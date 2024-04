Ceará receberá R$ 80 milhões para construção de 11 mil cisternas em 80 municípios

Foto: FERNANDA BARROS 80 municípios cearenses serão contemplados com verba destinada à construção de cisternas

O Ceará receberá R$ 80 milhões do Governo Federal para construir cisternas em 2024. O repasse será feito pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) e direcionado ao Programa Cisternas no Ceará. Segundo a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), que executa o projeto, famílias rurais de 80 municípios devem ser beneficiadas com cisternas para uso na agricultura e consumo humano.

Além dos R$ 80 milhões em recursos federais, o Governo do Ceará ainda anunciou, na quinta-feira passada, 10, a destinação de R$ 2,8 milhões para o programa. De acordo com a SDA, ao longo de 2024 serão construídas 11.161 tecnologias, sendo 10.500 cisternas de placa de 1ª água (16 mil litros), 600 cisternas para produção de alimentos e 191 sistemas de reúso de água com fossa ecológica.

As cisternas são reservatórios de água instalados em um espaço externo às residências. Elas captam a água da chuva a partir de um cano, que escorre das calhas até um filtro. Conforme ressaltou o Governo do Estado, o objetivo da construção dessas tecnologias sociais é o acesso à água de qualidade e em quantidade suficiente para consumo humano de famílias de baixa renda e residentes na zona rural.

Conforme destacou o secretário estadual do Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz Ricardo, a pasta deve lançar um processo seletivo com o objetivo de definir a quantidade de cisternas para cada município e, em seguida, elaborar um edital a fim de selecionar empresas privadas para implementar os reservatórios.

“A ideia é que a gente conclua as construções desse programa todas agora no ano de 2024”, declarou o gestor. “Ainda não definimos quantas empresas devem ser selecionadas, mas a estimativa é entre 12 a 15 empresas”, disse Moisés Braz.

Confira os municípios que devem ser contemplados com os equipamentos de armazenamento de água:

1. Acopiara

2. Altaneira

3. Apuiarés

4. Aiuaba

5. Ararendá

6. Aurora

7. ⁠Baixio

8. Banabuiú

9. ⁠Barbalha

10. ⁠Barreira

11. Baturité

12. ⁠Boa Viagem

13. ⁠Brejo Santo

14. ⁠Caucaia

15. ⁠Canindé

16. Capistrano

17. Caridade

18. ⁠Cariré

19. ⁠Catunda

20. Choró

21. Crateús

22. ⁠Crato

23. ⁠Dep. Irapuan Pinheiro

24. ⁠Forquilha

25. ⁠Frecheirinha

26. ⁠Guaraciaba Do Norte

27. ⁠General Sampaio

28. ⁠Granjeiro

29. ⁠Groaíras

30. Ibaretama

31. ⁠Ibiapina

32. ⁠Ibicuitinga

33. ⁠Icapuí

34. ⁠Iguatu

35. Itapipoca

36. ⁠Ipaumirim

37. ⁠Ipueiras

38. ⁠Iracema

39. Jaguaretama

40. ⁠Jaguaribara

41. Jati

42. Juazeiro Do Norte

43. ⁠Madalena

44. ⁠Massapê

45. Meruoca

46. ⁠Milhã

47. ⁠Miraíma

48. ⁠Missão Velha

49. ⁠Mombaça

50. ⁠Monsenhor Tabosa

51. ⁠Morrinhos

52. ⁠Nova Russas

53. ⁠Nova Olinda

54. ⁠Orós

55. ⁠Pacajus

56. Pacujá

57. Parambu

58. ⁠Paramoti

59. ⁠Pedra Branca

60. ⁠Piquet Carneiro

61. Poranga

62. ⁠Porteiras

63. ⁠Quiterianópolis

64. Quixadá

65. ⁠Quixelô

66. ⁠Quixeramobim

67. ⁠Santa Quitéria

68. ⁠Santana do Acaraú

69. ⁠São Benedito

70. ⁠Senador Pompeu

71. ⁠Solonópole

72. Tamboril

73. Tauá

74. Trairi

75. Tianguá

76. Tururu

77. ⁠⁠Uruburetama

78. ⁠Ubajara

79. ⁠Varjota

80. ⁠Várzea Alegre

Mais de 160 mil pessoas aguardam por cisternas

Segundo dados da SDA, atualmente 161.862 pessoas estão cadastradas e aguardam por cisternas. Contudo, os investimentos recentes no Programa Cisternas no Ceará preveem a instalação de pouco mais de 11 mil cisternas. Assim, mais de 150 mil pessoas ainda permanecerão sem os equipamentos.

“A quantidade de cisternas a serem direcionadas a cada município ainda está sendo definida e os municípios serão contemplados de acordo com a necessidade”, comentou o secretário Moisés Braz.

Sobre a oferta de mais reservatórios, o gestor declarou que a expectativa é que mais equipamentos sejam instalados nos próximos anos. “Nós já fizemos outro pedido ao Governo [Federal] para que possamos participar dos próximos editais do MDS [Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome] e do MDA [Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar]”, disse.

“Também comunicamos à ASA [Articulação do Semiárido Brasileiro] que, se puderem contemplar o Ceará, gostaríamos muito de receber mais uma vez uma quantidade de cisternas. Isso nos permitiria, talvez nos próximos cinco anos, universalizar todo o sistema de abastecimento de água por cisterna em nosso estado”, declarou.

A ASA é uma rede que integra cerca de 750 organizações da sociedade civil que atuam na busca de desenvolvimento no semiárido brasileiro.