Cidade da Criança contará com biometria facial para liberar acesso

Foto: FERNANDA BARROS Cidade da Criança reabriu recentemente e passará a contar com leitor facial

Recém reaberta, a Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza, passará a contar com biometria facial. O novo recurso passará a funcionar no início de setembro e visa quantificar melhor o público que frequenta o local.

LEIA TAMBÉM | Reabertura da Cidade da Criança, no Centro, atrai famílias no Dia dos Pais

Além do cadastramento facial, o parque conta com um controle de horários, que será utilizado para visitação de escolas da rede pública e privada.

A revitalização do espaço trouxe a Coordenadoria Especial da Primeira Infância (Cespi) e a Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), nas casas coloridas presentes no parque.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) devem se instalar no parque, para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

O novo documento substitui o Registro Geral (RG) e utiliza o CPF como número único de identificação nacional, com padronização em todo o País para maior segurança e confiabilidade.

Cidade da Criança: biometria facial será necessária para acessar o parque

A fonoaudióloga e gestora da assessoria pedagógica do parque, Socorro Timbó, explicou que com a reabertura do espaço, um controle de horários foi estabelecido. “Nós temos algumas atividades direcionadas, onde vamos receber escolas, com 60 alunos por turno”.

A visitação das escolas iniciará na primeira semana de setembro. Quando finalizadas as atividades, o parque voltará a funcionar normalmente. O gabinete da primeira-dama, Cristiane Leitão, também está presente no local.

Questionada sobre a importância da revitalização do local, que passou a ser protegido como patrimônio histórico e cultural de Fortaleza em 1991, Socorro responde: “O espaço traz uma memória afetiva muito grande. Todas as pessoas que chegam aqui recordam, porque antes [aqui] era uma escola. Aqui tem uma alma pulsante”.

Foto: FERNANDA BARROS Leitor facial que ficará disponível nas entradas do parque. Um deles é destinado a Pessoas com Deficiência (PCD)

Outra novidade é a biometria facial, que será exigida para acessar o parque. Socorro explica que a medida funcionará para ter um controle do público interno do local.

“É um cadastro permanente, como nos campos de futebol. Você entra, põe seus dados e quando chegar, seu nome e rosto já estarão ali [no leitor facial]”. Serão dois leitores distribuídos nas duas portarias do parque, um deles voltado a Pessoas com Deficiência (PCDs).

O cadastro será feito de duas formas: por meio de aplicativo e de forma manual, pelos funcionários do parque. “Muitas pessoas não sabem manusear [o aplicativo], então eles precisam ser orientados. Vão ter duas pessoas em cada portaria”, explica Socorro Timbó.

Ela continua: “Nós fizemos isso porque queremos saber quantas pessoas chegam aqui. Quem é o público maior, se é idoso, se são as crianças, até para poder trazer essas pessoas para perto”, explica.

Socorro Timbó também afirmou que a área no entorno do parque será revitalizada, com início previsto para o fim do ano. “Ela vai ser toda pavimentada com aqueles tijolinhos”, comentou.

A gestora conta que o novo serviço não será empecilho para pessoas em situação de rua, por exemplo. “Ela vai ter que fazer o cadastro também, mas é de direito e ela pode entrar e curtir [o parque]. Nós vamos saber o horário de entrada e saída”.

Câmeras e equipes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) estão presentes por todo espaço, garantindo segurança 24 horas por dia, de acordo com a gestora.

Aos domingos, não é permitido o estacionamento de carros dentro do parque. A medida serve para garantir que as crianças tenham um maior espaço para brincar.

Cidade da Criança: população diverge sobre controle de horários

Moradora da região há 26 anos, a dona de salão de beleza, Andrea Cavalcante, 26, conta que o espaço é point dos filhos após a saída da escola. “Inclusive, ontem eu fiz um piquenique de aniversário do meu filho pequeno, Marcos André, que completou 4 anos”, conta.

Sobre o controle de horários do parque, Andrea comenta: “Tô gostando da organização, que era justamente que precisava. O policiamento tá show. Bato muita palma para o horário de abrir e fechar”.

abrir (Foto: FERNANDA BARROS)Na foto, Ivonleide Freitas, visitando o parque Cidade da Criança pela primeira vez após a reabertura (Foto: FERNANDA BARROS)Na foto, Andrea Cavalcante e seus filhos, Marcos Levi, de 9 anos; Maria Lívia, de 7 anos; e o mais novo, Marcos André, de 4 anos (Foto: FERNANDA BARROS)Placa indicando a revitalização da Cidade da Criança (Foto: FERNANDA BARROS)Horários de funcionamento da Cidade da Criança

Já a autônoma Ivaneide Freitas, 65, está visitando o parque pela primeira vez após a reabertura. “Visitei todas as áreas da praça e até agora tô achando lindo. Foi muito lindo o que fizeram”.

Acompanhada da filha e neta, Jamile e Hanna Freitas, ela reclama do horário de funcionamento do parque.

“Nem todo mundo tem só aquela disponibilidade. Se tem monitor e os funcionários, eu acho que o dia todo seria ideal, sem pausa”, complementa.

Funcionamento do parque Cidade da Criança

A população pode acessar o parque de segunda à sexta-feira, das 11 às 13 horas e das 17 às 19 horas.

Nos mesmos dias, das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas, o parque recebe as visitações escolares.

Aos sábados, domingos e feriados, o parque funciona das 7 às 19 horas. E aos domingos pela manhã ocorrem as programações especiais, compostas por atividades lúdicas e musicais.

