo espaço de debates e articulação no setor. No próximo dia 7 de outubro, será realizada a primeira edição do Congresso Brasileiro de Esports (CBE), em São Paulo. O encontro tem inscrições gratuitas e promete ser um ponto de convergência entre empresas, organizações e profissionais que atuam diretamente na indústria.

Idealizado pela Trexx, em parceria com a Fecap, e com apoio da Federação do Estado do Rio de Janeiro de Esportes Eletrônicos (Ferjee) e da Confederação Brasileira de Games e Esports (CBGE), o congresso reunirá nomes de peso do cenário nacional e internacional, incluindo representantes de clubes, publishers, agências, criadores de conteúdo e marcas.

Entre os confirmados estão Leandro Montoya, diretor de Esports Latam da Ubisoft, e Carlos Gama, vice-presidente de Games e Esports da Fundação Assespro-RJ. Times de expressão, como W7M, Furia, Legacy e Team Liquid, também marcarão presença no encontro.

A programação conta com seis painéis temáticos que abordam desde a posição estratégica do Brasil no mercado global até os novos caminhos de monetização. Os temas incluem: panorama internacional, formação de atletas de alta performance, experiências que conectam marcas e games, sócio-torcedor no universo digital, papel do poder público no fomento à indústria e inovação em modelos de negócio.

A proposta é criar um espaço de troca que não apenas reflita os avanços recentes, mas também aponte para oportunidades futuras no ecossistema brasileiro de e-sports.

De acordo com Helo Passos, CEO da Trexx, o evento nasce com a missão de consolidar o protagonismo do País. “O CBE nasce para conectar a indústria em um só dia, entendendo que o que construímos juntos tem mais força do que o que idealizamos separado. Nosso objetivo é fortalecer o posicionamento do Brasil como líder em audiência e negócios em e-sports na América Latina”, destaca.

O congresso acontece na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - Campus Liberdade (Fecap), uma tradicional instituição de ensino da capital paulista, reforçando a ponte entre mercado e formação acadêmica.

“O Colégio Fecap orgulha-se em formar talentos em programação de jogos digitais e em marcar presença nos principais eventos do setor, como a Brasil Game Show. Essa atuação se fortalece ao sediar o Congresso Brasileiro de Esports, que reunirá profissionais, marcas e estudantes para debater tendências e impulsionar o crescimento da indústria”, afirma o professor Marcelo Krokoscz, diretor da instituição.

O Congresso Brasileiro de Esports será realizado no auditório da Fecap, no bairro da Liberdade, das 9h30min às 19h. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo Sympla, clicando aqui.

