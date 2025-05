Fortaleza receberá representantes de mais de 30 países no Triplo Fórum da Governança do Sul Global

Foto: Lara Vieira/O POVO Representantes do IBGE e Governo do Ceará durante a apresentação do Triplo Fórum Internacional da Governança do Sul Global

Fortaleza sediará, nos dias 11 e 13 de junho, o Triplo Fórum Internacional da Governança do Sul Global. O evento, que ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará, deve reunir representantes de países integrantes dos Brics, do Mercosul e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O Fórum é uma realização do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em coorganização com o Governo do Estado do Ceará. O encontro terá como tema central a "Governança Global na Era Digital" e contará com uma programação voltada a temas estratégicos sob a perspectiva do Sul Global.

O evento terá a presença de representantes de mais de 30 países, com participações presenciais e virtuais. Participarão da agenda oficial dirigentes de institutos nacionais de estatística dos Brics (Rússia, China, África do Sul, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Indonésia), da CPLP (Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe) e do Mercosul (Equador, Colômbia e Uruguai), entre outros.

As inscrições para o Triplo Fórum Internacional da Governança do Sul Global estão abertas até 30 de maio e podem ser feitas gratuitamente no site do IBGE.

Até o momento, já estão confirmadas 36 mesas temáticas, com debates sobre saúde, educação, cultura, economia, meio ambiente, turismo, trabalho, comunicação, cor e raça, entre outros. Confira programação completa.

A apresentação do evento foi realizada na manhã de ontem, 27, na sede do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), no bairro Cambeba, em Fortaleza.

Na ocasião, o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, destacou o objetivo de fomentar a produção de dados e estatísticas voltadas às realidades dos países do Sul Global.

“De modo geral, os livros e referências que temos em nossos países ainda reproduzem uma visão muito influenciada pelo Norte, especialmente Europa e Estados Unidos. Esse encontro concretiza um movimento que já está em curso ao longo deste século, que é o deslocamento do centro dinâmico do mundo em direção ao Oriente e, sobretudo, ao Sul Global”, diz Pochmann.

Já o chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) no Brasil, Cláudio Providas, afirmou, em participação on-line, que espaços como o fórum são importantes para refletir sobre o papel dos dados e indicadores no desenvolvimento regional.

“A grande provocação que se coloca no Brasil é a mesma que enfrentamos em toda a América Latina: estamos no continente mais rico em recursos e, ainda assim, somos o que cresce mais lentamente”, destaca.

O fórum integra uma série de iniciativas que marcam a atuação internacional do Brasil em 2025. O país ocupa a presidência dos Brics e do Mercosul e sediará, em novembro, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

O secretário de Planejamento do Estado do Ceará, Alexandre Cialdini, apontou que o evento representa uma oportunidade de fortalecer o papel do Estado no cenário internacional e ampliar parcerias técnicas.

“Estamos aproveitando essa ocasião para firmar parcerias: conseguimos que o IBGE nos fornecesse ferramentas de interoperabilidade e conexão de bases de dados para que também possamos disponibilizá-las aos municípios cearenses, dentro do programa Ceará Um Só”, explica.

A expectativa dos organizadores é que, ao final do encontro, seja elaborada uma declaração conjunta com base nas discussões realizadas ao longo dos três dias de evento.

