Quem é a Sabiaguaba, mãe das águas e dos ventos de Fortaleza

Há cinco mil anos, as curvas da Sabiaguaba eram outras. As dunas móveis moldavam o horizonte de uma Fortaleza inimaginada, quando a atual Duna da Baleia provavelmente ainda estava em formação (ou sequer isso), e o mar avançava as linhas de praia hoje habitadas.

Nessa paisagem paralelamente familiar e estranha, existindo durante a Última Transgressão — quando o nível médio do mar atingiu até cinco metros a mais do que a altura moderna — tocaram os pés humanos.

Sabiaguaba, a mais antiga ocupação humana do Ceará

Sabemos pouco sobre esses ancestrais. Nós os conhecemos por rastros, expostos pela areia, de pedras lascadas, cachimbos, fogueiras e conchas.

Foram as construções da Ponte da Sabiaguaba e das rodovias estaduais CE-010, CE-025 e CE-040 que possibilitaram a descoberta de pelo menos sete sítios arqueológicos na região.

Para conseguir o licenciamento ambiental, os empreendimentos são obrigados a apresentar o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (Rima), que incluem pesquisas arqueológicas.

Foto: FCO FONTENELE Os sítios arqueológicos da Sabiaguaba têm incontáveis lascas e pedras que indicam uma indústria lítica no local há milhares de anos

No começo dos anos 2000, arqueólogos liderados por Verônica Viana "Arqueóloga, professora do Departamento de Geologia da UFC e doutora em Arqueologia pela Universidade Federal de Sergipe" e mais tarde por Luci Danielli Sousa "Arqueóloga, mestre em Arqueologia pela Universidade Federal de Pernambuco" tocaram aqueles vestígios inquestionáveis de ocupação humana. Pedras lascadas com técnicas ímpar, afiadas a ponto de corte, fogueiras construídas em círculo e cerâmicas quebradas.

Das fogueiras, coletou-se uma amostra para fazer a datação com Carbono 14, que voltou com a estimativa de 4.600 anos antes do presente "Escala de tempo usada pela arqueologia e pelas datações com radiocarbono. Como a técnica surgiu em 1950, este vira o ano referência. Ou seja, a datação é de 4.600 anos antes de 1950" , com desvio de mais ou menos 30 anos. Essa é a datação arqueológica mais antiga do Ceará.

Pouco pode ser concretamente afirmado sobre esses povos. Pela característica das dunas, é difícil saber se a fogueira coexistiu com os outros vestígios, já que os achados arqueológicos provavelmente foram revirados com a dinâmica da areia, misturando passado e presente.

Sítios arqueológicos da Sabiaguaba

O que é possível afirmar, diz a mestre em Arqueologia Luci Sousa, é que em algum momento houve uma indústria lítica no local.

As evidências estão por todo lado: lascas de pedras decoram a areia até onde a vista alcança. Para olhos sem instrução, parecem pedrinhas comuns, mas os treinados identificam os sinais. São finíssimas, pontiagudas; parecem pedaços soltos de uma peça maior.

“É uma indústria muito particular porque ela possui uma quantidade muito grande de material”, destaca a arqueóloga. “Tanto que a gente conseguiu coletar 16.278 artefatos líticos de um único sítio, de um quadrado pequeno, e ainda ficou uma quantidade absurda no campo.”

O sítio é entendido como indústria porque há uma “cadeira operatória”, explica Luci. Os vestígios sugerem que naquela região pode ter ocorrido toda a cadeia de processamento, corte e perfuração de moluscos com artefatos líticos.

Expostos pelas dunas, os materiais ecoam um passado de habitantes habilidosos, que provavelmente encontraram no estuário riqueza biológica e alimentar.

O rio Cocó fluía tranquilo ao encontro do mar, sem estradas, sem prédios, sem asfalto. Areia e árvores misturavam-se no horizonte. Não é preciso voltar cinco mil anos para imaginar a cena; bastam 50.

Foto: FCO FONTENELE É necessário investir em mais pesquisas arqueológicas para compreender, com mais dados, quem eram e como viviam os primeiros habitantes da Sabiaguaba. Também é necessário datar mais amostras para localizar no tempo com maior grau de confiabilidade a presença de humanos na região

Após uma tarde inteira passeando pelas dunas, observando pássaros e tocas, mergulhando os pés em lagoas naturais em formação e ouvindo o silêncio do vento e do mar, voltamos para a redação em um carro por aplicativo.

