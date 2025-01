Cratera na CE 085: obras de reparo devem durar pelo menos 10 dias

Foto: AURÉLIO ALVES Cratera abre na rodovia estadual CE 085, próximo a Paracuru

O trecho da rodovia estadual CE 085 onde abriu uma cratera deve levar ao menos dez dias para ser reparado, segundo O POVO apurou com engenheiros da Superintendência de Obras Públicas (SOP) que trabalham nas obras, ontem.

Próximo de Paracuru, a 90,61 quilômetros de Fortaleza, a cratera fica próxima à localidade conhecida como Quatro Bocas. A suspeita é de que a laje do bueiro desabou e fez com que o asfalto da estrada cedesse na noite da sexta-feira, 24, entre 19 horas e 19h30min, segundo informaram os técnicos.

Um acidente envolvendo três veículos aconteceu devido à cratera. Segundo as autoridades estaduais, cinco pessoas ficaram feridas.

Hoje, observou-se danos nas paredes do bueiro. A estrutura conta com duas células de 2,5 metros de largura por 1,5 metros de altura.

O trabalho inicial dos 20 operários, motoristas e demais profissionais empregados se concentram nesta ação de reparo das paredes.

Caso sejam identificados outros danos, os engenheiros informaram que será necessário mais tempo para que o trecho seja recuperado.

Desvio de 10km foi feito

Ainda na noite da sexta-feira, 24, a SOP e o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) informaram que isolaram o local e realizaram a sinalização de desvio, que passa pelas CEs 162, 426 e 341.

Na tarde de ontem, quando O POVO esteve no local, policiais do BPRE continuavam para orientar os veículos que percorriam a CE 085. O tráfego, no entanto, não era intenso.

O desvio feito amplia em 10 quilômetros o trajeto percorrido pelos condutores, e não há passagem para moradores do local por não ter comunidades nas margens.

Acidente envolveu veículos e feriu pessoas

A SOP, a PMCE, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram um acidente envolvendo três veículos na noite de sexta-feira, 24, quando aconteceu o afundamento do asfalto.

Na ocorrência, cinco pessoas ficaram feridas. De acordo com as autoridades, cinco ambulâncias de Unidade de Suporte Básico (USB) foram enviadas para realizar o atendimento.

"Uma pessoa foi levada ao Hospital Municipal de Paracuru e quatro foram para o Instituto José Frota (IJF), em Fortaleza", detalha nota conjunta emitida pela SOP e pelo Samu.

Os bombeiros informaram que "uma vítima feminina foi encontrada no banco traseiro do veículo". Consciente e orientada, ela apresentava lesões no rosto e foi atendida pelo Samu.

A identidade das vítimas e o atual estado de saúde delas não foram informados.

*Com informações do repórter Mateus Brisa