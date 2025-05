Rede municipal de Fortaleza disponibilizará mil vagas de pós-graduação em universidades públicas

Foto: Marcos Moura/SME O PROJETO "Mestres na Pós" foi lançado ontem no hotel Vila Galé

Professores da rede pública municipal de Fortaleza terão acesso a mil vagas em programas de mestrado e doutorado oferecidos por universidades públicas do Ceará. O anúncio oficial do projeto “Mestres na Pós” foi feito nessa quarta-feira, 28, pelo prefeito Evandro Leitão (PT).

As vagas serão distribuídas entre três instituições de ensino superior: a Universidade Federal do Ceará (UFC), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e a Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Podem ser contemplados com as bolsas os servidores efetivos do magistério municipal, incluindo professores, supervisores, orientadores educacionais e técnicos em educação que atuam na Secretaria Municipal da Educação (SME).

Além das mil vagas, outras 50 serão destinadas exclusivamente a diretores escolares. Segundo a Prefeitura, o investimento total no projeto é de cerca de R$ 38 milhões.

O lançamento do projeto ocorreu no Hotel Vila Galé, localizado no bairro Praia do Futuro. Além do prefeito de Fortaleza e do secretário municipal da Educação, Idilvan Alencar, também estiveram presentes os reitores Hidelbrando Soares, da Uece, e Custódio Almeida, da UFC, além de professores e diretores de escolas.

Na ocasião, Evandro Leitão afirmou que o Ceará já tem apresentado avanços na área da Educação. “Queremos que esse destaque também se reflita na nossa Capital. Nosso objetivo é transformar Fortaleza na capital da educação.”

Conforme a Secretaria Municipal da Educação (SME), as 1.050 vagas do programa “Mestre na Pós” serão oferecidas por meio de duas modalidades: convênio e financiamento.

A primeira modalidade será ofertada por meio de convênio com a UFC, IFCE e Uece, que juntas disponibilizarão 750 vagas. Desse total, a UFC terá 277 vagas (252 para mestrado e 25 para doutorado), a Uece ofertará 249 (176 para mestrado e 73 para doutorado) e o IFCE contará com 224 vagas, todas para mestrado. No total, serão 652 vagas para mestrado e 98, para doutorado.

A segunda modalidade, com 300 vagas, consiste em financiamento para programas de pós-graduação em qualquer universidade ou curso reconhecido e autorizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

O reitor da Uece ressaltou o papel da pós-graduação como pilar de transformação. “Para formar professores de excelência, é essencial oferecer a eles, e também aos nossos diretores, acesso àquilo que ainda é considerado, no Brasil, uma formação de alta qualidade: a pós-graduação na universidade pública. Estamos muito orgulhosos, muito felizes, e esperando todos vocês”, disse o professor Hidelbrando Soares.



Já Custódio Almeida, reitor da UFC, chamou atenção para o papel social das escolas. “Vocês [professores] fazem parte de uma rede super sensível. Uma rede em que muitos estudantes vivem em territórios difíceis, com alta vulnerabilidade. E a educação é um espaço de prevenção, pois previne a violência”, destaca.

De acordo com a Prefeitura, as universidades lançarão, ao longo dos próximos quatro anos, os editais de seleção voltados aos profissionais da Educação.

"As datas de matrícula e de início das aulas serão definidos em cada edital. O profissional deverá realizar a inscrição para o programa que lhe interessa e que também tenha relação com as suas atividades na SME", disse a pasta.



Uma das educadoras que deve ser contemplada com a medida é Sandra Araripe, diretora da EMTI José Carvalho, no bairro José de Alencar. Ela pretende ingressar no doutorado.

“[Oportunidades de bolsas de pós-graduação] é uma necessidade que a gente já vinha sentindo há muito tempo. A educação vai ganhar muito. Poder ter essa ascensão, chegar à escola com uma nova base, com um olhar mais aprofundado, isso faz toda a diferença. Investir em educação é sempre necessário”, comenta.

UFC estuda criar Observatório da Segurança para tratar crimes nos campi de Fortaleza

O reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, informou que a Instituição estuda a criação de um Observatório de Segurança para lidar com casos de criminalidade nos campi. A proposta visa estabelecer protocolos para encaminhamento de denúncias feitas por estudantes.

A declaração foi feita nessa quarta-feira, 28, durante evento de lançamento do projeto “Mestres na Pós”, uma parceria entre universidades públicas do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza.

“A ideia é estruturar os fluxos quando um estudante fizer uma denúncia. Por exemplo, qual será os passos seguintes, como a demanda será encaminhada até a solução. Precisamos de um protocolo claro”, explicou.

Custódio ainda ressaltou que a questão da segurança pública é uma atribuição estadual. Contudo, neste momento, a universidade precisa agir junto à polícia.

Desde 2024, estudantes relatam aumento da insegurança nos campi da UFC. Um levantamento elaborado por alunos do curso de Geografia da própria universidade aponta que ocorreram 54 assaltos nos campi do Pici e Benfica entre agosto de 2024 e abril de 2025. Em maio, novos crimes ocorreram, inclusive um tiroteio no campus do Pici.

No último dia 16 de maio, um aluno do curso de Farmácia chegou a ser esfaqueado no joelho ao reagir a um assalto próximo ao Campus do Porangabuçu. Após o caso, no dia 19 de maio, centenas de estudantes dos campi Porangabuçu e Pici realizaram protestos solicitando por mais segurança na Instituição e no seu entorno.

Sobre a reivindicação, foi informado que a UFC já solicitou à Casa Civil do Estado e à Prefeitura de Fortaleza a instalação de cabines de segurança da Guarda Municipal e da Polícia Militar nos campi Benfica e Porangabuçu. Segundo Custódio Almeida, a demanda segue em andamento.

“De forma imediata, foi enviado um reforço de efetivo, com policiais e guardas municipais, principalmente para o campus do Pici e no Porangabuçu, que é um campus aberto, com ruas onde estavam ocorrendo assaltos no trajeto entre os prédios e o restaurante universitário. As rondas estão sendo feitas diariamente. Pessoas já foram presas, algumas já reincidentes nesses delitos, e tiradas de circulação”, detalhou o reitor.