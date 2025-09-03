Primeiro Espaço Girassol de Fortaleza deverá realizar 3.800 atendimentos por mês

Foto: Samuel Setubal ￼PRIMEIRO Espaço Girassol foi inaugurado no bairro Bonsucesso

O bairro Bonsucesso recebeu nessa terça-feira, 2, a nova sede do Espaço Girassol, programa da Prefeitura de Fortaleza voltado a pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento e sofrimento psíquico. O equipamento é o primeiro de 12 que deverão ser entregues até o fim da atual gestão, em 2026, e tem previsão de realizar 3.800 atendimentos por mês.

LEIA TAMBÉM: Vicente Pinzon: 1º dia de "corredores seguros" é avaliado como positivo pela Guarda Municipal

O espaço é situado no segundo andar da policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho e receberá pacientes encaminhados pelo Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, inaugurado no dia 12 de agosto. Nele, as famílias poderão acessar serviços em neuropediatria, fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, entre outras especialidades.

Entre estes está Davi Araújo, 8, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), que há sete anos aguarda por acompanhamento médico. A mãe, Ana Selma, 46, conta que precisou reunir esforços da família para bancar consultas na rede particular para o filho, diante da burocracia enfrentada até então nos equipamentos públicos.

“Se minha família não tivesse se reunido e pago uma consulta particular, hoje meu filho com 8 anos a gente não saberia qual é o diagnóstico dele. Hoje eu sei. Bati em todas as portas, mas nenhuma se abre. Mandam pro posto e dizem que o posto encaminha para tal canto, mas quando chego no posto dizem ‘não é eles quem encaminham’. A gente fica nesse vai e vem. Com esse espaço estou mais esperançosa de conseguir”, conta a dona de casa.

Segundo estimativas da prefeitura, a Capital conta hoje com cinco mil pessoas diagnosticadas à espera de tratamento, e pelo menos outras 23 mil que ainda não receberam o laudo para comprovação de seus transtornos.

As inaugurações feitas nas últimas semanas animaram pais e mães atípicos que assim como Ana Selma, aguardam há anos por uma vaga para tratamento do filho, Samuel, 4. Entre eles está Elivângela Lima, 41, que esteve hoje na inauguração para conhecer o novo Espaço e elogiou a reunião de múltiplas especialidades em um só local.

“O autismo é um transtorno onde nenhuma criança é igual a outra. No caso do Samuel, ele é muito agitado, tem muita energia. E para as crianças que precisam ser estimuladas também vai ser ótimo. Vai ser muito bom para as crianças”, afirma a manicure, que espera conseguir uma vaga para o filho após três anos de busca.

Segundo Espaço Girassol deve ser inaugurado até o fim do ano

A segunda unidade do Espaço Girassol em Fortaleza deve começar até o fim do ano, de acordo com o prefeito , Evandro Leitão (PT). O equipamento será localizado na Regional VI da Cidade, que junto à Regional V concentra os maiores índices de pacientes com transtornos na Capital.

Para 2026, está prevista a entrega de pelo menos outros três espaços, que ainda não tiveram o local confirmado. Até 2028, 12 equipamentos semelhantes ao inaugurado hoje devem ser construídos ao redor da cidade, para atender o público de todas as regionais.

Confira imagens do Espaço inaugurado nessa terça-feira



FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-09-2025: O prefeito Evandro Leitão inaugura o primeiro Espaço Girassol, localizado na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no bairro Bonsucesso (Regional V). (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-09-2025: O prefeito Evandro Leitão inaugura o primeiro Espaço Girassol, localizado na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no bairro Bonsucesso (Regional V), Elivângela Lima e seu filho Samuel. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-09-2025: O prefeito Evandro Leitão inaugura o primeiro Espaço Girassol, localizado na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no bairro Bonsucesso (Regional V). (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-09-2025: O prefeito Evandro Leitão inaugura o primeiro Espaço Girassol, localizado na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no bairro Bonsucesso (Regional V). (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-09-2025: O prefeito Evandro Leitão inaugura o primeiro Espaço Girassol, localizado na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no bairro Bonsucesso (Regional V). (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-09-2025: O prefeito Evandro Leitão inaugura o primeiro Espaço Girassol, localizado na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no bairro Bonsucesso (Regional V). (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-09-2025: O prefeito Evandro Leitão inaugura o primeiro Espaço Girassol, localizado na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no bairro Bonsucesso (Regional V). (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-09-2025: O prefeito Evandro Leitão inaugura o primeiro Espaço Girassol, localizado na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no bairro Bonsucesso (Regional V). (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-09-2025: O prefeito Evandro Leitão inaugura o primeiro Espaço Girassol, localizado na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no bairro Bonsucesso (Regional V). (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-09-2025: O prefeito Evandro Leitão inaugura o primeiro Espaço Girassol, localizado na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no bairro Bonsucesso (Regional V). (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-09-2025: O prefeito Evandro Leitão inaugura o primeiro Espaço Girassol, localizado na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no bairro Bonsucesso (Regional V). (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal Investimento para o novo equipamento é de R$ 9.945.568,00, que deve atender mais de 3 milhões de pessoas na Capital e Interior Crédito: Samuel Setubal

Os investimentos têm por objetivo auxiliar famílias como as de Ana Selma e Elivângela, que há anos precisam arcar com altos custos em consultas particulares para cuidar da saúde dos filhos.

“A gente tem que atender e bem atender a população. É obrigação nossa. Quem bate aqui na porta já vem sofrendo, já bateu em várias outras portas. Aqui não. Temos que ter portas abertas e atender muito bem”, concluiu Leitão.



LEIA TAMBÉM: TopBus encerra atividades em Fortaleza após seis anos

