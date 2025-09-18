Painel artístico do túnel Juraci Magalhães começa a ser instalado

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,17.09.2025: Instalação de painéis artísticos em túneis de Fortaleza. Túnel Juracy Magalhães.(Fotos: Fabio Lima)

O painel artístico do túnel Juraci Vieira de Magalhães, no bairro Aldeota, em Fortaleza, já começou a ser instalado. O logradouro é o primeiro dentre cinco da Cidade que devem receber os quadros, conforme noticiado com exclusividade pelo O POVO na segunda-feira passada, 15.

Os painéis serão montados por mosaicos cerâmicos que vão substituir pichações e grafites hoje presentes nas laterais dos túneis. A proposta está sendo realizada pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), que sinaliza o desgaste e o uso como esconderijo de drogas como justificativas para substituir as antigas placas de cimento.

"A Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) informa que, ao assumir a gestão no início do ano, encontrou diversos túneis da cidade com placas cimentícias arrancadas ou danificadas por abalroamentos. Segundo a pasta, esse tipo de material apresenta fragilidade por estar preso em estruturas metálicas frágeis e, além disso, acabava sendo utilizado para esconder objetos ilícitos, como drogas e materiais furtados", disse a pasta em nota.

Confira o que já foi feito dos painéis:

Conforme imagens mostram, a instalação já está em andamento no túnel Juracy Magalhães.

Os mosaicos serão revestidos por reboco de argamassa para evitar que sejam removidos e terão temáticas de acordo com o local onde estão instalados. O do túnel Juraci Magalhães, por exemplo, conta com ilustrações de paisagens e animais da fauna cearense, por estar próximo à entrada do Parque Estadual do Cocó.

As montagens terão 1.300 m² dispostos em ambas as vias do túnel, nos sentidos Centro e Cocó. De acordo com a Seinf, a medida também é uma prevenção às pichações, já que as cerâmicas possuem um esmalte de fácil limpeza para caso sejam pichados novamente, evitando gastos com a troca.

Quem passa diariamente pelo túnel, entretanto, duvida bastante que isso impeça outras intervenções e, na verdade, gere um constante "limpa hoje, sujam amanhã".

"É legal [os painéis], uma melhoria para o povo, de visão. Agora vou te dizer que assim que finalizar aí vai ser é pior, porque não vai vir grafiteiro não, vai vir é pichador. Se quando a gente pinta uma parede, deixa ela bem limpinha, com três dias já vem um pichador", pontua Júnior Silva, preparador de automóveis em uma oficina próxima ao túnel.

Outros quatro túneis da cidade receberão painéis

Além do Juraci Magalhães, os túneis Wellington Landim, na avenida Engenheiro Santana Júnior, Wagner Barreira, na Via Expressa, Demócrito Dummar, na Alberto Craveiro, e do Mondubim, na avenida Wenefrido Melo, ganharão painéis artísticos.

Os quadros devem seguir o mesmo padrão do Juraci, com temática de acordo com a área do entorno. Na Alberto Craveiro, por exemplo, o painel deverá ter imagens voltadas ao esporte.

"A Prefeitura definiu como solução definitiva a substituição das placas por reboco de argamassa, mais resistente e difícil de ser danificado. O projeto prevê ainda a aplicação de mosaicos cerâmicos com temáticas locais, a exemplo de natureza e animais na região do Cocó e esportes nas proximidades da Arena Castelão", explica a Seinf.

