72,87% dos poços perfurados no Estado em 2023 tinham água

Foto: Governo do Ceará  POÇOS construídos em 2023 beneficiaram mais de 16 mil famílias

Um total de 719 poços foram construídos no Ceará ao longo do ano de 2023. Desses, 524 (72.87%) foram produtivos— o que significa dizer que tinham água. Dados foram levantados pela Superintendência de Obras Hidráulicas do Estado (Sohidra). Conforme órgão, foram perfurados poços em 103 dos 184 municípios cearenses, sendo 702 direcionados a comunidades, o que permitiu atender 16.733 famílias que necessitam do recurso mas que não têm acesso à água por outra fonte. Demais equipamentos construídos foram voltados para o abastecimento de órgãos públicos.

No comparativo dos últimos cinco anos, 2022 foi o que mais teve poços perfurados no período analisado. Balanço foi: 2019 (1.024), 2020 (753), 2021 (731), 2022 (1.228) e 2023 (719). De acordo com Paulo Ferreira, superintendente da Sohidra, a construção de poços ocorre em um contexto de quem precisa de água e se encontra em situação que não pode ser atendido pelas principais fontes de captação, como rios e açudes, ou "até mesmo as transposições através de adutoras".

"Existem carros-pipa que levam água, mas são limitados pelo volume que podem carregar e não atendem à dessedentação animal (abastecimento animal). Então, na zona rural, muitas vezes um pequeno rebanho e animais de pequeno porte de uma família não são atendidos por carros-pipa, enquanto os poços garantem esse abastecimento nessas regiões", explica o representante da pasta.

"Essa é a principal importância e benefício do poço para a população: garantir água para abastecimento humano e para dessedentação animal em locais sem outras alternativas que atendam às demandas de forma suficiente”, complementa, destacando que "o Governo do Ceará tem garantido recursos para o funcionamento das equipes de construção de poços no Estado".

Poços produtivos

Sobre a quantidade de poços produtivos, André Cunha, gerente de Estudos Hidrogeológicos da Sohidra, explica que o Ceará é constituído "cerca de 80% por rochas do embasamento cristalino que têm características de baixa acumulação e transmissão de água, resultando em baixas vazões”.

O gerente frisa ainda que "antes da construção dos poços são previamente realizados estudos geofísicos para melhor assertividade dos locais onde equipamentos serão construídos".

"Há muitos (poços) que mesmo com o estudo serão secos ou improdutivos. Pois o estudo não atesta que haverá água, mas sim fraturas na rocha (que podem conter água ou não). Assim, são as fraturas que o estudo identifica", explica Cunha.

Conforme o superintendente Paulo Ferreira, a Sohidra está em condições de realizar desde o estudo geofísico à instalação do poço a partir do apoio do Governo do Estado.

"Todo o processo de locação, estudo geofísico, construção, teste de vazão e limpeza, são feitos com as equipes próprias de servidores da Sohidra. Já as instalações, são feitas a partir de contratos com empresas", pontua o representante.

Veja lista de municípios que tiveram poços perfurados pela SRH em 2023:

