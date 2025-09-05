Aquiraz: após protestos por riscos ambientais, obra da CE-025 tem início adiado

Foto: FCO FONTENELE Aquiraz, CE, BR 02.06.25 Moradores fazem protesto contra a implantação da rodovia CE-025 no trecho entre a CE 452 (B) da Prainha para Praias Belas no Município de Aquiraz (Fco Fontenele/O POVO)

O ínicio da obra de implantação da CE-025 em Aquiraz, que pretende ligar a Prainha à Praia Bela, foi adiado. Postergação ocorre após protestos de moradores e depois do Ministério Público do Ceará (MPCE) ter recomendado a suspensão da construção da rodovia, em razão de riscos ambientais.

Rodovia foi pensada para, entre outros objetivos, facilitar o acesso direto das localidades da Praia do Presídio, Prainha e Praias Belas à sede do município de Aquiraz. No entanto, ela atravessaria áreas de preservação permanentes, onde consta presença de vegetação nativa e zonas de recarga hídrica importantes.

Informação é da Superintendência de Obras Públicas (SOP). Em nota encaminhada ao O POVO, órgão destaca que adiamento foi definido após reuniões com representantes da Prefeitura, da Associação de Bugueiros, da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e lideranças comunitárias.

"Atualmente, a empresa responsável pela obra está elaborando um novo projeto com alternativas de traçado para a rodovia. Assim que concluído, o projeto passará por análise na SOP", explica ainda.

Em razão dos riscos que a intervenção poderia causar a natureza, ambientalistas, moradores e bugueiros que atuam na região chegaram a organizar protestos para que a obra não fosse realizada perto dos campos de dunas, das lagoas e da área de mata atlântica da Prainha, preservando assim esses espaços.

O POVO mandou um e-mail, na terça-feira, 2, para a Semace perguntando sobre possiveis alternativas debatidas, mas até o fechamento da matéria órgão não retornou. Já assessoria da Prefeitura de Aquiraz, procurada nesta quarta-feira, 3, disse apenas que a obra estava suspensa, sem dar mais informações.

Estado se comprometeu a evitar impactos, diz MPCE

A suspensão do projeto cumpre uma recomendação emitida pelo MPCE ao Governo do Estado em julho desse ano. Na época, órgão ministerial recomendou que a Prefeitura de Aquiraz suspendesse o alvará de construção e demais licenças necessárias para o início da execução do projeto.



Em nota encaminhada nesta quarta-feira, 3, ao O POVO, o Ministério confirmou que pedido foi acatado e disse ainda que a SOP "se comprometeu a reformular o projeto anteriormente proposto para que a obra não impacte na vegetação nativa, nos recursos hídricos e nas dunas móveis da região, devendo encaminhar o documento para avaliação de órgãos ambientais".

"O Estado ainda deverá promover reuniões para ouvir a comunidade local e remeter o projeto revisado e as atas dos encontros ao MP do Ceará, que após parecer do seu Núcleo de Apoio Técnico (Natec), decidirá sobre o arquivamento ou não do procedimento (recomendação de suspensão)", destaca por fim.