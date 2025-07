Preso segundo suspeito de ameaçar e ordenar expulsão de moradores em distrito de Morada Nova

Foto: Divulgação/PC-CE Imagem meramente ilustrativa. Suspeito foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no município de Quixadá, na segunda-feira, 28

O segundo suspeito de ameaçar e ordenar a expulsão de moradores do distrito de Uiraponga, no município de Morada Nova, a 167,62 quilômetros de Fortaleza, foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). A captura aconteceu na segunda-feira, 28, em Quixadá, no mesmo dia em que o mandante das ações criminosas na região foi preso em São Paulo.

Com mandado de busca e apreensão em aberto, o segundo criminoso foi localizado dentro de um imóvel e preso em flagrante em posse de um revólver calibre 38 e seis munições. Foram apreendidos três celulares e uma motocicleta. O homem foi autuado ainda por integrar organização criminosa.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, os dois suspeitos são apontados, inicialmente, por ameaçar pessoas ligadas ao líder de uma facção rival na região, para o qual prestavam serviço de proteção. A investigação revelou, no entanto, que os criminosos passaram a expulsar pessoas em geral e não só aquelas ligadas à criminalidade.

O distrito de Uiraponga concentra em média cerca de 300 residências e aproximadamente mil habitantes. A investigação, no entanto, não tem definido quantas famílias foram expulsas de suas casas após as ameaças e quantas retornaram às residências.

Diante dos casos, a região passou a concentrar policiamento ostensivo e ações de prevenção que deverão contar com apoio do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O suspeito preso possui antecedentes criminais por tentativa de homicídio e receptação e foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Morada Nova. A investigação aponta que os crimes cometidos na região estão ligados a briga entre facções criminosas e, principalmente, pelo domínio territorial da região.

O POVO revelou anteriormente que o conflito iniciou após uma ruptura entre antigos aliados: Gilberto de Oliveira Cazuza, o “Gilberto Mingau”, de 35 anos, e José Witals da Silva Nazário, o “Playboy”, que foi preso em São Paulo na segunda-feira, 28. Mingau é apontado como chefe de um grupo criminoso que age no Vale do Jaguaribe.

Ele chegou a integrar a Guardiões do Estado (GDE), mas rompeu com a facção e, atualmente, pertence ao Terceiro Comando Puro (TCP).

Conforme a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Witals era um dos subordinados de Gilberto, mas, após deixar a prisão em setembro de 2024, ele decidiu abandonar o grupo. Com a sequência de crimes na região, evidencia-se que há um conflito entre membros dos grupos rivais. (Colaborou Lucas Barbosa)