Quase 30 mil aguardam diagnósticos de autismo, TDAH e outros transtornos em Fortaleza

Foto: Daniel Galber/ Especial para O Povo OBRAS do novo Centro de Diagnóstico Girassol, que atenderá crianças e adolescentes

Atualmente, cerca de 30 mil pacientes aguardam diagnóstico para possíveis transtornos do neurodesenvolvimento em Fortaleza. A fila é composta, principalmente, por crianças com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira, 30, pela primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão. Segundo ela, a fila de espera por avaliações especializadas no início da atual gestão municipal era de aproximadamente 20.500 pacientes.

Parte do Censo Demográfico 2022, publicado no final de maio, dava conta de que 1,4% da população cearense afirma ser diagnosticada com autismo. São 126,6 mil pessoas, a terceira maior proporção do País.

“Com o tempo, mais pessoas passaram a ouvir falar do Centro de Diagnóstico e começaram a solicitar essas avaliações. Muitas crianças têm laudos inconclusivos ou apenas suspeita, ou seja, o diagnóstico ainda não está fechado. Além disso, há casos em que o diagnóstico foi feito de forma equivocada. Por isso, há uma grande expectativa pela inauguração do Centro”, afirmou a primeira-dama.

A informação foi divulgada durante visita do prefeito Evandro Leitão (PT) às obras do novo Centro de Diagnóstico Girassol. O equipamento é o primeiro da Rede Espaço Girassol e, conforme a gestão municipal, funcionará como porta de entrada para a linha de cuidado para crianças e adolescentes com suspeita de transtornos do neurodesenvolvimento e sofrimento psíquico.

O Centro está com 92% das obras concluídas e deve ser inaugurado no próximo mês de agosto. O espaço é localizado na rua Professor Juraci M. Oliveira, no bairro Edson Queiroz.

“Aqui será um centro de diagnóstico que vamos entregar à população fortalezense para que sejam feitas as devidas avaliações e, a partir disso, definido o tratamento ou o encaminhamento adequado para cada criança”, explicou Evandro.

No local, serão atendidas crianças e adolescentes de 0 a 17 anos 11 meses e 29 dias. Cerca de 45 profissionais devem atuar na unidade.

“É uma equipe multidisciplinar composta por neuropediatras, fonoaudiólogos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, entre outros profissionais. Essa equipe vai identificar se a criança tem, por exemplo, TDAH, TEA, síndrome de Down, entre outras condições”, disse o prefeito.

O Centro terá 26 salas, entre elas seis consultórios médicos. O local também terá espaços para atendimento social, como emissão de RG e da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).

O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com expectativa de cerca de 3.300 atendimentos mensais. O acesso ao Centro de Diagnóstico será via Atenção Primária, ou seja, por meio das Unidades Básicas de Saúde.

“O profissional médico da UBS fará uma avaliação inicial e, conforme a necessidade da criança, poderá encaminhá-la ao Centro. Também é importante considerar que, dependendo da idade da criança, ela pode ser acompanhada pelos Núcleos de Desenvolvimento Infantil (NDIs), que já existem no município”, comenta a coordenadora do Espaço Girassol, Saskia Vaz.

Além do Centro de Diagnóstico, a gestão municipal prevê a entrega de 12 unidades do Espaço Girassol. O primeiro Espaço Girassol da rede, que funcionará na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no bairro Bonsucesso, na Regional 5, também deve ser entregue em agosto.

“A escolha da Regional 5 não foi aleatória. Foi estratégica, considerando que essa é a região com o maior índice de crianças e jovens com TEA e outras patologias”, justificou Evandro.

A Regional 6 aparece em seguida nesse levantamento. Por isso, essas duas regiões receberão os primeiros Espaços Girassol a serem inaugurados. A data para a implementação da segunda unidade não foi divulgada.

Enquanto os novos espaços não são inaugurados, os atendimentos seguem sendo realizados na rede municipal.