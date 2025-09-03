Preso homem que seria treinador de uso de armas para facção GDE

Um homem suspeito de fazer treinamento sobre uso de armas para integrantes da facção criminosa de origem cearense Guardiões do Estado (GDE) foi preso na segunda-feira passada, 1º, em um flat na avenida Beira Mar, no bairro Meireles, em Fortaleza. Ele também é apontado como responsável pela manutenção dos armamentos dentro do grupo.
A captura aconteceu pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) após cumprimento de um mandado de sentença definitiva contra o suspeito, identificado como Gutierre da Cunha Rodrigues, de 25 anos. O homem é acusado pelos crimes de integrar grupo criminoso, posse irregular de arma de fogo e receptação.
Conforme as investigações policiais, o criminoso também é suspeito de envolvimento em homicídios no bairro Vicente Pinzón. A região passa por uma onda de violência diante da disputa de território entre a GDE e a facção criminosa Comando Vermelho (CV).
Mais de 10 assassinatos já foram registrados nessa guerra entre os grupos desde o dia 29 de junho, conforme levantamento do O POVO. Além disso, o bairro registrou inúmeros tiroteios e expulsão de moradores.
A prisão aconteceu após uma investigação conduzida pela 1º Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele possui antecedentes por integrar grupo criminoso, associação para o tráfico, receptação e desobediência.
Após a captura, ele foi conduzido até a unidade do DHPP, onde foi cumprido o mandado de prisão e colocado à disposição do Poder Judiciário. Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).