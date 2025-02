Campus Iracema: estrutura antiga do Acquario não será demolida e obra deve ser concluída em 2027

Foto: FCO FONTENELE ORÇAMENTO para a construção é de quase R$ 114 mi

A ordem de serviço para o início das obras no campus Iracema, da Universidade Federal do Ceará (UFC), será assinada em março. A partir do começo dos trabalhos no terreno, que abriga a estrutura não acabada do Acquario, o prazo para conclusão é de 900 dias (entre março e abril de 2028). De acordo com o reitor da UFC, Custódio Almeida, nenhuma parte da construção antiga será demolida.

ATUALIZAÇÃO: Inicialmente, o reitor havia informado o prazo para conclusão de 810 dias (fim em 2027). A informação foi corrigida pela assessoria de imprensa da UFC.

“Quem conhece o espaço sabe que foram construídos grandes vãos. Toda a parte do detalhamento ficou a ser construída. Isso ajudou bastante”, afirmou o reitor em entrevista à rádio O POVO CBN.

As duas estruturas já erguidas abrigarão os cursos e laboratórios do Instituto de Ciências do Mar (Labomar). No vão entre os prédios será construído o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN).

A licitação foi vencida pela construtora Porto Ltda. O orçamento para a construção é de R$ 113.931.652,57.

O espaço do CTCN vai simular um aquário de forma tecnológica, utilizando projeções visuais para mostrar biomas marinhos e permitindo a divulgação científica sobre a flora e a fauna do oceano.

Estudantes e pesquisadores da instituição, tanto do Labomar quanto de cursos ligados à computação, devem desenvolver as projeções. A previsão é que o centro tecnológico também seja aberto para visitação turística.

Terreno do antigo Edifício São Pedro foi cedido de forma definitiva à UFC

Outra parte do campus Iracema será construída no terreno do antigo Edifício São Pedro. A cessão definitiva do espaço foi dada em dezembro para a UFC pela Superintendência de Patrimônio da União no Ceará (SPU-CE). O local deve abrigar um novo centro cultural.

De acordo com Custódio, no entanto, os condôminos do antigo prédio ainda movem uma ação na Justiça. Após decisão judicial desse processo, a perspectiva é de que uma praça de eventos seja construída no local.

“Para tirar os tapumes, fazer acontecer feiras, saraus, apresentações musicais enquanto a gente faz o projeto [do centro cultural]”, explica o reitor.

Uma concorrência nacional de projetos arquitetônicos para o centro cultural deve ser realizada em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil.



Atualizada às 18h30min