Fortaleza receberá R$ 152 milhões em microcrédito para impulsionar pequenos negócios

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Evandro Leitão, ao lado do ministro Wellington Dias; assina a adesão de Fortaleza ao Programa Acredita no Primeiro Passo

Fortaleza oficializou, na manhã desta segunda-feira, 9, a adesão ao programa federal “Acredita no Primeiro Passo”.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), somente na Capital serão R$ 152 milhões em investimentos de microcrédito para o programa.

A iniciativa visa promover a inclusão produtiva de pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo acesso a crédito, capacitação profissional e orientação técnica para quem já empreende ou pretende iniciar um pequeno negócio.

O “Acredita no Primeiro Passo” permite o acesso a microcrédito produtivo orientado com juros reduzidos. A ação é voltada para pessoas de 16 a 65 anos com dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

A prioridade é para mulheres, pessoas com deficiência, jovens, negros e integrantes de populações tradicionais e ribeirinhas.

A cerimônia de adesão ao programa ocorreu no Teatro São José, no Centro de Fortaleza, e contou com a presença do prefeito Evandro Leitão; do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias; da vice-governadora e secretária de Proteção Social do Ceará, Jade Romero; e do presidente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Paulo Câmara.

Durante o evento, o ministro Wellington Dias destacou o potencial do programa.

“A taxa de juros do Acredita no Primeiro Passo é de 0,7% ao mês, muito abaixo do mercado, que gira em torno de 3 a 6%. O financiamento pode chegar a até R$ 21 mil, com fundo garantidor federal e assistência técnica”, explica.

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias

O Banco do Nordeste é o responsável pela execução financeira do programa na região.

“Vamos operar com R$ 1,6 bilhão em 2025, exclusivamente para o Nordeste brasileiro. Nosso objetivo é oferecer crédito com agilidade, com juros baixos, e com a orientação necessária para que cada beneficiário tenha a chance de transformar sua realidade”, destacou Paulo Câmara, presidente do BNB.

De acordo com o BNB, o microcrédito oferecido por meio do Acredita no Primeiro Passo é realizado por meio do Crediamigo. Sendo uma modalidade de operação de giro rápido, o pagamento da primeira parcela pode ser iniciado em até 30 dias após a liberação do crédito. A taxa de juros de 8,75% ao ano.

“Na medida em que promovemos capacitação e oferecemos microcrédito, em parceria com o Banco do Nordeste, estamos transformando sonhos em realidade. Esse programa nos ajuda a tirar mais pessoas da extrema pobreza e dar dignidade para nossa população”, pontuou Evandro Leitão.

A vice-governadora do Ceará, Jade Romero, também destacou o impacto do programa sobre a autonomia das mulheres, especialmente as mães que precisam conciliar trabalho e cuidado familiar.

“Esse programa representa o direito de sonhar. Muitas vezes, ao empreender, a mulher pode continuar ao lado dos filhos, principalmente em famílias com crianças neurodivergentes, e ainda assim garantir o sustento e a dignidade”, destacou.

Uma das presentes no evento foi Maria das Graças Batista Avelino, 62, moradora do bairro Barra do Ceará. Ela começou a empreender há mais de 20 anos no ramo de venda de cosméticos, em paralelo ao seu trabalho formal. Contudo, a falência da empresa onde trabalhava, dívidas acumuladas e clientes inadimplentes quase a fizeram desistir.

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Maria das Graças Batista Avelino, 62, Barra do Ceará

Foi então que recorreu ao Crediamigo para recomeçar. “Comprei mais mercadoria e saí da dificuldade. Hoje tenho minhas clientes e até tenho parceria com uma outra loja, que vende meus kits de produtos”, conta.

Com o lançamento do Acredita no Primeiro Passo, ela enxerga uma nova chance de crescimento. “Quero reformar o quartinho que eu guardo meu estoque. Também quero aprender a divulgar meus produtos nas redes sociais, porque hoje dependo dos outros pra isso”, diz.

Outros investimentos no Ceará

Durante o evento, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) também anunciou o repasse de R$ 14 milhões do para a execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade PAA Leite, no estado do Ceará.

O PAA Leite compra o leite produzido por agricultores familiares, realiza o beneficiamento do produto e o distribui gratuitamente a instituições e famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único. O objetivo é combater a desnutrição e a fome, bem como apoiar a geração de renda no campo e atuar na superação da pobreza.

Outra ação da visita oficial do ministro Wellington Dias (PT) foi a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, para a implementação de um plano de ação para garantir os direitos da população em situação de rua na Capital.