Estação chuvosa no Ceará começa com 25% a menos de volume acumulado entre dezembro e janeiro

Foto: FCO FONTENELE EM VÁRZEA ALEGRE, o pasto para animais está seco

A pré-estação chuvosa do Ceará registrou 25% a menos de chuvas do que a média histórica. O calor que levou, nessa quinta-feira, 1º, mais de 30 municípios a apresentarem temperatura cima de 35ºC, deverá continuar em fevereiro. E as precipitações, como já previu a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), serão irregulares, em tempo e espaço.

As chuvas no Ceará são divididas em pré (dezembro e janeiro), estação (fevereiro, março, abril e maio) e pós-estação chuvosa (junho e julho), definidas pelos sistemas meteorológicos que atuam em cada uma delas. Na pré-estação, o acumulado de chuvas desses últimos meses foi de 97 mm, contra uma média histórica de 129mm. Um valor inferior ao registrado na pré-estação passada, de 144mm, e na anterior, que foi de 212 mm.

"Os sistemas que atuam, principalmente vórtices ciclônicos, não estiveram tão presentes assim neste ano. Em janeiro tivemos um ou outro evento, mas esses sistemas não se configuraram ou se posicionaram favoravelmente para trazer boas chuvas, como normalmente acontece nessa época do ano", afirmou a meteorologista da Funceme, Meiry Sakamoto. A partir de ontem, o Estado entrou na fase de estação chuvosa, onde se espera que chova mais.

Já houve registro de precipitações dentro da quadra. O dia 1º começou com chuvas principalmente na região Noroeste do Estado, com maior volume acumulado de 32mm em Santana do Acaraú. "Neste momento, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas nessa época, está afastada. Então as chuvas que estamos observando ainda não tem nenhuma relação com a Zona", define Meiry. Para os próximos dias, a previsão é de que pode haver precipitações, mas de forma reduzida, com média de 30mm.

ÚLTIMAS PRÉ-ESTAÇÕES CHUVOSAS NO CEARÁ Crédito: Luciana Pimenta

Com a presença do El Nino, que é o fenômeno de águas mais quentes no Oceano Pacífico Equatorial, continua presente. Conforme Sakamoto, a temperatura está 1,8 graus acima para o esperado para essa época do ano, o que constitui um El Nino de forte intensidade.

O cenário prejudica diretamente a regularidade e distribuição das chuvas, afetando, no Ceará, a agricultura de sequeiro. "Tem ano que as chuvas não são tão boas para os reservatórios, mas são boas para a agricultura, pq são distribuídas, mesmo que o volume não seja tão grande. Com as irregularidades apontados pelos modelos de previsão, é preocupante", avaliou a meteorologista.

Sakamoto exemplifica uma situação vivida recentemente para demonstrar o efeito das chuvas geograficamente mal distribuídas. Estava em Banabuiú, a 210 km de Fortaleza, produtores rurais falavam sobre as chuvas de janeiro. "Um disse choveu no mês todo 100 mm, outro disse que na propriedade dele não choveu nem 5 mm. Chuva irregular dentro da área de produção de um mesmo município".

O presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado (Faec), Amilcar Silveira, afirma que a Federação já se prepara para dar apoio aos produtores rurais e agricultores. "Nos perímetros irrigados, pelo Castanhão, há cerca de 20% de volume, não nos preocupa tanto. Onde mais nos preocupa é nas regiões do Sertão Central, Jaguaribe e Inhamuns", destaca.

Técnicos estão sendo preparados para dar apoio e levar mais tecnologia e manejo adequado para as áreas de produção. "Ano passado choveu bem, mas foi muito mal distribuído, então tivemos muito problema na for mação de forragem para os animais, por exemplo. O período seco será pior no segundo semestre, então vamos buscar o Governo do Estado para executar ações que ajudem o produtor a sobreviver". (Colaborou Lara Vieira)

Maiores Temperaturas [°C] - Data: 01/02/2024



40.1 14:00 - Jaguaribe (Inmet)

39.1 15:00 - Barro (Funceme)

38.5 15:00 - Jaguaribe - Brum (Funceme)

38.3 16:00 - Piquet Carneiro - Barra Do Serrote (Funceme)

38.3 15:00 - Ibaretama (Funceme)

37.8 15:00 - Morada Nova (Inmet)

37.7 14:00 - Baturité - Apa (Funceme)

37.7 14:00 - Iguatu (Funceme)

37.6 16:00 - Tejuçuoca (Funceme)

37.5 14:00 - Russas (Funceme)

37.2 15:00 - Quixerê (Funceme)

37.1 14:00 - Alto Santo - Castanhão (Funceme)

37.1 13:00 - Morada Nova - Fazenda Itaueira (Funceme)

36.9 15:00 - Quixeramobim (Inmet)

36.8 18:00 - Santa Quitéria (Funceme)

36.8 15:00 - Quixada (Inmet)

36.8 13:00 - Aiuaba (Funceme)

36.7 14:00 - Crateús (Inmet)

36.6 15:00 - Sobral (Inmet)

36.5 16:00 - Canindé - Cangati (Funceme)

36.3 16:00 - Viçosa Do Ceará (Funceme)

36.2 15:00 - Parambu (Funceme)

36.2 14:00 - Iguatu (Inmet)

36.1 17:00 - Varjota (Funceme)

36.1 14:00 - Piquet Carneiro - Mororó (Funceme)

36.1 14:00 - Amontada (Funceme)

36.0 15:00 - Jaguaribara (Funceme)

35.8 13:00 - Camocim (Funceme)

35.7 14:00 - Jaguaruana (Inmet)

35.6 15:00 - Itatira (Funceme)

35.6 13:00 - Jericoacoara (Funceme)

35.2 15:00 - Campos Sales (Inmet)

35.0 16:00 - Missão Velha - Sitio Barreiras (Funceme)

34.6 13:00 - Pacajus (Funceme)

34.5 13:00 - Redenção (Funceme)

34.1 12:00 - Fortaleza - Itaperi (Funceme)

33.6 16:00 - Acaraú (Inmet)

33.5 15:00 - Itapipoca (Inmet)

33.3 13:00 - Fortaleza (Inmet)

33.2 13:00 - Icapuí - Fazenda Agrícola Famosa (Funceme)

33.1 12:00 - São Gonçalo Do Amarante - Jardim Botânico (Funceme)

32.5 15:00 - Poranga (Funceme)

32.0 15:00 - São Benedito - Sítio Ingazeira (Funceme)

31.5 12:00 - Fortaleza - Praia Do Futuro (Funceme)