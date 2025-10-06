Ceará tem cinco casos notificados de intoxicação por metanol; três ainda em investigação

Foto: FÁBIO LIMA ￼APESAR da queda no consumo de destilados, fluxo nos bares ficou estável, segundo a Abrasel

O Ceará contabiliza dois casos suspeitos de intoxicação por metanol já descartados e outros três em investigação. Na madrugada de ontem, 6, cerca de 100 doses do antídoto para eventuais confirmações de intoxicação por metanol chegaram ao Ceará em remessa enviada pelo Ministério da Saúde.

Os pacientes ainda sob suspeita são um jovem de Quixeramobim; um homem de 55 anos, encontrado morto na própria residência em São Gonçalo do Amarante; e um caso em Aquiraz, notificado ontem à noite.

As ampolas do antídoto são feitas à base de etanol farmacêutico, que deverão ser injetadas de forma intravenosa nos pacientes que tiverem intoxicação confirmada. A substância compete com o metanol no corpo humano, impedindo que ele se quebre e causa prejuízos ao organismo.

"Essa ampola é de etanol farmacêutico. Às vezes, as pessoas pensam que o antídoto é algo tipo o do desenho animado. Esse antídoto é um álcool etílico que compete com o metanol para não deixar o fígado metabolizar o metanol. Faz com que o metanol não produza os efeitos que ele pode produzir se ele for quebrado, principalmente formol", explica o secretário executivo de Vigilância em Saúde do Ceará, Antônio Lima Neto (Tanta).

Como o Ceará ainda não tem casos confirmados de intoxicação, as 100 doses que chegaram ao Estado ficaram armazenadas na Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa). Caso algum paciente teste positivo para a presença de metanol no corpo, o antídoto será enviado diretamente ao hospital onde o paciente estiver internado.

Casos notificados no Ceará

Os dois primeiros casos, registrados em um jovem de 15 anos em Quixeramobim e uma mulher, que não teve a idade informada, no município de Caucaia, já foram descartados, após ambos testarem negativo para presença de metanol no organismo em exames da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

O paciente de Quixeramobim está internado no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), na mesma cidade, enquanto a mulher de Caucaia foi encaminhada para uma unidade da Unimed em Fortaleza. De acordo com a Sesa, que monitora os casos, na manhã de ontem, ambos os pacientes estavam evoluindo bem e deveriam receber alta em breve.

O terceiro caso notificado no Estado foi em São Gonçalo do Amarante, sendo essa a primeira investigação de morte com suspeita de intoxicação por metanol. Ainda não há confirmação sobre o que teria causado o óbito, mas, devido ao paciente ter histórico de alcoolismo, testes para detecção de metanol estão sendo realizados no corpo.

O quarto caso, notificado na segunda de manhã, é de Quixeramobim, o segundo na cidade do sertão central cearense. O paciente é um jovem que ingeriu bebida alcoólica e está há muitas horas com sintomas similares ao de intoxicação por metanol, e por isso, foi submetido a exames.

O quinto caso foi notificado ontem à tarde em Aquiraz. De acordo com Tanta, o tempo de duração dos sintomas é crucial para que um caso venha a ser suspeito de intoxicação.

Sintomas gastrointestinais e visão turva algumas horas após o consumo são considerados efeitos normais da ingestão de bebidas alcoólicas. Entretanto, se esses persistirem por 12 ou mais horas, é recomendada a ida até uma unidade de saúde.

"Um caso suspeito precisaria ter pelo menos 12 horas de persistência dos sintomas. Caso contrário, você teria um número muito grande de pacientes que, por ter uma sintomatologia compatível com o abuso do álcool normal, você confundiria com intoxicação por metanol. É muito importante a temporalidade", pontua o secretário.

Órgãos aumentam fiscalização sobre comércio de bebidas

Em meio à crise sanitária nacional, órgãos de segurança pública e fiscalização no Ceará têm redobrado a atenção sobre o comércio de bebidas alcoólicas.

Em nota divulgada através das redes sociais neste domingo, 5, o governador do Estado, Elmano de Fretias (PT), afirmou ter criado um grupo de trabalho com Sesa, Polícai Civil, Secretaria da Fazenda, Pefoce, entre outras pastas, para indentificar eventuais vítimas, os locais com venda de bebidas adulteradas e possíveis organizações criminosas por trás das intoxicações.

"Nossas forças de segurança, em parceria com a Secretaria da Fazenda (Sefaz), estão ampliando a fiscalização do transporte de bebidas, com a finalidade de evitar a circulação de produtos falsificados no Ceará. Carregamentos, inclusive, já foram apreendidos na semana passada e encaminhados para testes na Pefoce", complementou.

Na quinta-feira, 2, 60 mil garrafas sem notas fiscais foram apreendidas em Itaitinga, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O carregamento vinha do estado de Pernambuco e foi enviado para perícia da Pefoce a fim de atestar a presença ou não de metanol.

O POVO procurou a Pefoce para confirmar o resultado dos exames mas não obteve retorno.

Ainda na nota divulgada no domingo, Elmano afirmou que as forças de segurança, junto com a Sefaz, têm ampliado a fiscalização do transporte de bebidas nas vias de acesso ao Estado. O POVO procurou a Sefaz para atualizações sobre as operações realizadas mas não recebeu retorno até o fechamento desta matéria.

ALERTA

Caso sintomas gastrointestinais e visão turva persistirem por 12 ou mais horas, após a a ingestão de bebidas alcoólicas, é recomendada a ida até uma unidade de saúde

