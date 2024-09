51 novas viaturas vão reforçar aplicação da Lei Maria da Penha no Ceará

Foto: Carlos Gibaja/ Governo do Ceará PMCE recebe 51 viaturas para reforçar a aplicação da lei maria da penha e outras atividades

Um total de 51 novas viaturas foi entregue à Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) nessa sexta-feira, 6, em solenidade realizada no Centro de Eventos, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. Ao todo, 400 viaturas foram entregues desde o início da atual gestão, em 2023, conforme o Governo do Estado. Os veículos serão utilizados na aplicação da Lei Maria da Penha, ronda escolar e policiamento comunitário.

Os veículos serão distribuídos por todo o Ceará. “Com as viaturas, a gente vai poder aumentar os trabalhos. Todos os batalhões estão recebendo veículos para o acompanhamento de casos de denúncias da Lei Maria da Penha, assim como [também vão receber] veículos para o trabalho de ronda escolar. É um trabalho de fortalecimento da PMCE”, destaca o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).

“Tenho certeza que vai causar maior tranquilidade para o ambiente escolar e muito mais tranquilidade para as mulheres que ainda sofrem com agressões e ameaças. Nós trabalhamos com a ideia de [entregar] 1.515 viaturas até o final de 2026”, adiciona.

O governador ainda ressalta que o Ceará foi, pelo segundo ano, o estado com o menor índice de feminicídios, de acordo com os dados do Fórum Nacional de Segurança Pública.

“As evidências apontam que quando uma mulher, que está sendo ameaçada, passa a ser visitada e acompanhada pela Polícia de maneira permanente e presencial, deixando claro para o agressor que ela está sendo protegida, os casos de reincidência não existem”, pontua.

“Não há casos de feminicídio em situações que a gente conseguiu, junto com a PM, acompanhar as mulheres denunciantes de violência de perto”, continua.

Roberto de Sá, secretário da segurança pública e defesa social do Ceará, destaca que as viaturas vão ter impactos diretos no policiamento comunitário. "Vai causar um efeito muito importante, que é aumentar a sensação de segurança das pessoas que são atendidas por esse programa, [além de] dar mais autoestima para o policial."