Conversa vai, conversa vem, a coincidência: o motorista, de 62 anos, desanda a rememorar a Sabiaguaba de 47 anos atrás. Ele diz que chegou à Sabiaguaba com 15 anos, quando a região da padaria Portugália (na rua Professor Otávio Lobo, ao lado do Parque do Cocó) era só “morro de dunas”.

Com família e amigos, ele ia para a Praia do Futuro atravessando dunas, caminhando “por cima da cidade do Fortal”. Era uma imensidão. Os jovens esquiavam na areia, jogavam bola e a “água corria das dunas”. “Foi a época de ouro”, define.

Rindo, o motorista disse que não queria se identificar: ficava tímido. Mesmo assim, a lembrança de uma Fortaleza e, principalmente, uma Sabiaguaba ainda preservada nos anos 1960 dão o contraste certo para a luta por proteção do que sobrou.

Serviços ecossistêmicos das dunas da Sabiaguaba

Aporte de sedimentos para praias e estuários Aporte de sedimentos para praias e estuários A migração das dunas em direção às margens dos estuários é um processo natural, fornecendo areia para as praias da Sabiaguaba e do Futuro. O bloqueio desse fluxo de areia pode levar à erosão severa nas margens dos estuários e nas praias. Proteção contra a erosão costeira Proteção contra a erosão costeira O conjunto das dunas móveis e fixas da Sabiaguaba protegem a linha costeira contra enchentes e outros eventos extremos, atuando como uma barreira natural contra a ação do mar e dos ventos. Habitat para biodiversidade Habitat para biodiversidade As dunas móveis abrigam uma vegetação especializada e adaptada. Junto às dunas fixas e semifixas, elas abrigam, protegem e alimentam a biodiversidade terrestre da Sabiaguaba.

Recarga do aquífero Recarga do aquífero A dinâmica e a composição porosa das dunas móveis contribuem para a recarga do aquífero subterrâneo. As dunas de Sabiaguaba representam os setores de maior qualidade de reposição de água doce para o lençol freático de Fortaleza. Regulação da dinâmica eólica Regulação da dinâmica eólica As dunas móveis são estruturas eólicas construídas naturalmente pela ação dos ventos. A movimentação e a forma delas são intrínsecas à dinâmica eólica da região, influenciando os corredores de vento. Amortecimento de impactos Amortecimento de impactos Em longo prazo, a preservação da paisagem costeira, incluindo as dunas móveis, contribui para amortecer as consequências previstas pelo aquecimento global, atuando de forma preventiva para minimizar os impactos.

Sabiaguaba e Cocó: ecossistema fragmentado no papel

Ao localizar os pontos mencionados pelo motorista em um mapa, o único resquício de natureza está na geometria do Parque Estadual do Cocó. Com 1.581,29 hectares (ha), ele é o quarto maior parque urbano da América Latina, atravessando Fortaleza do Jangurussu ao estuário, na Sabiaguaba.

A delimitação do Parque do Cocó termina exatamente onde começa a do Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba, que por sua vez está dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) da Sabiaguaba.

São duas unidades de conservação (UC) de classificações diferentes. O parque é de Proteção Integrada (PI), significando que há diversas limitações para o que pode ocorrer dentro da UC. Já a APA é de Uso Sustentável (US), permitindo alguns tipos de usos humanos do território.

O encontro das três unidades de conservação

Mesmo protegidos por diferentes instâncias governamentais — o Parque do Cocó é gerido pelo Estado, os da Sabiaguaba pelo Município — e diferentes graus de proteção, ambos formam o mesmo ecossistema.

Formando um só corredor de biodiversidade, as unidades de conservação são riquíssimas em fauna e flora. Naquele mesmo dia em que ouvimos as histórias de uma Fortaleza dunar pelas lembranças do motorista, conhecemos com tranquilidade a natureza da Sabiaguaba com o biólogo Sanjay Veiga.

