Festa das Árvores inicia no Parque Rio Branco e alia educação a preservação

Foto: AURÉLIO ALVES FESTA Anual da Árvore, no Parque Rio Branco, discute educação ambiental e preservação

A programação da Festa Anual das Árvores (FAA) de 2025 começou ontem, no Parque Rio Branco, em Fortaleza. No bosque urbano situado ao lado do Mercado das Flores, do bairro São João do Tauape, circulavam famílias, agentes ambientais, estudantes e praticantes de exercícios físicos que paravam para observar.

O evento é organizado anualmente em 12 estados brasileiros e visa a conscientização ambiental por meio de iniciativas e dinâmicas educativas. No Ceará, 150 municípios participam. Veja detalhes da FAA mais abaixo.

Com o tema “Por um Ceará mais verde e sustentável”, neste ano o evento seguirá até o próximo sábado, 5/4. A programação está disponível no fim desta matéria.

Pelo menos 58 escolas estaduais estão engajadas na Festa das Árvores, além de 22 Unidades de Conservação (UCs). É o que afirma Karyna Leal, secretária executiva de Planejamento e Gestão Interna, da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema), organizadora do evento.

Na visão da gestora, a iniciativa “chama a população, para que ela tenha acesso, passe a desfrutar da natureza”. Campanhas que tratem dos cuidados com a flora são significativas, explicou ela, para os cidadãos entenderam que “são as árvores que vão reduzir os impactos da crise climática”.

Algo que reflete essa perspectiva é a doação de mudas. Em 2024, a Sema distribuiu mais de 215 mil mudas em todo o Estado. “É ação efetiva para os municípios, fomentado (essa ideia) de um Ceará mais verde”, disse Karyna Leal.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Karyna Leal, secretária executiva de Planejamento e Gestão Interna, da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema). Festa Anual da Árvore, Parque Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Para ela, a população deve ter maior atenção no processo de conscientização: “Temos que mudar hábitos que não condizem com o desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Que as novas gerações de jovens já venham com conscientização, para a gente mudar o futuro”.

“Se a gente agir hoje para impactar o futuro, poderemos viver com qualidade de vida. Que todos possamos modificar nossas ações pensando numa qualidade de vida melhor para nossos filhos, nossos netos”, acrescentou.

Por isso, o Programa Agente Jovem Ambiental (AJA) deve ser destacado, disse Karyna, “pensando justamente na mudança de pensamento. Esse jovem que recebe instruções da Sema, leva para casa, para sua comunidade. Em todo o Estado ocorre essa ação. Isso impacta diretamente em nosso futuro”.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Festa Anual da Árvore, Parque Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Festa Anual da Árvore, Parque Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Festa Anual da Árvore, Parque Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FESTA Anual da Árvore, no Parque Rio Branco, discute educação ambiental e preservação Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Festa Anual da Árvore, Parque Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

'É cuidar para existir'

Clara Moreira, de 17 anos, é uma das jovens beneficiadas pelo AJA. A estudante estava no evento a partir de sua conexão com o programa. Agente jovem ambiental desde o início do ano, ela revelou que visitou o Parque Rio Branco pela primeira vez hoje. “É uma experiência muito legal”, comentou.

“Talvez eu nunca teria vindo aqui, se não fosse o Agente Jovem Ambiental. Por meio disso, a gente se conscientiza mais”, disse ela, que é moradora do bairro Granja Lisboa e discente da escola CAIC Maria Alves Carioca.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Clara Moreira (à direita), 17 anos, estudante da CAIC Maria Alves Carioca, no bairro Granja Lisboa, e jovem agente ambiental . Festa Anual da Árvore, Parque Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Com uma muda de ipê nos braços, Clara afirmou que a Festa das Árvores “faz um bem à natureza, ao conscientizar a população. Saber desses locais, saber dessas informações. Têm plantas que eu nem sabia que eram nativas daqui. Saber disso é fazer um bem à natureza”.

Afinal, “as árvores são tudo”. “Se a gente não cuidar delas agora, não vai haver um futuro para existir. É cuidar para existir”.

O entusiamo pelo cuidado ao meio ambiente é compartilhado pela professora Andressa Teófilo, 33, que leciona na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e, aos finais de semana, sai de Redenção, a 67,40 quilômetros (km), para a Capital.

