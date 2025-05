Casa do Cidadão do Presidente Kennedy recebe sala sensorial para pessoas com autismo

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Casa do Cidadão Presidente Kennedy inaugura sala sensorial para pessoas autistas e neurodivergentes.

A Casa do Cidadão do bairro Presidente Kennedy, localizada no interior do shopping RioMar Kennedy, recebeu uma nova Sala Sensorial voltada para pessoas com autismo e com deficiências ocultas. A inauguração do equipamento ocorreu na manhã desta sexta-feira, 30.

O espaço tem como objetivo contribuir para a regulação emocional dos usuários, ajudando a diminuir a ansiedade e o estresse que podem surgir durante os atendimentos.

A sala conta com luzes suaves, texturas variadas, piso emborrachado e brinquedos lúdicos, como balanço, painéis interativos e piscina de bolinhas, que auxiliam na redução da ansiedade e do estresse.

Segundo a vice-governadora e titular da Secretaria da Proteção Social (SPS), Jade Romero, o objetivo da instalação é garantir não apenas conforto, mas acesso real às políticas públicas do Estado:

“A gente sabe que muitas famílias deixam de procurar os nossos equipamentos ou acabam adiando a retirada da Identidade, que é a porta de entrada para outras políticas públicas, por falta desse tipo de acolhimento. Então, estamos trabalhando para garantir não só a acomodação e a inclusão, mas também o acesso dessas famílias às políticas do governo”, afirmou.

O coordenador das Casas do Cidadão, Frederico Araripe, destacou que a demanda por esse tipo de espaço é crescente e que outras unidades também receberão salas sensoriais:

“Aqui no Presidente Kennedy, costumamos atender entre 5 a 10 pessoas com esse perfil por dia. Na Casa do Maracanaú, por exemplo, esse número é maior, entre 10 a 15. Mas, diariamente, todas as unidades atendem pessoas com algum tipo de prioridade: seja por idade, neurodivergência ou outras condições”, explicou.

Renato Gomes é pai do João Lucas, criança autista. Ele foi procurar fazer a Carteira de Identidade Nacional e elogiou a iniciativa.

“A rotina de uma pessoa autista é bem complicada. Quando a gente vem acessar algum serviço público e encontra um ambiente onde dá para deixar o filho mais à vontade, não tem felicidade maior para um pai do que isso", pontua.



Ele destaca que deveriam existir mais espaços assim na cidade. "Andando por Fortaleza, você percebe como isso ainda faz falta. Até nas escolas públicas a gente sente essa carência. Quando se cria um ambiente mais inclusivo, todo mundo ganha".

Já Adriano Oliveira, 40, também tem autismo e soube da novidade enquanto passeava pelo shopping. Mesmo sem estar em busca de atendimento naquele dia, fez questão de visitar o novo espaço.

“É novidade pra mim, porque eu nunca tinha visto esse tipo de coisa. É bom, porque a pessoa fica longe do que estava causando o estresse, e isso pode evitar uma crise. Aí ela vem pra cá, se distrai com as coisas e acaba relaxando”, relatou.

Essa é a segunda unidade da Casa do Cidadão a receber uma sala sensorial, a primeira foi no Shopping Benfica. Também há salas sensoriais nas unidades do Vapt Vupt dos bairros Antônio Bezerra e Messejana.

Há, ainda, salas sensoriais na sede da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), no bairro Moura Brasil; e na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), no bairro Dionísio Torres.



O coordenador Frederico Araripe adiantou que novas salas já estão em planejamento. “A próxima deve ser na unidade do Iguatemi, que já está em fase de preparação. A unidade do Centro de Fortaleza também vai receber uma sala dessas e ainda mais uma. Com isso, teremos cinco salas de acomodação. A expectativa é que todas estejam funcionando ainda este ano.”

Ao todo, o Ceará conta com sete unidades das Casas do Cidadão, localizadas nos municípios de Fortaleza, Maracanaú e Barbalha. Na Capital, os equipamentos funcionam na Assembleia Legislativa, no Centro, e nos shoppings Benfica, Iguatemi e RioMar Kennedy, além de um posto na Central de Cidadania da Câmara Municipal de Fortaleza.

Serviço

Cidadãos que desejarem atendimento para serviços como emissão de documentos, além de demandas relacionadas ao Sine, CAGECE, AMC e ao Cadastro Único (CadÚnico), vinculado à SDHDS, podem procurar qualquer uma das unidades.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com agendamento disponível no site da Secretaria da Proteção Social do Ceará.