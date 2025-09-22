Poesia em libras é destaque no Festival Conexão Def neste domingo, 21

Foto: FÁBIO LIMA ￼BATALHA de libras Slam Mãos Quentes foi destaque no Festival Conexão Def

Quem visitou a Estação das Artes, no Centro de Fortaleza, pôde aproveitar a programação do Festival Conexão Def, formado por pessoas com deficiência, que abrangeu música, arte e artesanato. É um evento em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, marcado neste domingo, 21.

O destaque da manhã foi o Slam Mãos Quentes, batalha de poemas em na Língua Brasileira de Sinais (Libras), organizada pela professora e tradutora de libras Lyvia Cruz. O momento atraiu surdos e ouvintes, que utilizaram a poesia para se expressar sobre suas vivências.

FORTALEZA-CE, BRASIL,21.09.2025: Festival Conexão Def na Estação das Artes. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA

Daniel Santos, conhecido pelo nome artístico Surdan, foi um dos veteranos desta edição e destaca a importância do evento para sua carreira e para a comunidade surda. Ela utiliza as redes sociais (@_surdanoficial_) para divulgar seu trabalho.

“Eu sinto o impacto deste tipo de evento, o impacto que ele provoca na comunidade surda. Ele promove debates sobre diferentes temas como surdez, negritude e lutas de minorias e acho muito importante”, sinalizou ele, para que a repórter do O POVO entendesse por meio do intérprete.

O palco do slam também era aberto para que ouvintes pudessem apresentar seus poemas, com o auxílio de um intérprete.

Artista cearense promove apresentação circense no festival

Uma das atrações do evento é o artista de rua e acrobata cadeirante Eduardo Show da Vida, que apresenta seu espetáculo. Com mais de 30 anos de carreira, ele falou ao O POVO sobre a apresentação. O multi-artista coleciona talentos e também é ator e tenista.

FORTALEZA-CE, BRASIL,21.09.2025: Festival Conexão Def na Estação das Artes. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA

“Eu preparei para hoje um show na cadeira de rodas, com vários truques. É muito trabalho e muita correria (...) será uma honra me apresentar na Estação das Artes e vou dar tudo me mim”, conta.



Público destaca clima de inclusão no Festival Conexão Def



Patrícia Menezes, 41 anos, decidiu ir ao festival após ver uma notícia na televisão. Ela e a filha Giovana são frequentadoras assíduas da Estação das Artes e a mãe atípica destaca o caráter inclusivo do local.

"Eu vim prestigiar a todos, com muito carinho. Sempre que eu venho aqui, eu e a minha filha nos sentimos em casa. É um espaço acolhedor, que todos se entendem", afirma.

O professor universitário Bruno Carioca, 33 anos, citou o slam como ponto alto da manhã. Ele atua como aliado da causa da comunidade surda há mais de 15 anos.



FORTALEZA-CE, BRASIL,21.09.2025: Festival Conexão Def na Estação das Artes. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA

"É uma resistência e uma disrupção que nos possibilita analisar a nossa sociedade de outro ângulo, a partir da língua de sinais. Nós temos uma efervescência de eventos na Capital, mas para os surdos ainda são pontuais, então isso aqui poderia virar recorrente", aponta.