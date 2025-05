Ceasa de Maracanaú recebe ação de conscientização contra o abuso sexual infantil

Foto: Daniel Galber/ Especial para O Povo CAMPANHA de prevenção ao abuso e à exploração sexual contra crianças

A Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE), em Maracanaú, recebe dessa segunda, 26, até sexta-feira, 30, a “Semana Maio Laranja - Pétalas da Prevenção”. A iniciativa, realizada pela Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih), promove a conscientização e prevenção do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Programação inclui palestras, oficinas, cine-debates, blitzes educativas e ações itinerantes nos galpões e corredores, com distribuição de panfletos e escuta ativa de feirantes, permissionários, compradores e caminhoneiros.

O local foi escolhido como ponto estratégico para a ação por contar com uma alta circulação diária que ultrapassa 35 mil pessoas, especialmente em dias de maior movimento como as madrugadas de segunda e quinta-feira.

Na abertura do evento, a secretária de Direitos Humanos do Estado, Socorro França, destacou a importância de levar o tema a espaços de grande fluxo.

“Nosso objetivo é mostrar a importância de denunciar, de tirar esse assunto debaixo do tapete e trazer à tona a gravidade do abuso sexual contra crianças e adolescentes”, disse.

A secretária menciona que cerca de 42% das denúncias que chegam ao Observatório dos Direitos Humanos são de abuso sexual infantil. “O restante, em sua maioria, refere-se a idosos. Ou seja, os extremos da vida ainda são os mais vulneráveis. É uma realidade dura, que precisa ser enfrentada”, destacou Socorro França.

De acordo com o Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, de janeiro a 19 de maio de 2025, já foram registradas 12.799 denúncias e 27.583 violações em todo o Brasil envolvendo casos de abuso sexual infantil. No Ceará, foram 286 denúncias e 629 violações.

O presidente da Ceasa-CE, Hebert Lima, também comentou a importância do envolvimento do entreposto em ações de proteção social.

“São mais de 1.200 permissionários só no entreposto de Maracanaú. Então temos também uma responsabilidade social. A gente precisa fazer com que todos compreendam que não há espaço para a violência”, afirmou.

Segundo ele, além da conscientização sobre violência, o combate ao trabalho infantil também faz parte da pauta. “Algumas famílias já começam a introduzir as crianças nas rotinas de trabalho. Por isso, também orientamos para evitar o trabalho infantil. Lugar de criança é na escola, é brincando, é se desenvolvendo.”

Ações de conscientização também serão realizadas ao longo da semana nos entrepostos da Ceasa nos municípios de Barbalha e Tianguá.

A triste realidade da exploração infantil

A permissionária Cláudia Pereira, que há dez anos vende frutas na Ceasa, relata que a presença de crianças em situações vulneráveis no local é constante. “Tem muitos pais aqui, uma hora da manhã, com cinco crianças correndo pra todo canto, bem na hora do fluxo grande. Essas crianças deveriam estar em casa, dormindo.”

Já Rosirene Soares, conhecida como Rosa, é vendedora há mais de 30 anos na Ceasa. Ela denuncia práticas preocupantes. “Tem pais que trazem as meninas, mocinhas, e as deixam soltas por aqui, pedindo esmola”, relata.

Mãe e avó, ela se preocupa com a segurança dos jovens vulneráveis que transitam no local. “Se nós, que somos adultas, de vez em quando acabamos ouvindo coisas horríveis de certos homens aqui. Agora imagine uma criança, que não tem orientação nenhuma. Aqui é muito grande. A chance de algo ruim acontecer é imensa”, diz.

As ações da “Semana Maio Laranja” se encerram na sexta-feira, 30, com mobilização voltada à conscientização dos caminhoneiros que transportam cargas para a Ceasa sobre os perigos da violência e da exploração sexual contra crianças e adolescentes.

O caminhoneiro Raimundo Paz da Costa, que transporta produtos para o entreposto de Maracanaú há mais de 35 anos, relata que também nota a situação delicada.

“Prostituição aqui dentro não existe, pelo menos eu nunca vi. O que a gente vê muito são crianças pedindo esmolas, principalmente na área de entrada dos carros. Isso deixa essas crianças numa situação de risco. Pode até começar com pedido de dinheiro, mas a gente sabe que muitas vezes acaba na prostituição, especialmente entre adolescentes”, expõe.

Denúncias

O “Maio Laranja” é uma campanha realizada em alusão ao dia 18 de maio, data em que se celebra o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A escolha da data remete ao crime contra Araceli Cabrera Crespo, uma menina de apenas oito anos que foi raptada, drogada, estuprada, assassinada e carbonizada em 1973 no estado do Espírito Santo.

O Disque 100 permanece como o principal canal para denúncias anônimas de violações de direitos humanos. Famílias e pessoas que identificarem situações de vulnerabilidade envolvendo crianças e adolescentes também são incentivadas a procurar apoio em instituições como a Casa da Criança e o Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH).