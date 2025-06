Sabiaguaba: mais de 300 veículos são parados em blitz educacional do meio ambiente

Foto: FCO FONTENELE BLITZ educativa foca na conscientização ambiental de motoristas na rotatória da Sabiaguaba

Quem passou pela rotatória da Sabiaguaba, na manhã desta quinta-feira, 19, feriado de Corpus Christi,

saiu com um olhar de mais cuidado e responsabilidade sobre o meio ambiente. No local, a Prefeitura de Fortaleza realizou uma blitz de conscientização ambiental, abordando condutores de mais de 300 veículos.

Leia também: Quem é a Sabiaguaba, mãe das águas e dos ventos de Fortaleza

Atividade educativa integra as ações do Junho Verde e foi executada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), contando com apoio de agentes de órgãos como o Batalhão de Policiamento do Meio Ambiente (BPMA) e da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

Blitz teve duas estações temáticas, sendo uma delas o “Ecomuseu ao ar livre”, onde passantes podiam conferir uma exposição interativa sobre os manguezais e a importância deles no equilíbrio ambiental.

Já em outra os agentes faziam abordagens aos veículos que passavam, como carros e motos, entregando mudas nativas e alertando sobre a importância de proteger o meio ambiente.

De acordo com João Vicente, titular da Seuma, que esteve presente na ação, iniciativa buscou sensibilizar moradores da comunidade e passantes, fortalecendo assim políticas públicas.

"A gente precisa que a população seja conosco um agente ambiental (...) Preservando o meio ambiente, fazendo o descarte correto dos resíduos, aumentando a proteção arbórea da cidade através do plantio em suas residências de mudas, nas suas calçadas e nas praças em frente as suas casas", diz.

Blitz educativa com foco na conscientização ambiental de motoristas na rotatória da Sabiaguaba. Na foto, o titular da Seuma, João Vicente, realiza entrega de mudas Crédito: FCO FONTENELE

Carros em dunas e mangues

O secretário também destaca a importância de conscientizar sobre infrações como o uso de veículos em áreas de dunas e mangues, destacando que a Seuma e a Prefeitura têm uma parceria, junto a órgãos como a Autarquia Municipal do Trânsito (AMC), para fiscalizar atos do porte.

"Tem vários seres vivos que tão abaixo da duna. São mangues, são vegetações, quando passa esses carros praticamente mata tudo", destaca, frisando a importância da preservação de espaços do tipo.

Quem passava pelo local não só recebia as informações sobre o cuidado com o meio ambiente como também tinha acesso o número para denunciar infrações do tipo, o 156, da Agefis. De acordo com Seuma, mas de 300 veículos, entre carros, motos e até mesmo bicicletas, pararam na abordagem dos agentes.

Iniciativa chegou a ser interrompida por um breve momento em razão da chuva. No entanto, quando o sol apareceu voluntários e profissionais voltaram a entregar as mudinhas de diversas árvores, como o ipê.

Jackson Ribeiro, 41, foi um dos motoristas que aproveitou a ação para levar uma planta para casa. "Eu acho bastante importante ter essa oportunidade aqui para a preservação do meio ambiente. É muito interessante pro Ceará (...) Descobri agora (o número para denunciar infrações). Já fiz as anotações e quando eu tiver a oportunidade já estou preparado", destacou o corretor de imóveis.

Blitz educativa com foco na conscientização ambiental de motoristas na rotatória da Sabiaguaba. Na foto, o motorista Francisco Evelino Crédito: FCO FONTENELE

Francisco Evelino, 38, motorista de aplicativo, além da muda, pegou para os filhos jogos educativos, que também estavam sendo distribuídos. Ele diz que costuma levar as crianças para as dunas e frisa que agora elas vão ganhar mais conscientização sobre o espaço que frequentam.

Pelo menos três carros foram multados em 2025

Quem também esteve dando suporte à ação foi Reginaldo Araújo, gerente de Fiscalização da Agefis. De acordo com ele, só neste ano de 2025 órgão já realizou 150 fiscalizações na região.

"As infrações mais comuns são construções irregulares dentro do Parque Natural Municipal da Sabiaguaba, as ocupações irregulares que não podem acontecer, pois é uma área de conservação, alguma atividade comercial ocorrendo como o comércio ambulante (...) E também o tráfego de veículos, que não pode acontecer dentro do parque, a infração é gravíssima", destaca o representante da agência.

Ainda de acordo com Araújo, três carros foram multados neste ano pelo órgão, em razão de estarem trafegando na área do Parque. Multa varia de R$ 300 reais a pouco mais de R$ 4 mil se for pessoa física. Já se infrator for pessoa jurídica ou proprietária do veículo, essa multa pode chegar até R$ 48 mil.

"É uma infração gravíssima por conta que esse veículo trafegando na área do parque, sobretudo nas dunas, ele causa uma degradação dessas dunas", explica, frisando que a partir de julho as ações de fiscalização serão intensificas na região, utilizando recursos como drones.