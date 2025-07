Cidade da Criança: comerciantes esperam mais turistas no local após reforma

Foto: Samuel Setubal Nova Reforma da Cidade da Criança com a mudança da fachada, pinturas e a reposição da grama

Opção de lazer, sobretudo para crianças, no Centro de Fortaleza continua fechada para reforma. A Cidade da Criança tem previsão de reabertura no fim de julho. O espaço havia sido reaberto após reparos em dezembro de 2021. O POVO visitou o local na manhã da sexta-feira, 11, passada.



Logo na entrada, grama artificial estava sendo preparada em um caminhão de carga seca, terras e mudas de plantas ao chão, enquanto policiais militares andavam de bicicleta pelo parque.



Há academia ao ar livre para inteligência motora, lanchonete do Serviço Social do Comércio (Sesc) e uma instalação de painel solar, sendo também protegidos pela Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

que balançava as árvores e fazia cair as folhas secas atrapalhava o andamento do trabalho dos agentes de limpeza da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo (UrbFor) para limpar o calçamento que cerca a área.

A limpeza também ocorre dentro do equipamento. O gramado que estava sendo aguado localiza-se à beira do lago, aparentemente, despoluído. Bem pintado, arborizado e sinalizado, cabe espaço até para indicação para despejo de lixo úmido. Há brinquedos para a criançada, como gangorras, balanços e escorregadores.

Comerciantes próximos aguardam retomada das atividades da Cidade da Criança, em Fortaleza

O caminho trilhado pelo O POVO foi percorrido entre venda de comidas, redes, roupas, bijuterias e loterias ao longo da calçada da Cidade da Criança. Em frente, há um forte comércio popular nas lojas credenciadas. A estrutura é favorecida pela boa localização entre os polos que levam o nome de Sagrado Coração de Jesus: terminal, praça pública e santuário.

De forma anônima, as pessoas que circulavam relatam insegurança, presença massiva de moradores de rua ao redor e a espera de movimentação no turismo assim que ocorrer a reabertura do parque.

Segundo um comerciante ouvido, o equipamento é para gerar qualidade de vida. "No Centro, é para ter alta qualidade, mas não há investimento", cobra.

Ele relembra que costumava passar a infância na Cidade da Criança. Trabalhando nas proximidades há oito meses, anos atrás estaria pulando no futebol de sabão que havia no lugar.

"O que era antes já não é mais hoje. É como se tivesse empobrecido", lamenta. O jovem assume que o fechamento temporário impacta negativamente no trabalho, pois acredita que a procura diminui, devido à redução do fluxo de pessoas.

Outro homem ouvido afirma que a reforma anterior melhorou o serviço e resume que espera que a nova estrutura consiga trazer interesse de visita à mais pessoas.

Durante a visita do O POVO, uma equipe de saúde ofertava atendimentos gratuitos destinados às pessoas em vulnerabilidade social da praça Sagrado Coração de Jesus, por meio do programa "Consultório na Rua".

Veja imagens do equipamento em obras

Cidade da Criança tem origem negra

De acordo com informações do Mapa Cultural do Ceará, os cursos d'água vindos da praça Clóvis Beviláqua e da avenida Duque de Caxias formavam a antiga Lagoa do Garrote. O Parque da Liberdade foi construído em cima dessa história no ano de 1890. A junção desses riachos desaguava na atual Cidade da Criança.

A edificação original foi erguida nos primeiros anos da República do Brasil pelo engenheiro Romualdo de Barros, no governo de Coronel Ferraz. O nome libertário é uma homenagem à libertação dos escravizados.

"Em 1936, é criada oficialmente a Cidade da Criança, que passa a funcionar como uma escola pré-primária, para crianças de 3 a 7 anos, sob a supervisão do Estado", cataloga o portal.



Conforme o site mantido pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), em 1991, o equipamento passa a ser protegida como patrimônio histórico e cultural da cidade da Capital.

Além disso, passou a ser sede da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), desenvolvendo atividades socioeducativas e festivas, e acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade social.

No entanto, a avenida Pontes Vieira é o novo lar da Funci, que segue em combate ao trabalho infantil. "Na Boulevard da Duque de Caxias havia um riacho, onde a meninada se divertia pescando piabas e carás", escreveu Rodolfo Teófilo. Segue sendo assim na promessa.

O POVO entrou em contato com as Secretarias Regionais da Prefeitura de Fortaleza, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e a Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS). Ao passo que houver retorno, esta matéria será atualizada.

A Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) afirma, em nota, que "a reforma engloba todos os prédios históricos existentes no parque, recuperação dos banheiros públicos, dos bancos e luminárias". O prazo para a conclusão das obras é até o fim deste mês de julho.

"O prédio principal recebeu os serviços de recuperação estrutural, coberta, recuperação elétrica, hidráulica e também a criação de um memorial. As intervenções também contemplaram a reformulação das mini praças internas do parque, que receberam brinquedos interativos para as crianças, além de toda a pintura do muro."