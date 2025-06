Cinco pessoas em cárcere privado são resgatadas no José Walter

Foto: Reprodução/ Ascom PMCE Os suspeitos responderam por diversos crimes, incluindo cárcere privado, tortura, roubo, tráfico de drogas e participação em organização criminosa.

Cinco pessoas mantidas em cárcere privado foram resgatadas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na tarde de sábado, 7. O caso se deu no Residencial Cidade Jardim, bairro José Walter, em Fortaleza.

Na ação, três homens foram presos e dois adolescentes apreendidos, acusados de envolvimento em diversos crimes.

Os PMs foram alertados sobre um possível cárcere em um apartamento do bloco 2 do residencial. No local, abordaram quatro suspeitos que deixavam o prédio. Com eles, encontraram sete celulares e uma faca.

No imóvel, policiais encontraram cinco pessoas naturais do Tocantins. Elas relataram que, cerca de nove dias antes, um grupo de oito a dez criminosos armados com revólveres, pistolas e facas, invadiu o apartamento, imobilizou e agrediu os ocupantes, roubou seus celulares e os manteve presos por mais de uma hora.

Um sexto refém conseguiu escapar pouco antes da chegada da PM, mas foi baleado na mão. Ele foi atendido pelo Samu e levado ao Instituto Dr. José Frota (IJF).

Além dos cinco reféns, em outro apartamento no mesmo conjunto, foi apreendida uma adolescente com 12 gramas de cocaína e três pedras de crack.

Os cinco suspeitos – três adultos e dois adolescentes – foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente. Os adultos responderão por organização criminosa, cárcere privado, roubo, tortura e tráfico de drogas. Já os adolescentes responderão por atos infracionais análogos aos mesmos crimes.