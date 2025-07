Ceará: homicídios caem 16,6% no 1º semestre de 2025 em relação a 2024

Foto: Fabio Lima/O POVO Imagem de apoio ilustrativo. Viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE)

O Ceará registrou 1.429 assassinatos no primeiro semestre deste ano, o que dá uma média de 7,93 por dia, conforme dados divulgados nesta segunda-feira, 14, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). É uma redução de 16,6% na comparação com o primeiro semestre de 2024, quando ocorreram 1.714 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) — que são a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Em comunicado de imprensa, a SSPDS destacou que todas as quatro regiões nas quais a pasta divide o Estado apresentaram redução no número de homicídios no primeiro semestre. Em Fortaleza, a redução foi de 10,7%. Enquanto, entre janeiro e junho de 2024, 438 CVLIs foram computados na Capital, no mesmo período de 2025, esse número foi de 391. Nos outros 18 municípios que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza, ocorreram 403 assassinatos nos seis primeiros meses deste ano, 17,9% a menos que em 2024, que teve 491 mortes.



Já nos municípios do Interior Norte, a queda foi de 15,7%. No primeiro semestre do ano passado, houve 433 registros de CVLIs, mas, neste ano, foram 365. E no Interior Sul, a redução foi de 23,3%: 352 assassinatos entre janeiro a junho de 2024 e 270 de janeiro a junho de 2025.



O secretário Roberto Sá creditou a redução nos números de CVLIs no primeiro semestre ao trabalho dos agentes de segurança. “Destaco também a preocupação do governador Elmano de Freitas, que sempre está disponível para escutar e atender as demandas da Segurança Pública do Ceará com concursos, compras de equipamentos e com o Misp (sistema de Metas Integradas de Segurança Pública), por exemplo”, declarou em texto divulgado pela assessoria de comunicação da SSPDS.



Os dez municípios cearenses que mais registraram homicídios entre janeiro e junho deste ano foram: Fortaleza (391), Caucaia (118), Maracanaú (77), Sobral (49), Maranguape (39), Juazeiro do Norte (31), Canindé (27), Itapipoca (24), Pacatuba (23) e Crato (22).



Por outro lado, 34 municípios cearenses não registraram assassinatos nos seis primeiros meses deste ano: Abaiara, Alcântaras, Antonina do Norte, Ararendá, Araripe, Arneiroz, Aurora, Baixio, Brejo Santo, Caririaçu, Carnaubal, Catunda, Croatá, Cruz, Deputado Irapuan Pinheiro, Ererê, Granjeiro, Guaramiranga, Hidrolândia, Ipaumirim, Ipueiras, Jati, Moraújo, Morrinhos, Pacujá, Palhano, Penaforte, Pires Ferreira, Poranga, Potengi, Senador Sá, Saboeiro, Tarrafas e Umari.

Ao divulgar os dados de CVLIs do primeiro semestre de 2025, a SSPDS também publicou os dados consolidados referentes a junho passado. Ao todo, 231 assassinatos ocorreram no Estado no último mês, redução de 10,8% em relação às 259 mortes de junho de 2024. Fortaleza teve 54 CVLIs em junho, o que foi o melhor resultado em um mês na Capital desde junho de 2023. Em relação a junho de 2024, a queda no número de assassinatos foi de 11,5%, já que, naquele mês, foram 61 óbitos.

A Região Metropolitana de Fortaleza, porém, apresentou em junho um aumento no número de homicídios que foi de 8,95%. No mês passado, aconteceram 73 CVLIs, quando, em junho de 2023, haviam sido 67. Já o Interior registrou queda no número de CVLIs em junho. Foram 104 homicídios no mês passado, 20,61% a menos que os 131 registros de junho de 2024.



Além disso, em junho, ocorreram 10 mortes em intervenção policial. Em todo o primeiro semestre, ações das Forças de Segurança do Estado resultaram na morte de 84 suspeitos. São 16 óbitos a menos que o mesmo período de 2024.