Moradores reclamam de paralisação da obra de creche pública no bairro Mondubim

Entre as ruas Doutor Paulo de Mello Machado e Mirtil Meyer no bairro Mondubim, em Fortaleza, uma construção foi erguida para abrigar mais um Centro de Educação Infantil (CEI). Conforme moradores, a obra estaria paralisada há mais de três anos. Segundo a Secretaria Municipal da Educação (SME), contudo, construção parou em novembro do ano passado. Local virou moradia de ratos, insetos e lixo que invadem a casa dos moradores mais próximos.

O POVO visitou o local nesta terça-feira, 8. Algumas informações que constavam na placa oficial da construção encontram-se apagadas.

Mesmo assim, é possível visualizar que o investimento do de R$ 4.551.241,68, com prazo de entrega em 10 meses. Mais adiante, os populares afirmam que uma nova placa foi colocada, com dados atualizados, mas, foi coberta da cor preta.

Moradores se queixam de acúmulo de lixo, animais e insegurança ao redor da obra

Conforme os residentes, três empresas já passaram pela construção do CEI. Segundo o morador João Paulo Matias, 41, comerciante, classifica a cena como um descaso para a população.

"Centenas de crianças da comunidade continuam sem acesso à creche pública. E muitas mães não conseguem trabalhar por falta de vaga para os seus filhos. Pedimos respeito, transparência e ação urgente às autoridades. A população está cansada de promessas não cumpridas", afirma.

Além disso, à noite piora o cenário, com a sensação de insegurança. A neta da operadora de caixa Ivoneide Sampaio, 44, completou a faixa etária de 5 anos sem dispor do equipamento público.

"Tem muita 'mãezinha' da comunidade que precisa da creche. [A sensação é] muito ruim mesmo, porque a outra (creche) que tem fica bem distante daqui", lamenta.

De acordo com uma moradora que não quis se identificar, gatos e cachorros mortos são jogados para dentro da edificação.

Para o professor de futebol Laurindo Brasil, 67, a viabilidade de uma creche beneficiaria a área, com apoio e alimentação apropriada, e tiraria a ansiedade dos pequenos. "Os pais vão trabalhar sem se preocupar, sabendo que estão bem guardadas", imagina.

Durante a visita, uma moça acompanhada de uma criança estendia as roupas no varal improvisado na calçada da construção ao lado de entulhos.

O POVO questionou a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza (SME) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) sobre a situação da obra.

A SME respondeu que a obra teve início em outubro de 2024 e foi paralisada em novembro do mesmo ano, na gestão passada. "A SME está empenhada em viabilizar a obra na escola para garantir a sua conclusão e o bom funcionamento da unidade", acrescenta.