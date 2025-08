Aulas da rede municipal de ensino de Fortaleza começam

Foto: FÁBIO LIMA PREFEITO Evandro Leitão participa de retorno às atividades escolares em escola municipal de Fortaleza

As aulas do segundo semestre letivo da rede municipal de ensino de Fortaleza começaram ontem, 1º. Durante evento de retorno, o prefeito Evandro Leitão (PT) lançou novo cardápio da merenda escolar, que inclui pratinho junino às sextas, e anunciou ações, destacando que meta é que as 622 escolas da rede sejam reestruturadas.

Solenidade aconteceu na Escola Municipal Cristo Redentor, no bairro Cristo Redentor, que tem 631 alunos, nos turnos da manhã e da tarde. De acordo com a Prefeitura, atualmente, 30% da rede possui salas com ar condicionado. Na instituição, todas as nove salas contam com ar-condicionado.

"Vamos recuperar toda a rede municipal. 620 escolas, seja escola, Centro de Educação Infantil ou creche conveniada. Meta é recuperação de toda a rede, humanizando os trabalhos, olhando para os nossos alunos", afirmou o prefeito.

Prefeito e secretário de educação comentam novidades na rede de ensino

Evandro disse que deverá voltar à escola até o final do ano letivo para receber um retorno dos alunos sobre as mudanças no cardápio e na infraestrutura.

De acordo com Evandro, agora cerca de 71 instituições de ensino — entre escolas e creches — passaram pelo esquema de climatização, atingindo um total de 30% da rede de ensino. “Ofertando melhores condições de aprendizagem aos nossos alunos”.

Evandro declarou que todos os anos o aumento será gradativo. “No próximo ano nós iremos aumentar algo em torno de mais 30% até o final do próximo ano. Para que até o final da nossa gestão, a gente possa climatizar toda a nossa rede [de ensino]", afirma Evandro.

Além disso, um edital será lançado para que os alunos escolham o novo fardamento, que deve ser utilizado em janeiro de 2026. “Os próprios alunos irão fazer parte de uma banca para a escolha das suas fardas: o modelo, a cor, enfim, tudo dentro dos critérios", explica o prefeito.

Outra novidade é a premiação de professores, diretores e gestores das escolas. A bonificação antes era destinada apenas às instituições. “Para que para que eles possam se sentir cada vez mais estimulados e engajados, comprometidos [com o ensino]”, complementa.

"Serão premiadas 50 escolas e 20 CEIs. Dessas escolas, 18 vão ser por distrito, com premiação de R$ 3 milhões. Nós vamos ver a redução das desigualdades educacionais, que é importante as 18, as demais, né, serão avaliação do 2º, 5º e 9º ano, [com peso] em português e matemática", explica o titular da Secretaria Municipal de Educação (SME), Idilvan Alencar.

Conforme ele, a premiação aos CEIs é algo inédito, não ocorrendo em quase nenhum lugar no Brasil. A bonificação é de R$ 5 mil por professor.

Sobre o novo cardápio, Idilvan Alencar, titular da Secretaria Municipal da Educação (SME), comenta: “O pratinho é porque isso é a cara de Fortaleza. No dia a dia as pessoas comem esse pratinho, nos bairros, nas ruas, nas residências. Então nada mais importante do que ele tá no nosso cardápio de alimentação escolar", afirmou o secretário.

Além da requalificação da escola municipal, que faz parte do plano de ação do Fortaleza Educa, foram criadas 2.500 vagas em creches conveniadas e nos Centros de Educação Infantil (CEIs).

Retomando às atividades na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o prefeito declarou que o Plano Diretor da Capital, revisado pela última vez no ano de 2009, será uma das principais pautas. “Não deixa de ser um desafio, porque você vai garantir regras, definir as diretrizes da nossa cidade e o que nós queremos à nossa cidade nos próximos dez anos".

Alunos comentam climatização de salas e novo cardápio

Na foto, o prefeito Evandro Leitão, o secretário de educação Idilvan Alencar e o aluno Roney Rodrigo, experimentando o pratinho junino, que será servido às sextas-feiras Crédito: FÁBIO LIMA Aluno da Escola Municipal Cristo Redentor junto do prefeito e titular da SME Crédito: FÁBIO LIMA O prefeito de Fortaleza e o secretário de educação visitam a cozinha de escola municipal, para verificar o novo cardápio Crédito: FÁBIO LIMA

Ao som de clássicos da infância na hora do intervalo, os alunos começaram a se sentar nas mesas e experimentar o novo cardápio.

Durante o intervalo as meninas brincavam de pular corda, enquanto os meninos se divertiam no pebolim. Em outro canto, uma mesa com um tabuleiro de xadrez estava envolta de crianças.

As expectativas da aluna Maria Clara Castro, de 13 anos, em relação à requalificação estão bem positivas: “Quero estudar bastante, porque eu tirei umas notas não tão boas, mas agora com essa volta às aulas eu tô sentindo que eu vou me esforçar mais do que antes".

Já o jovem Roney Rodrigo da Silva Duarte, 13, experimentou o pratinho junino junto do prefeito. O garoto elogiou a refeição.

“Ela [comida] tá com um gosto muito bom, a verdura principalmente. As salas tão melhores ainda, com o ar-condicionado. A escola tá muito melhor”, declara o jovem.

“[Minhas] expectativas estão muito boas, que a gente aprenda mais coisas, aprenda mais matérias novas. Eu pretendo me formar em matemática e aprender mais”, finaliza o garoto.



(Com informações de Bárbara Mirele/especial para O POVO)