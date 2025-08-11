Julho foi o mês mais violento na região do Vicente Pinzón desde 2017

Foto: FCO FONTENELE Vista aérea do Bairro Vicente Pizon no Grande Mucupe

Historicamente a região menos violenta de Fortaleza, a Área Integrada de Segurança (AIS) 1 registrou em julho passado o mês com o maior número de assassinatos desde novembro de 2017. Ao todo, foram 12 homicídios, conforme dados divulgados na última sexta-feira, 8, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Na AIS 1, estão localizados os bairros: Aldeota, Cais do Porto, Meireles, Mucuripe, Praia de Iracema, Varjota e Vicente Pinzón. Neste último bairro, estourou uma guerra entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE), que puxou os indicadores de violência da AIS 1 para cima.

Levantamento do O POVO aponta que, dos 12 homicídios registrados na AIS 1 em julho, 10 aconteceram no Vicente Pinzón — os demais foram nos bairros Cais do Porto e Aldeota. No mais recente episódio de violência no Vicente Pinzón, um policial militar foi baleado na perna por criminosos na madrugada de sexta.

Horas antes, na quinta-feira, 7, quatro pessoas, incluindo duas crianças, tinham sido atingidas por tiros na rua Novo Farol. Além disso, outros tiroteios e, até mesmo, expulsões de moradores foram registradas no bairro.

Conforme a SSPDS, em julho e nos oito primeiros dias de agosto, 62 pessoas foram presas no Vicente Pinzón. Entre os presos está uma dupla suspeita de balear o PM na madrugada de sexta. Além disso, houve a apreensão de 33 armas de fogo nesse mesmo período.

Apesar disso, o homem apontado como um dos pivôs desse conflito segue sendo procurado pelas Forças de Segurança do Estado. Ronald Pinto dos Santos, o “Bicho Feio”, era uma das lideranças da GDE no bairro, mas foi “decretado” pela facção e passou a integrar o CV.

Com ele, vários integrantes da GDE também “rasgaram a camisa”, gerando o conflito entre as duas facções pelo predomínio do Vicente Pinzón.



O POVO mostrou em 2022 que a AIS 1 tem o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e era a área com o menor índice de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) na Capital.

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), cinco dos dez bairros com os melhores IDHs de Fortaleza estão na AIS 1: Meireles, Aldeota, Mucuripe, Praia de Iracema e Varjota.

Confira os homicídios registrados no Vicente Pinzón desde o dia 29 de junho:

29 de junho — Adolescente de 17 anos não identificado

30 de junho — Marcos Felipe Mendes de Sousa, de 15 anos

2 de julho — Luiz Fernando, o “Lobim”, de 25 anos.

7 de julho — Lucas Marques de Freitas, de 25 anos

8 de julho — Jardel Sousa da Silva, de 29 anos

10 de julho — Mirella Sousa Galvão, de 16 anos

13 de julho — Francisco Roger Rodrigo Lopes, de 24 anos

17 de julho — Edimar Nunes Cordeiro, de 19 anos

20 de julho — Danilo Viana Alcântara, de 27 anos

23 de julho — Douglas Artur Araújo Alves, de 18 anos

28 de julho — Angélica Cabral Ferreira, de 34 anos

30 de julho — Homem de 19 anos não identificado

