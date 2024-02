Ceará tem o dia mais chuvoso do ano após média atingir 37,2 milímetros

Foto: Samuel Setubal FEVEREIRO registrou chuvas nos últimos 15 dias

O Ceará teve o dia mais chuvoso do ano, de acordo com dados preliminares do Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Entre as 7 horas da manhã dessa terça-feira, 27, e as 7 horas desta quarta- feira 28, a média diária registrada foi de 37,2 milímetros (mm) no Estado.



A se confirmar essa cifra, seria o maior apurado de chuvas em 24 horas no Ceará neste século. Os dados de 2024 são preliminares e podem sofrer ajustes tanto para mais, quanto para menos.

Desde 2001, apenas em cinco ocasiões o Estado inteiro passou de média de 30 mm de chuva em 24 horas durante as quadras chuvosas. A primeira vez foi em 16 de fevereiro 2004, com 36,8 mm registrados naquele dia considerado como o mais chuvoso no século. Três anos depois, em 18/2/2007, a precipitação foi de 31,4 mm. Já em 2017, em 11/2, chegou a 36 mm. Já no ano passado, em 27 de março, foram 31,5 mm.

Os 37,8 mm registrados são 79% a mais do que o observado no dia 1° de janeiro, segundo dia mais chuvoso do ano, com 20,7 mm. De terça para quarta, pelo menos 13 cidades cearenses tiveram chuvas acima dos 100 mm, a maior delas em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, com máxima 189 mm.



Pelo menos 181 dos 184 municípios cearenses registraram chuvas. Umari e Ipaumirim, na região do Cariri, foram as únicas cidades sem registro de precipitações, enquanto Varjota, na microrregião do Ipu, não havia atualizado os dados até o fechamento da edição.

Com o acumulado nesta quarta-feira, o Ceará alcançou 229,8 mm de média em fevereiro. A cifra, ainda preliminar, é o maior valor para o mês desde 2007, quando atingiu 245,1 em todo o mês. Este é o terceiro maior volume de chuvas para o primeiro mês de quadra chuvosa desde o ano 2000, atrás apenas de 2004, com 243,3 mm, e de 2007.

As chuvas se devem à atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), fenômeno indutor da quadra chuvosa no Ceará, e a efeitos locais, como relevo e temperatura. Em entrevista ao O POVO, o cientista do clima Alexandre Costa, professor da Universidade Estadual do Ceará, advertiu ainda sobre o risco de eventos extremos se tornarem mais prováveis em decorrência das mudanças climáticas.

Conforme o meteorologista da Funceme, Augustinho Brito, outro fator que influencia o alto volume de chuvas o maior aquecimento das águas do Atlântico, tanto no Norte (La Niña), quanto no Sul (El Niño) tem impulsionado a formação de nuvens e, consequentemente, aumentado o volume de precipitação.

“Diferente dos outros anos, a gente tem um aquecimento de todo o Atlântico, tanto no Norte, como no Sul. A gente vem percebendo nas últimas semanas um aquecimento abaixo da linha do Equador, e esse aquecimento favorece a Zona de Convergência Intertropical a atuar aqui, mas o que está favorecendo mesmo é que todo o Atlântico está aquecido e favoreceu a atuação nesses últimos 15 dias de fevereiro”, pontua Agustinho.

Esse reforço na segunda metade de fevereiro apontado por Agustinho induziu boa parte das grandes chuvas do Estado, pois oito das dez maiores chuvas de fevereiro aconteceram após o dia 15 deste mês.

10 dias mais chuvosos do Ceará em 2024

28/2: 37,2 mm

1º/1: 20,7 mm

19/2: 20,1 mm

11/2: 19,4 mm

21/2: 19,1 mm

26/2: 14,9 mm

23/2: 13,5 mm

22/2: 12,3 mm



16/2: 12,0 mm



27/2: 11,1 mm



Dias com mais de 30 milímetros de chuva na quadra chuvosa do Ceará no século

16/2/2004 - 36,8 mm



18/2/2007 - 31,4 mm



11/2/2017 - 36 mm



27/3/2023 - 31,5 mm



28/2/2024 - 37,2 mm (dados preliminares)





Dois açudes estão sangrando no Estado

Foi em Miraíma, a 205,7 km de Fortaleza, onde sangrou o segundo açude do Ceará em 2024. Trata-se do São Pedro Timbaúba, com 15,8 hectômetros cúbicos (hm³) de capacidade — o equivalente a 6320 piscinas olímpicas de 2 metros de profundidade. A informação foi confirmada pela Resenha Diária do Monitoramento da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) dessa quarta-feira, 28, às 11h21min.

Antes dele, o primeiro reservatório entre os 157 maiores a sangrar foi o Germinal, em Palmácia, no Maciço de Baturité. O pequeno açude de 2 hm³ virou o ano com 100% da capacidade e chegou a perder um pequeno volume de vazão, antes de voltar a encher em 16 de fevereiro.

A grande chuva que atingiu o Ceará entre as 7 horas de terça-feira,27, e as 7 horas de quarta-feira,28. —com média de 37,2 milímitros (mm), segundo dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) —, fez ainda com que o número de açudes com mais de 90% da capacidade subisse de dois para sete. Até o início da semana, apenas o Caldeirões, em Saboeiro (Alto Jaguaribe) e o Curral Velho, em Morada Nova (Banabuiú) estavam próximos de sangrar.

Agora, a lista teve a adição do Acaraú Mirim, em Massapê; do Arrebita, em Forquilha; do São Vicente, em Santana do Acaraú; Cahuipe, em Caucaia e Gavião, em Pacatuba.

Ainda conforme a Cogerh, 45 açudes monitorados estão com sua capacidade abaixo dos 30%. Destes, quatro estão completamente secos: Madeiro, Salão, Sousa e Várzea do Boi. Além deles, outros 11 estão no quadro conhecido como "volume morto", que sinaliza que estão abaixo de 5% de volume de água: Barra Velha, Bonito, Broco, Canafístula, Colina, Cupim, Favelas, Penedo, Pompeu Sobrinho, Potiretama e Trici.

Com o fevereiro 89,5% acima da média histórica — segundo dados preliminares da Funceme —, o volume total acumulado pelos 157 maiores açudes do Ceará saltou de 6.887,3 hm³ (37,2%) em 1º de fevereiro para 7.224,8 hm³ (39%) nesta quarta-feira. Ao todo, os reservatórios comportam 18.542,9 hm³. Ou seja, hoje, eles têm água suficiente para encher 2.889.920 piscinas olímpicas. Ainda assim, o cenário não é considerado confortável, já que o efeito do El Niño pode afetar as chuvas de março, abril e maio, os três meses remanescentes de quadra chuvosa. (Com Gabriela Monteiro / Especial para O POVO)

Situação dos açudes do Ceará

Volume total: 39%

Açudes sangrando: 2 (Germinal e São Pedro Timbaúba)

Açudes com volume de mais de 90%: 7 (Caldeirões, Curral Velho, Acaraú Mirim, Arrebita, São Vicente, Cahuipe, Gavião)

Açudes secos: 4 (Madeiro, Salão, Sousa e Várzea do Boi)

Açudes em volume morto: 11 (Barra Velha, Bonito, Broco, Canafístula, Colina, Cupim, Favelas, Penedo, Pompeu Sobrinho, Potiretama e Trici)