Neste último domingo de março, ela participou da abertura da FAA porque é “muito curiosa” pela pauta ambiental e de sustentabilidade. Professora de Engenharia de Alimentos, ela relatou trabalhar com formulação de embalagens sustentáveis, criadas a partir de resíduos industriais.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Andressa Teófilo, 33 anos, professora na Unilab e "curiosa" da pauta ambiental . Festa Anual da Árvore, Parque Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Andressa elogiou os “incentivos” à educação ambiental ofertados para as crianças durante a programação. Além das atividades recreativas e educacionais — que iam de observação de pássaros a uma roleta de termos ambientais —, o evento contou com plantio simbólico de mudas.

“Tem um ciclo de ambientação, você consegue ter um desenvolvimento. Fora que você leva uma mudinha também”, brincou, segurando uma muda de oiti.

A professora pontuou que a Festa das Árvores é “importantíssima, porque caminhando pela Cidade, a gente nota que houve um desmatamento”.

“A avenida Bezerra de Menezes, por exemplo, antes era cheia de árvores. Por conta das estações de ônibus, foram retiradas. Moro ali perto e tem estado muito quente, depois disso”, argumentou ela. “Esse incentivo [à realização anual da FAA] faz com que pensemos sobre isso”.

Cuidar dar árvores auxilia a “minimizar o aquecimento global”, refletiu. “É como eu falo para meus alunos, tem coisa que a gente não consegue zerar, então temos que minimizar os problemas futuros, correr atrás”.

“Porque a indústria vai continuar poluindo. É um link que… não tem para onde ir. Temos que ter essa consciência de minimizar esse processo”.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Festa Anual da Árvore, Parque Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Gavião-carijó. Festa Anual da Árvore, Parque Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Festa Anual da Árvore, Parque Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Gavião-carijó. Festa Anual da Árvore, Parque Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Festa Anual da Árvore, Parque Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Festa Anual da Árvore, Parque Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Seuma e Movimento Proparque têm reunião marcada, diz secretário

Secretário de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (Seuma), João Vicente Leitão destacou a realização da FAA no Parque Rio Branco e anunciou ter marcado, durante o evento, uma reunião com o Movimento Proparque, em data a ser marcada. O grupo atua em defesa do parque há 30 anos.

“É um parque aberto para a população, no meio da Cidade, arborizado”, pontuou. “A gente precisa valorizar mais isso, a comunidade precisa participar mais. Estamos aqui para dar as mãos à comunidade”.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: João Vicente Leitão, titular da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (Seuma). Festa Anual da Árvore, Parque Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

João Vicente explicou que “toda política pública, por mais robusta que seja, não consegue ter sucesso sem a participação da sociedade. O povo estar junto”.

“A doação de mudas, por exemplo, é uma forma de chamar as pessoas”, complementou o secretário. “A política de árvore na calçada também. A gente recebe pedidos de cidadãos que querem que a gente plante uma árvore em sua calçada. A gente vai lá, calcula a área, prepara um berço…”

Além da população, outro elemento central nas iniciativas ligadas ao meio ambiente, segundo ele, é a educação: “Não adianta a gente implantar projetos e políticas se a gente não educar. Não é só entregar árvore, é ensinar a plantar e cuidar. Então, precisa fazer essa ligação com todas essas políticas”.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Festa Anual da Árvore, Parque Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Gavião-carijó. Festa Anual da Árvore, Parque Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Festa Anual da Árvore, Parque Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Festa Anual da Árvore, Parque Rio Branco. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Festa Anual das Árvores: o que é o evento?

A Festa Anual das Árvores é uma iniciativa instituída pelo decreto federal nº 55.795, de 24 de fevereiro de 1965, com o objetivo de substituir o antigo Dia da Árvore, anteriormente celebrado em 21 de setembro.

Devido às diferentes características fisiográficas e climáticas do Brasil, o decreto estabeleceu períodos distintos para o evento. A celebração ocorre na última semana de março, coincidindo com o período chuvoso, nos estados:

Acre

Alagoas

Amazonas

Bahia

Ceará

Maranhão

Pará

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Sergipe

Em outras regiões, a festa acontece na semana que inclui o dia 21 de setembro.

Festa Anual das Árvores: programação de 2025

A Festa Anual das Árvores segue até sábado, 5 de abril. A Sema disponibilizou a programação do evento neste link.