PF identifica milhares de arquivos com cenas de abuso sexual de crianças e cumpre mandado em Sobral

Foto: Divulgação/Polícia Federal Foto de apoio ilustrativo (carro da PF). A Polícia Federal deflagrou a Operação Inocência Protegida XIII, para interromper armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil

Após a identificação de milhares de arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão em Sobral, no Interior do Ceará, ontem, 21, durante a Operação Inocência Protegida XIII.

LEIA MAIS | Polícia cumpre 88 mandados contra facção criminosa cearense



A ação visa interromper práticas de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil (CSAM) por meio da internet.

Até o momento, não há confirmação sobre a autoria criminosa, mas as investigações seguem com a análise do material apreendido para esclarecer a responsabilidade dos moradores vinculados ao local.

Conforme a PF, a investigação constatou uma grande quantidade de arquivos ilícitos, disponibilizados publicamente, que totalizavam milhares de imagens e vídeos relacionados a crianças e adolescentes (aproximadamente 15GB).

Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), relacionados ao compartilhamento e armazenamento de conteúdo de abuso infantojuvenil.

Segundo a PF, a Operação Inocência Protegida XIII tem como finalidade colher novas provas, identificar eventuais vítimas e individualizar a autoria do delito, uma vez que os dados técnicos iniciais apontavam para o uso da conexão local como origem dos acessos.