Abaiara



Acaraú

Acopiara

Alcântaras

Alto Santo



Amontada

Apuiarés



Aracoiaba



Ararendá

Aratuba

Banabuiú

Barreira

Barroquinha



Baturité



Beberibe

Bela Cruz

Boa Viagem

Brejo Santo



Camocim

Canindé

Caridade



Caridade

Cariús

Carnaubal

Catunda

Caucaia

Chaval

Chorozinho



Crateús



Crato



Croatá



Cruz



Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê



Farias Brito



Fortaleza



Graça

Granja



Guaraciaba do Norte

Ibicuitinga

Icó

Iguatu

Independência

Ipueiras

Iracema

Irauçuba

Itaitinga

Itapajé



Itapipoca

Itarema

Itatira

Jaguaribe

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Madalena

Maranguape

Martinopóle

Massapê



Mauriti

Meruoca

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Moraújo

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Ocara

Orós



Pacajus

Paracuru

Paramoti

Pedra Branca



Pentecoste

Pereiro

Poranga

Potengi

Quiterianópolis

Quixadá

Quixelô



Quixeramobim

Quixeré

Russas

Saboeiro

Santa Quitéria

Santana do Acaraú

Santana do Cariri

São Gonçalo do Amarante

Senador Pompeu

Senador Sá

Sobral

Tabuleiro do Norte



Tamboril

Tauá

Tejuçuoca

Tianguá



Trairi



Tururu

Uruoca



Viçosa do Ceará

Defesa Civil do Ceará visita municípios para orientar sobre cenário de chuvas intensas ou estiagem

Mais de 30 municípios do Ceará receberão visitas de representantes da Defesa Civil do Estado (Cedec), para oferecer suporte frente aos desafios impostos por fenômenos climáticos. As visitas começaram na terça-feira passada, 9, e seguem até o próximo dia 2 de fevereiro. Além de orientar gestores municipais, a ação também fornece recursos para áreas em situação de emergência de chuvas e do período de estiagem.

A Defesa Civil do Estado possui um planejamento de viagens semanais que inclui:

9 a 12 de janeiro: São Benedito, Tianguá, Granja, Santa Quitéria, Hidrolândia, Catunda, Quixeramobim, Senador Pompeu, Milhã;

16 a 19 de janeiro: Farias Brito, Porteiras, Missão Velha, Acopiara, Várzea Alegre, Lavras da Mangabeira, Catarina, Quiterianópoles, Piquet Carneiro;

23 a 26 de janeiro: Aratuba, Pacoti, Palmácia, Itapajé, Itapipoca, Urubuterama, Acaraú, Alto Santo, Quixeré, Jaguaribe;

30 de janeiro a 02 de fevereiro: Pacatuba, Aquiraz, Cascavel, Coreaú, Frecheirinha, Camocim, Campos Sales, Antonina do Norte, Araripe;

Segundo a corporação, a ideia é entender as necessidades específicas de cada região. De acordo com o capitão André Sousa, coordenador Adjunto da Defesa Civil do Estado, as visitas fazem parte de uma rotina de preparação que a coordenadoria realiza todos os anos com gestores municipais e comunidades. “Tanto no começo do ano, que antecede a quadra chuvosa, como no meio do ano, que antecede o período de estiagem”, explica.

“Essas visitas são para que as comunidades possam se preparar diante dos cenários de risco. Por exemplo, se soubermos que um município tem a possibilidade de enfrentar uma chuva forte, que pode causar inundação, é crucial que a Coordenadoria de Defesa Civil do município esteja preparada para agir”, ainda o militar.

Entre as orientações apresentadas as comunidades, feitas diretamente nas residências dos moradores, está o alerta de área de risco e de como agir em momentos de enxurrada: não atravessar áreas alagadas, evitar estacionar debaixo de árvores de grande porte e ficar atento a sinais como rachaduras nas residências e afundamentos no piso.

Outro objetivo para essas visitas é a realização do levantamento de como se encontra o município. Isso inclui a inspeção de barragens para avaliar sua condição, se há risco de colapso, identificar anomalias e avaliar se há excesso de vegetação.

Cedec nas comunidades do Ceará Crédito: CBM-CE/Reprodução

Apesar da proximidade da quadra chuvosa, alguns municípios estão sendo afetados pela estiagem. Nesse contexto, a Defesa Civil age para orientar administração do município em como lidar com a gestão e redução de danos com a seca, principalmente na área rural.

Um exemplo são os municípios de Quixeramobim e Milhã, localizados no Sertão Central. “Para municípios que se configuram em estiagem, nós fornecemos apoio principalmente com relação a carros-pipa, vemos quem está apto para receber cestas básicas e outros recursos, que podem ser recebidos do Estado ou da União e que só podem ser enviados caso o município esteja em estado de emergência”, explica o capitão André Sousa, da Defesa Civil do Ceará.