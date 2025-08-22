Operações contra CV nas regiões Norte e Sul prendem mais de 40 pessoas; entre elas estão 11 mulheres

Foto: Divulgação/PC-CE ￼PRISÕES aconteceram pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em municípios das regiões Norte e Sul do Estado

Foram presas 42 pessoas suspeitas de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV) na manhã de ontem, 21. As capturas aconteceram durante duas operações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) contra o grupo criminoso realizadas na região Norte e na região Sul do Estado.

Ao todo, 27 integrantes da organização criminosa foram presos durante ações do Departamento da 4ª Seccional do Interior Sul. Desse total, 12 suspeitos foram capturados no município de Iguatu, sete em Juazeiro do Norte, um em Russas e sete em Fortaleza. Ainda no balanço, uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

Conforme a Polícia Civil do Ceará, 11 mulheres estão entre as capturadas na operação do Interior Sul. As investigações apontam que elas ocupavam posições estratégicas na facção na região, como gerência operacional e, principalmente, controle financeiro.

O POVO apurou com uma fonte policial que, entre as atividades, elas seriam responsáveis por recolher os lucros das “bocas de fumo” e ocultar os valores em contas de terceiros. Entre elas, destaca-se uma mulher que figura como uma das líderes do grupo na Vila Gadelha, em Iguatu.

Leia Mais | Adriano Saraiva: "Existem 200 membros do CV do Ceará hoje no Rio"

Além disso, a investigação revelou que entre os alvos com mandados de prisão expedidos na operação, há comerciantes em Iguatu e Fortaleza apontados por utilizarem suas empresas para lavar o dinheiro do tráfico de drogas da facção.

Na região Sul, foi revelado ainda que o grupo mostrava característica de poder através da violência e de controle territorial. Entre os casos, um líder, chamado "Fumaça", chegou a determinar quem poderia ou não residir em condomínio residencial, localizado na Vila Gadelha.



Segundo o delegado Regional de Polícia Civil de Iguatu, Marcos Sandro, a investigação começou com a prisão de "Fumaça". "Através da análise do celular dele, foi constatado que o suspeito estava reunindo várias pessoas para cometer crimes ligado a uma organização criminosa", disse.

Ainda segundo o delegado, a partir da apreensão de celulares que estavam com ele, o departamento realizou análise dos dados extraídos. "Esse trabalho de inteligência foi crucial para mapear toda a rede criminosa, permitindo a identificação de seus integrantes, a delimitação de suas funções e a comprovação da materialidade de diversos crimes", destaca.

Ainda durante as diligências, foi apreendido um carro, aparelhos celulares e drogas em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. A operação buscou cumprir 42 mandados de prisão e 45 mandados de busca e apreensão. Entre os 26 mandados de prisão cumpridos, cinco suspeitos já estavam no sistema prisional.

Líder do CV na região Norte que ordenava torturas é preso no Piauí



Entre os presos durante operação na região Norte, uma liderança do CV em Bela Cruz, identificado como "K9", de 38 anos, foi preso na cidade de Castelo do Piauí. Com ele, dois familiares suspeitos de integrar a facção também foram capturados. Outras cinco prisões aconteceram em Bela Cruz e sete pessoas já estavam recolhidas em unidades prisionais.

De acordo com o diretor Departamento de Polícia do Interior (DPI/Norte), delegado Marcos Aurélio França, do Piauí, o líder capturado ordenava, de forma remota, torturas e homicídios contra membros de facções rivais em Bela Cruz.

Ainda segundo o delegado, as torturas eram de natureza física, sendo praticadas em áreas controladas pelo grupo. Até o momento, sete vítimas foram torturadas em um período de cerca de um ano e meio pela facção na região Norte. Uma investigação para identificar os suspeitos dos crimes está sendo realizada.

Na investigação contra o suspeito, foi identificado o endereço onde ele estava no estado do Piauí, local onde ele teria ido para tentar se refugiar. O suspeito estava sendo investigado há cerca de um ano após apreensões de aparelhos celulares que continham informações sobre sua atuação dentro da facção.

O delegado-geral da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Márcio Gutiérrez, disse que as investigações apontaram uma participação do grupo criminoso de origem carioca na região de Iguatu e também no interior Norte, em Bela Cruz.

"Ontem, nós realizamos uma operação com 88 mandados de prisão cumpridos. Hoje, 42 adultos foram também capturados e três adolescentes apreendidos. Isso faz parte de uma diretriz do nosso governador que é exatamente de sufocar e de pressionar o crime organizado", disse. As duas operações contaram com a participação de 28 equipes da Polícia Civil, somando mais de 100 policiais.