Frequentador e estudioso da região, Sanjay nos apresentou aos animais e às plantas que ainda resistem na geometria envelopada da unidade de conservação. Conheça o ambiente com a galeria abaixo:









Depois de passear por mandacarus (Cereus jamacaru) habitados por anus-pretos (Crotophaga ani) e sabiás-da-praia (Mimus gilvus), adentramos a pé no Parque das Dunas da Sabiaguaba. Alguns passos à dentro, dois pares de olhos amarelos chamam nossa atenção.

Eram duas corujas-buraqueiras (Athene cunicularia) monitorando a equipe de humanos, prontas para voar e nos induzir a sair de perto do ninho — um buraco profundo na areia, parecido a uma caverna, conferindo a elas o nome comum de buraqueiras.

De longe, elas nos encaram enquanto Sanjay agacha-se para procurar egagrópilas, o nome técnico dado ao vômito das corujas. Esse material é importantíssimo para identificar a dieta delas, por ser composto de ossos, escamas e pelos que as corujas não conseguem digerir.







De primeira, encontramos uma pata de caranguejo e a mandíbula de um lagarto perfeitamente limpos. Branquinhos, sem resquícios de sujeira. Em outra egagrópila, ossos e escamas ainda recentes.

Enquanto analisávamos os restos, Sanjay levantou o rosto ao ouvir um som conhecido: o de falcões-peregrinos (Falco peregrinus), aves que após o período de reprodução migram do Ártico até a Patagônia.

Conhecidas como as aves mais rápidas do mundo — alcançam 320 km/h em queda livre —, elas chegam à Sabiaguaba prontas para caçar. Na nossa visita, um jovem e um adulto brigavam no ar por uma presa.

Conheça alguns representantes da fauna local

Além do visível, o território resguarda mais habitantes especiais, como a raposa (Cardocyon sp.), canídeo também conhecido como cachorro-do-mato, e o gato-maracajá (Leopardus emiliae), felino silvestre vulnerável de extinção no Brasil.

Em várias oportunidades, Sanjay conseguiu registrar a partir de armadilhas fotográficas a presença de um gato-maracajá na Sabiaguaba.

O geógrafo Pedro Tavares também explica que muitas espécies, durante a cheia do rio do Cocó no período de chuvas, sobem as dunas “em busca de refúgio”. Essa rota é cada vez mais difícil com a urbanização e a pavimentação da região.

Dunas são a água e o vento de Fortaleza

Os campos dunares guardam muito mais que areia. Há uma tendência a relacionar areia com a ausência de vida e de função, quando na verdade cada grãozinho carrega uma história e o potencial de nutrir e proteger Fortaleza.







Quem passeia nas dunas da Sabiaguaba pisa no que outrora foi solo marítimo. “A amplitude da maré aqui é de mais de dois metros. Isso significa que uma grande largura da faixa de areia fica exposta durante a maré baixa, e isso permite ao vento, aos poucos, ressecar a superfície e remover os grãos”, explica o professor Daniel Rodrigues, do departamento de Geologia da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Aos saltos, a areia marítima migra para a praia, formando bancos dunares enormes. Na Sabiaguaba, o mais famoso é a Duna da Baleia, como é originalmente chamada pelas comunidades locais, conhecida como Duna do Pôr do Sol por turistas.

Foto: FCO FONTENELE Ambientalistas e moradores defendem que a ocupação da Duna da Baleia deve ser controlada, para evitar a degradação da duna móvel — como ocorreu em Jericoacoara

Dunas móveis como a da Baleia ajudam a combater a erosão costeira. Isso porque a constante migração de grãos arenosos garante um estoque de areia em várias praias de Fortaleza, não apenas na Sabiaguaba.

Carregadas pelo vento, as areias passeiam de praia em praia, protegendo a cidade da erosão marinha. Sem areia (e sem restinga e manguezais), as praias ficam vulneráveis ao avanço do mar, que tem força para engolir ruas e prédios.

Se essas dunas sumirem, o risco é de toda a Cidade. O fluxo indiscriminado de pessoas e de carros na Duna da Baleia liga o alerta vermelho: se continuar assim, ela pode sumir da mesma maneira que a Duna do Pôr do Sol de Jericoacoara, também uma unidade de conservação.

Tem mais: as dunas são grandes filtros de água doce. Na quadra chuvosa, a areia porosa recebe a água e a acumula não apenas em piscinas naturais, mas em aquíferos que abastecem toda Fortaleza.

