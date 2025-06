Festa da Vida no Parque Rio Branco une celebração e luta por sustentabilidade

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-06-2025: Festa da Vida, no Parque do Rio Branco. A atividade faz parte do grupo Proparque. Na foto, José Gilson Noronha - região metropolitana. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-06-2025: Festa da Vida, no Parque do Rio Branco. A atividade faz parte do grupo Proparque. Na foto, Ngo Baleba, 52. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-06-2025: Festa da Vida, no Parque do Rio Branco. A atividade faz parte do grupo Proparque. Na foto, Terezinha Façanha Elias, representante do Movimento Pro Parque. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS