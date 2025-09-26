Apenas 34,9% das escolas públicas do Ceará têm esgotamento sanitário

Foto: Samuel Setubal Imagem de apoio ilustrativo. Relatório do Todos Pela Educação mostra déficits e desigualdades na infraestrutura das escolas brasileiras

O Ceará tem apenas 34,9% das escolas públicas com esgotamento sanitário. De acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica 2025, lançado ontem, 25, o Estado tem uma proporção menor que a do Brasil (48,2%) no fornecimento de esgoto às unidades educacionais.

Entre os estados do Nordeste, a cobertura da rede de esgoto nas escolas do Ceará supera a do Rio Grande do Norte (31,9%), do Piauí (28,2%), de Alagoas (26%) e a do Maranhão (8,8%). Pernambuco é o estado da região com melhor taxa, chegando a 45,1%.

Os dados do Censo Escolar, produzidos pelo Ministério da Educação (MEC) e incluídos no estudo anual da organização Todos Pela Educação, mostram déficits e desigualdades na infraestrutura das escolas brasileiras.

Cerca de 95% das escolas públicas brasileiras contam com itens básicos de infraestrutura, incluindo acesso à água potável, ligação de energia elétrica, banheiros e cozinha. O Ceará chega próximo da universalização em todos esses itens.

Por outro lado, apenas 79% das escolas brasileiras são atendidas por serviço de coleta de lixo e somente 48,2% estão conectadas à rede pública de esgoto. Os piores números estão na região Norte, já os melhores estão concentrados no Sudeste.

O Ceará também tem o terceiro pior índice de escolas climatizadas do Nordeste, com 34,2% delas tendo sistema de refrigeração. O Estado só tem índice maior do que Sergipe (29,6%) e Bahia (29%).

Infraestrutura educacional também é desigual

Bibliotecas, quadras esportivas e laboratórios também não são ofertados igualmente para todos os estudantes da rede pública.

Na educação infantil, apenas 26,7% das escolas públicas do Estado têm áreas verdes e 28,9% disponibilizam parque infantil.

Já nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), 65,4% das unidades dispõem de bibliotecas ou salas de leitura. Menos da metade (41,7%) tem quadra de esporte e somente 23,4% possui laboratório de informática.

Nas escolas com turmas de anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º), as bibliotecas (76%), os laboratórios de informática (32,1%) e as quadras de esporte (55,7%) estão mais presentes, apesar de não atingir todas as unidades.

No entanto, as instituições que possuem laboratório de ciências são a minoria, com apenas 8%. A proporção é uma das piores do Brasil, deixando o Ceará entre as oito unidades da federação que menos têm escolas com esse tipo de infraestrutura.

Daniela Mendes, coordenadora de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação, ressalta que é preciso uma articulação para enfrentar os problemas de saneamento básico que prejudicam as escolas. “Se for verificar onde essa escola está, todo o bairro não tem esgotamento.”, diz.

Para ela, as práticas pedagógicas e os resultados de aprendizado precisam avançar. “Mas esses elementos só se sustentam se a gente tiver o básico”, afirma. Daniela acredita que a infraestrutura da escola influencia diretamente na dignidade e na qualidade de vida dos estudantes.

Mesmo escolas que já possuem laboratórios, quadras e bibliotecas precisam de acompanhamento para verificar se os equipamentos estão sendo utilizados, se o currículo é adequado para o uso das ferramentas e se os professores são treinados para aproveitá-las.

