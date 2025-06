Ex-genro de servidora pública encontrada morta no Eusébio é preso suspeito do crime

Foto: Reprodução/Instagram MARIA Madalena Marques, 64, era funcionária da Secretaria da Cultura do Eusébio

O ex-genro da servidora pública Maria Madalena Marques Matsunobu, de 64 anos, foi preso na noite dessa segunda-feira, 9, suspeito de envolvimento na morte da idosa. A vítima foi encontrada sem vida no dia 5 de abril deste ano dentro da sua residência no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O suspeito foi identificado como Marcos Ozebio Pires, de 40 anos, e capturado em uma residência no bairro Couto Fernandes, em Fortaleza, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

No local, foi cumprido um mandado de prisão contra o suspeito que estava em aberto por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O documento foi expedido pela Vara Única Criminal de Eusébio, da Justiça do Estado.

O POVO apurou que o ex-genro e a funcionária pública brigavam pela guarda dos filhos do suspeito. As crianças são fruto do relacionamento dele com a filha da funcionária, que morreu no ano de 2018, vítima de um câncer.

Com a morte da filha, Madalena ficou responsável pelos cuidados dos netos, que têm, atualmente, 9 e 10 anos de idade.

Em novembro do ano passado, a Justiça do Estado acatou o pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE) para a implantação de medidas protetivas de urgência em desfavor do ex-genro a pedido de Madalena. O homem foi acusado de maus-tratos contra as crianças.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Eusébio, onde foi efetivado o cumprimento do mandado de prisão e, em seguida, foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

PM é investigado

A servidora pública foi encontrada morta com lesões de disparo de arma de fogo. A vítima atuava na Secretaria da Cultura do Eusébio e era presidente da Associação de Artesãos do Eusébio (Aarte). Em 2017, Madalena chegou a receber título de Cidadã de Eusébio pelos serviços prestados ao Município.

Conforme O POVO revelou anteriormente, um policial militar identificado como Rodrigo Aguiar Braga é investigado pela participação no crime que vitimou a servidora pública.

O agente também é suspeito de matar o empresário Vinícius Cunha Batista, de 47 anos, no último dia 30 de abril, ao lado dos PMs Rebeca Júlia de Almeida Canuto e Wellington Xavier de Farias. Os três estão presos desde o dia 9 de maio.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que o policial possui antecedentes criminais por periclitação da vida ou saúde, homicídio doloso, descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.

