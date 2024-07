Operação Asfalto recuperou 62% das vias em Fortaleza, diz prefeitura

Foto: FERNANDA BARROS RUA Coronel Matos Dourado recebeu Operação Asfalto

As ações de recuperação asfáltica das vias de Fortaleza, dentro da Operação Asfalto, chegaram a 62% de conclusão. Das 1.200 vias do pacote de reparos da Prefeitura de Fortaleza, 733 foram recuperadas desde o início da operação, em maio passado. O balanço parcial das ações foi divulgado pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto, em coletiva no Paço Municipal, na manhã dessa quinta-feira, 4.

Quando a operação foi lançada, a gestão municipal informou que o prazo para finalizar a recuperação de todas as vias primárias e secundárias era de 100 dias.

A previsão inicial é que as ações deveriam ocorrer entre maio e meados de agosto, contabilizando o prazo. Durante apresentação do balanço, Sarto afirmou que as ações serão finalizadas em 80 dias, antes do prazo inicial.

“Vamos executar toda a programação que a gente falou em menos de 100 dias. Então, em torno de 80 dias a gente acha que já tem concluído. Lançamos a operação asfalto no dia 21 de maio. Eu tinha dito, à época, que nós teríamos um prazo de 100 dias para execução, mas, em 35 dias, nós executamos 62%. Elas [vias] foram impactadas com recuperação asfáltica que refaz o trajeto asfalto das vias”, disse o gestor.

O critério de seleção das vias incluídas no pacote, segundo a prefeitura, foi de acordo com o alto fluxo de veículos, principalmente em ruas e avenidas que trafegam transportes públicos para garantir que as rotas que os veículos passam fossem priorizadas. Cerca de 40 avenidas de alto fluxo de trânsito, segundo Sarto, estão dentro desse da operação asfáltica.

Outro critério de seleção das vias foi o estado geral das estruturas porque há ruas e avenidas que não são de grande fluxo, mas estão com o piso asfáltico e demais estruturas danificadas. Na coletiva, Sarto afirmou que um dos fatores que causam o surgimento dos buracos são a intensidade das chuvas durante a quadra chuvosa, de fevereiro a maio.

Há três anos, o Estado vem registrando precipitações acima da média esperada para o período chuvoso. Neste ano, a quadra chuvosa foi a melhor em 15 anos. Entre 1º de fevereiro a 31 de maio, período que marca as precipitações, choveu 754.4 milímetros (mm) no Estado, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O acumulado deste ano fica atrás apenas do ano de 2009, quando a região registrou 966.7 mm no período.

Questionado sobre ações e planejamento de manutenção das vias após a operação, o gestor municipal disse que os serviços serão focados em zeladoria e destacou o uso do piso intertravado. “Nessas regiões [com piso intertravado] não tem mais impacto da quadra chuvosa porque a gente já fez com sistema de drenagem. Com a requalificação dessas vias, a gente vai resolver muito fortemente o percentual de ruas que não precisam mais ser requalificadas”, afirma.

Entre as 733 vias recuperadas, 453 ruas receberam intervenções asfálticas de 1º de abril a 3 de julho. Além dessas, 280 ruas, sendo 40 vias principais e 240 secundárias, receberam o serviço de recapeamento total. Os serviços de reparo, atualmente, estão em 26 vias. As mais recentes recuperadas foram as avenidas Pontes Vieira, Odilon Guimarães e Coronel Matos Dourado.

O balanço apontou que, em junho, 17 vias principais da Capital receberam ações de recapeamento, entre elas as avenidas Oliveira Paiva, Deputado Paulino Rocha, Sargento Hermínio, Gomes Brasil e do Contorno Sul, além da rua Barão de Sobral, rua Pedro Pereira, rua Barbosa de Freitas e rua Francisco Holanda.

Em paralelo com as ações de recuperação asfáltica, também foram realizadas melhorias nas sinalização, zeladoria, varrição e iluminação nas regiões.

Para alcançar a meta das 1.200 vias recuperadas dentro do prazo e demais serviços dentro da operação, os serviços estão sendo realizados pelas secretarias municipais da Gestão Regional (Seger) e Conservação e Serviços Públicos (SCSP), com o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Secretário diz que ações tapa-buraco focaram nas regionais da periferia

“A regional que mais recebeu a operação tapa-buraco, isso em metro quadrado, foi a regional 10, na sequência vem a regional 1 e depois a regional 8. E a regional 2, que é a via que tem mais ruas e avenidas com pavimentação em asfalto, ficou em quarto lugar”, a fala foi dita pelo titular da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), Ferruccio Feitosa.

Em relação a operação asfalto, o secretário acredita que o percentual seja ainda maior quando a operação for finalizada. “O que está sendo contemplado é muito mais as vias da periferia da cidade de Fortaleza”, disse.

O POVO solicitou à Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), nesta quinta-feira, 4, a lista com todas as 733 vias recuperadas pela gestão municipal com a divisão das regionais de cada rua e avenida. Até o fechamento da matéria, a pasta não retornou com as informações solicitadas.