“Seria inocente demais achar que a água se acumula e fica só onde está o campo de dunas”, resume Daniel. Prova da qualidade da reserva aquífera das dunas é o interesse econômico em torno delas: entre as dunas e o manguezal, está a envasadora de água Minalba.

Foto: FCO FONTENELE As lagoas naturais começam a se formar na quadra chuvosa, mas estão sendo degradadas pela visitação intensa e pelo descarte ilegal e irresponsável de lixo na região. Ainda, é possível identificar o claro trajeto de carros que trafegam ilegalmente no Parque das Dunas da Sabiaguaba

No entanto, a expansão imobiliária na região pode acabar de vez com os aquíferos dunares. “As dunas eram sempre vistas como áreas para fazer grandes mansões e empreendimentos”, reflete o geógrafo Jeovah Meireles, professor da UFC e ambientalista que acompanha as tensões na Sabiaguaba há décadas.

“A tendência é que essas zonas fortemente ocupadas acarretem no bloqueio da reserva do aquífero”, diz. Isso significa perda da biodiversidade e a necessidade de furar mais fundo para encontrar água — cada vez mais salobra.

Outro serviço que as dunas da Sabiaguaba conferem à Fortaleza é a de corredor de ventos. A Capital tem um fluxo constante de ventos garantido pela anatomia dunar e pela ausência — até agora — de superprédios na região.

No contexto de aquecimento global acentuado e das consequências cotidianas da crise climática, a manutenção das dunas e da paisagem geral da Sabiaguaba vira ponto estratégico para garantir o mínimo de conforto térmico em Fortaleza.

Caso contrário, podemos dizer adeus aos ventos, e olá às bolhas de calor.

As décadas de ameaça à Sabiaguaba

A viagem de mais de cinco mil anos pela Sabiaguaba nos dá um recado: o território é tradição, biodiversidade e segurança climática. E está ameaçado.

A especulação imobiliária e o tráfego ilegal de carros, especialmente as caminhonetes 4x4, têm degradado o ecossistema já vulnerável por grandes empreendimentos como a ponte e as CE-010 e CE-025. Tudo aliado à ausência de gestão efetiva das unidades de conservação.

Foto: FCO FONTENELE Durante a tarde de visita ao Parque das Dunas da Sabiaguaba, nossa equipe avistou pelo menos três carros trafegando ilegalmente na região, incluindo um buggy (da imagem)

Nesse processo, o habitat de várias espécies de fauna e flora é soterrado pelos pneus de carros, que adentram o parque sem nenhuma fiscalização.

A Sabiaguaba é um importante espaço de nidificação, como é o caso das corujas-buraqueiras e dos tetéus/quero-queros (Vanelus chilensis). Os carros passam esmagando os ninhos, matando no caminho incontáveis vidas.

Foto: FCO FONTENELE O biólogo Sanjay Veiga guiou nossa equipe pelo ecossistema e denuncia a ausência de fiscalização no Parque das Dunas da Sabiaguaba

Da mesma maneira, o avanço irrestrito destrói os sítios arqueológicos que contam a história do Ceará.

“(Por ser uma área rica em sítios arqueológicos) é que a gente tem a necessidade de ser uma área de preservação, de evitar a passagem de veículos”, pondera a professora Luci Sousa. “Porque isso está prejudicando, está destruindo o sítio. Ele está lá há milhares de anos e a ação recente do homem é que está contribuindo com a destruição.”

No próximo episódio

A Sabiaguaba é uma coletânea de embates socioambientais e econômicos, potencializados pelo abandono do poder público. Apesar de as unidades de conservação da Sabiaguaba terem Plano de Manejo, o documento nunca foi devidamente implementado.

Já o Conselho Gestor está há pelo menos oito meses sem reuniões. No segundo episódio do especial Dunas da Sabiaguaba, entenda as tensões envolta da área de preservação ambiental e tradicional.



Referências bibliográficas

Fontes especialistas para a construção deste episódio (ordem alfabética): Daniel Rodrigues, Igor Pedroza, Jeovah Meireles, Luci Danielli Sousa, Pedro Tavares, Sanjay Veiga e Verônica Viana.

