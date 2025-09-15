Painéis temáticos serão instalados em túneis de Fortaleza

Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza/ Kiko Silva ￼TÚNEL Prefeito Dr. Juraci Vieira de Magalhães entra como piloto

A Prefeitura de Fortaleza tem tentando explorado vários pontos de melhorias da cidade, nos oito primeiros meses de gestão de Evandro Leitão (PT). O prefeito citou que o equilíbrio nas finanças é o principal foco do seu trabalho - mas ele não é o único. A Secretaria de Infraestrutura (Seinf) tenta emplacar um projeto-piloto com a implementação de painéis temáticos em cinco túneis da cidade.

Segundo o secretário de infraestrutura da cidade, André Daher, as placas cimentícias usadas atualmente no revestimento das estruturas tem gerado uma problemática recorrente para a gestão.

Entre problemas com danos e pichações, as estruturas precisam constantemente de manutenção devido à situação, o que gera um retrabalho constante, além da questão financeira que impacta diretamente a gestão: "E isso já vem de vários anos, essas placas sendo danificadas e a prefeitura substituindo".

O novo projeto além de ser esteticamente mais agradável no contexto da cidade, ornamentando os tuneis com temáticas diversas envolvendo a região, possibilita uma facilidade na manutenção, com a limpeza e retirada das pichações que enfeiam o local.

Piloto já está em curso

"Esses revestimentos eles têm um esmalte que se por acaso forem pichados, você facilmente consegue remover uma limpeza simples, além de da possibilidade de você ornamentar os túneis com temas da cidade".



O piloto da iniciativa já está em andamento no túnel Prefeito Dr. Juraci Vieira de Magalhães, localizado na avenida Padre Antônio Tomás sob a avenida Almirante Henrique Sabóia.

Na obra, por estar próximo ao Cocó, terá uma temática de natureza, incluindo ilustrações de caranguejos, pássaros e outros elementos naturais.

Segundo o titular da pasta, a ideia surgiu de uma viagem do prefeito Evandro para o exterior. O projeto-piloto esta com obras em andamento, e deve ser replicada em outras quatro regiões da cidade.

São eles: o túnel Wellington Landim, no cruzamento da Av. Padre Antônio Tomás com Av. Eng. Santana Junior, túnel Professor Wagner Barreira, na Av. Via Expressa, O Demócrito Dummar, nas proximidades do Castelão e um último no bairro Mundubim, todos com temática própria ligada a região.

A Cerbras, empresa que produz porcelanatos e cerâmicas, entrou na parceria com a Seinf e vai doar o material que está sendo instalado no túnel que leva o nome do ex-prefeito.

"A Cerbras foi convidada para apoiar e realizou a impressão de um painel em caráter de teste, justamente para ajudar a validar a viabilidade técnica da ideia [...] Como o projeto está em fase inicial e os próximos passos ainda estão sendo definidos pela prefeitura", disse ao O POVO Mariana Mota, Vice-presidente da Cerbras.

Segundo a pasta, a obra ainda não tem previsão para ser finalizada, por se tratar de um projeto de complexabilidade.

"Cada peça é única para poder compor a paisagem que a gente quer mostrar para a cidade. Então, cada peça tem seu lugar certo, é uma obra um pouco mais lenta, exatamente porque é um quebra-cabeça", explicou o secretário.

Obra da Av. Aguanambi aguarda análise da Caixa Econômica

Questionado pelo O POVO sobre a situação da obra da BR-116, que inclui um túnel na av Aguanambi, André Daher informou que o projeto está na fase final de análise junto a Caixa Econômica, e após processo deve entrar na fase de licitação para início.

A obra havia sido anunciada em setembro de 2023, na época pelo atual prefeito José Sarto (PDT). Mesmo quase dois anos depois do anúncio, com mudança de gestão e recurso de R$ 50 milhões garantido, a estruturação do local ainda não foi iniciado, e segue sem previsão para tal.

Outras ações estão em andamento, segundo a Seinf, 73 obras estão em andamento na cidade, entre elas, 66 de edificações e outras sete de infraestruturas. Pelo menos outros 41 projetos foram finalizados pela Prefeitura, 32 de edificações e outras nove de infra.

O POVO pediu para a Seinf um panorama do investimento realizado pela cidade, na gestão atual. A secretaria não conseguiu passar a informação até o fechamento dessa matéria. Caso seja enviada, o conteúdo será atualizado.



Veja o apurado de obras da gestão Evandro

Obras em andamento:

66 obras de edificações: Incluindo CEIs, Escolas, UBS, Postos de Saúde, Requalificação Hospital da Mulher, Requalificação Hospital Nossa Senhora da Conceição e Areninhas

7 obras de infraestrutura: Requalificação Praça do Ferreira, Urbanização da Lagoa do Gengibre, Drenagem Rua Verde 34, Entrada do Pirambu, Drenagem Rua Luiza Miranda, Requalificação do Parque Linear do Riacho Maceió e Rua Santo Amaro

total: 73 obras

Obras concluídas:

32 obras de edificação concluídas:

As principais: Sede da guarda, UTi IJF, Nutea - Espaço Girassol, prédio histórico, Areninhas, CEIs

9 obras de infraestrutura concluídas:

Requalificação da Praia de Iracema, Urbanização do Parque Zoobotanico do Passaré, Drenagem Heráclito Graça, Ruas da Portelinha, Urbanização da Av. Leite Barbosa, Requalificação do Parque Raquel de Queiroz - trecho 3 e 4, Sistema de Esgotamento Sanitário do Riacho Maceió, Rua Edivaldo Santiago e Ruas da Graviolas.

total: 41 obras

