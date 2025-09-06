Mercados São Sebastião e do Carlito Pamplona passarão por reforma

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Anúncio da reforma dos mercados foi feito no Carlito Pamplona

Os mercados públicos São Sebastião, no Centro de Fortaleza, e Carlito Pamplona, no bairro Alvaro Weyne, passarão por reforma nos próximos meses. A ordem de serviço para início das obras foi assinada pelo prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) durante a manhã de ontem, 5, e contempla melhorias nos banheiros, pisos, boxes, entornos e de acessibilidade dos equipamentos.

As reformas acontecem em um cenário de precariedade e resistência dos mercados, retratado em reportagem do O POVO em março deste ano. Problemas de sujeira, desgaste da infraestrutura e saneamento nos entornos têm dificultado o dia a dia de vendas de quem trabalha nos locais, já que a má aparência afasta parte dos fregueses.

"Nós perdemos em torno de 40% do nosso movimento. Nós temos muita entrega por delivery, mas quando ele se desloca da sua casa para o mercado e vê toda a questão de falta de saneamento, ele deixa de vir comprar, deixa até de pedir no delivery. Nós tivemos uma queda de em torno de 40% a 50% na nossa demanda de vendas", afirma Renata Freitas, permissionária do Carlito Pamplona há cinco anos.

Quem trabalha no local elenca diversos fatores para essa queda na movimentação, como o acúmulo de lama e mau-cheiro no entorno do mercado, falta de acessibilidade, infiltrações, faltas de água cotidianas e sujeira dos banheiros.

A expectativa dos permissionários é de que as questões sejam resolvidas após as reformas nos espaços. No Carlito Pamplona, o investimento é de R$ 2,05 milhões com entrega em até seis meses.

No São Sebastião, a reforma custará R$ 6,5 milhões e deve ser concluída em até um ano. O valor é R$1,4 milhão menor que o previsto inicialmente, devido a desconto fornecido pela empresa responsável pela obra durante a licitação.

Confira intervenções em cada um dos mercados:

Além do anunciado pela prefeitura, as reformas ainda devem contemplar o entorno dos mercados, a fim de melhorar a imagem dos espaços e atrair mais clientes para as futuras novas estruturas.

"Uma pessoa que passa aqui, às vezes, não sente um atrativo para entrar. Na hora que estiver limpo, bonito, tudo padronizado, com elevador... vão vir senhoras que podem pegar o elevador para subir, quem está vendendo bolo vai vender mais bolo, quem tem comida vai vender mais comida. Porque as pessoas vão ter prazer de vir aqui", projeta o titular da Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais de Fortaleza (Cegor), Osmar Baquit.

Além desses, outros mercados de Fortaleza receberam intervenções neste ano.

Entre as ações estiveram desobstrução de calha pluvial e recuperação de porta de enrolar no Mercado Joaquim Távora, substituição de acessórios sanitários e manutenção em calha d’água no Mercado da Parangaba, além de manutenção de calhas, troca de portas internas, substituição de iluminação, recuperação de corrimão, recomposição de reboco e pintura no Mercado do Montese.

Também houver reparos de energia elétrica e recuperação de calha no Mercado José Walter, readequação do sistema de iluminação e pintura geral no Mercado da Bela Vista e melhorias no Mercado Central, como recuperação estrutural de rampas e passarelas, novo sistema de gás, SPDA, acessibilidade, combate a incêndio, reforma de fachadas e pintura.

De acordo com a Cegor, as unidades que ainda não passaram por intervenções já receberam visitas técnicas e estão no planejamento da gestão para futuras ações de manutenção.



Prefeitura irá realocar permissionários do Carlito durante obras; comerciantes do São Sebastião seguem no mercado

Os permissionários do Carlito Pamplona irão ocupar um espaço provisório durante a reforma do mercado. O local ainda não foi decidido pela Prefeitura de Fortaleza, que espera resolver a questão até a próxima semana.

A proposta inicial da gestão municipal foi de que os comerciantes fossem realocados em uma quadra próxima ao mercado. Essa ideia, no entanto, foi rejeitada pelos trabalhadores sob a alegação de que não teriam segurança e estrutura adequadas para vendas no espaço.

Em segundo momento, a prefeitura tentou alugar a Casa dos Cantadores, prédio a cerca de 200 metros do mercado, mas não avançou nas trativas com os proprietários. A tentativa agora é de locar um galpão na avenida Francisco Sá, para não tirar os comerciantes de perto da clientela

"Precisamos de um galpão que seja próximo (porque já tem uma clientela aqui), que tem que oferecer questões elétricas, hidráulicas e de estrutura mínimas para funcionamento. Temos um galpão aqui na Franciso Sá. Já fizemos uma reunião ontem, agora vamos nos reunir ontem e acho que tem tudo para dar certo. Se não der a gente vai continuar nessa missão de conseguir um espaço dialogado", afirma o secretário da Regional I, Carlos Filho.

No São Sebastião, o trabalho deve ser mais simples, já que os permissionários continuarão no espaço. A reforma será realizada em etapas, e com isso, os comerciantes serão organizados nos blocos que não estiverem em reforma.

Para os trabalhadores, a expectativa é de que as reformas sanem os problemas dos mercados e abram novas oportunidades para seus negócios.

"A gente espera que tudo seja melhor, não só na infraestrutura, mas também no público, porque a gente sobrevive do público. Não tendo público a gente não tem venda. A expectativa é muito boa porque o projeto que estão apresentando é uma coisa que vai ser atrativa às pessoas frequentarem o mercado do Carlito novamente", pontua Antônio Cláudio, que há 10 anos possui um comércio de frutas com a esposa no local.

Mercados da Aerolândia e Pinhões serão reformados no ano que vem

Os mercados públicos da Aerolândia, no bairro de mesmo nome, e o dos Pinhões, no Centro, também estão no radar de reformas na prefeitura. As obra devem ser iniciadas no segundo semestre do próximo ano, de acordo com Evandro.

Intervenções nos espaços chegaram a ser pautadas durante a gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT), como a união dos dois mercados. Entretanto, a proposta foi cancelada após forte rejeição das comunidades que frequentam os equipamentos.

"Nós ainda não iniciamos o diálogo com as comunidades dessas duas regiões. Porém, no próximo ano, que é interesse nosso, no segundo semestre fazer essas intervenções nesses dois equipamentos nós iremos antes dialogar com as pessoas para saber o que elas acham. Qualquer coisa que formos fazer é dialogado com a população", pontua Evandro.