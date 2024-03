Das quase 50 mil pessoas na fila por cirurgia eletiva, 22% esperam procedimentos ortopédicos

Foto: Carlos Gibaja/Governo do Ceará CIRURGIAS serão realizadas nas unidades de saúde da rede estadual

No Ceará, 49.378 pessoas estão na lista de espera por cirurgias eletivas, sendo 22,87% (11.296) aguardando por procedimentos ortopédicos, que são maioria entre os processos judiciais relacionados a cirurgias no Estadoi. Para tentar amenizar a espera dos pacientes, o Governo do Ceará lançou edital de chamamento para contratação de médicos especialistas em ortopedia, traumatologia ou anestesiologia. O valor para contratualização será de R$ 19,6 milhões.

A espera dos pacientes cearenses é por 39 tipos de procedimentos, com três tipos reunindo 3.673 pessoas na fila: artroplastia total de joelho com implante (1.551 pacientes na fila), cirurgia que tem o objetivo de substituir uma articulação doente por uma prótese; artroplastia versão de quadril (1.320 pessoas aguardando) e ruptura do manguito rotador (802 na fila), que é a realização de sutura dos tendões que sofreram processo degenerativo. Os valores pagos aos médicos das diferentes especailidades, por cada procedimento, variam entre R$ 558 e R$ 1.807,91.

Na última segunda-feira, 11, durante audiência pública no Ministério Público Estadual (MPCE), a coordenadora de Telessaúde e Fila Cirúrgica da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), médica Melissa Medeiros, forneceu detelhaes sobre ss números da fila de espera. Em 2023, uma lei estadual dispôs sobre o plano estadual de redução das filas de cirurgias eletivas, exames complementares e consultas especializadas na rede pública de saúde.



Em janeiro do ano passado, a fila de espera pelas cirurgias foi congelada com o total de 68 mil pessoas. Após qualificação dos casos, foi identificado que 47 mil pessoas não precisavam mais da cirurgia ou já a haviam realizado. Desse total, 3.482 pacientes estavam em procesos de qualificação e 17.578 esperam pelo procedimento, somados às 31,800 novas pessoas inseridas na Central de Regulação. Ressalta-se ainda a alta demanda de processos judiciais envolvendo as especialidades.

"A tabela de pagamento, inclusive, será só pelo serviço. As cirurgias serão realizadas nos hospitais. Temos hospitais com 16 salas de cirurgia e que têm momentos sem, no fim de semana, feriados, à noite... O médico vai fazer a cirurgia no hospital público, com insumos. Vamos pagar a ele só pelo serviço", afirmou o governador Elmano de Freitas (PT) em live nas redes sociais, ontem, ao anunciar a contratação dos profissionais.

Entre as justificativas para lançamento do edital está a baixa oferta ambulatorial relacionado a pré-consultas na Rede da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), e a pequena rotatividade da

fila cirúrgica eletiva, na especialidade de ortopedia, traumatologia e/ou assistência em anestesiologia.

Os profissionais a serem contratados por um ano, com prazo pasível de ser estendido, deverão realizar pelo menos 34 tipos de procedimentos cirúgicos