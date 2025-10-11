Homicídios crescem pelo terceiro mês consecutivo no Ceará

Foto: Reprodução/Redes Sociais Cena de crime de homicídio registrado em setembro em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza

No mês de setembro passado, 269 assassinatos foram registrados no Ceará, conforme divulgado na tarde desta sexta-feira, 10, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O número representa um aumento de 16,15% em relação a setembro de 2024.

Além disso, o Estado teve o terceiro mês consecutivo de aumento no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs, a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte).



O aumento em setembro foi puxado pelos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Foram 79 homicídios registrados nos 18 municípios que compõem a RMF, aumento de 38,59% em comparação com os 57 CVLIs de setembro do ano passado.

Maracanaú se destacou negativamente, com 23 assassinatos no mês passado, a maior marca do ano no município. Quem também registrou recorde anual foi a Área Integrada de Segurança (AIS) 24, onde estão localizados Maranguape, Pacatuba e Guaiúba.



Foram 20 assassinatos, também o pior resultado em 2025. Em Maranguape, em setembro, ocorreram 11 assassinatos, enquanto, em Pacatuba, foram sete e, em Guaiúba, um.

Fortaleza também registrou aumento de CVLIs em setembro. A SSPDS computou 65 homicídios, quatro crimes a mais que em setembro de 2024. A AIS 3, onde estão bairros como Messejana, Jangurussu e Conjunto Palmeiras, registrou 16 assassinatos no mês passado, o que também foi a maior marca do ano na região.



Já nos municípios do Interior, foram computados 125 assassinatos em setembro, o que também foi um aumento na comparação com setembro de 2024: 10,61% de crescimento.



Acumulado do ano



Apesar do aumento no número de homicídios nos últimos três meses, o Ceará segue registrando uma redução de CVLIs no acumulado do ano. De janeiro a setembro deste ano, a SSPDS contabilizou 2.239 CVLIs no Estado, enquanto, no mesmo período do ano passado, esse número havia sido de 2.445.

Em nota, a SSPDS destacou que as reduções no acumulado do ano se dão em todas as quatro regiões nas quais a pasta divide o Estado: Fortaleza, RMF, Interior Norte e Interior Sul.



A Secretaria ainda ressaltou os investimentos feitos nas Forças de Segurança, que incluem a entrega de mais de 9 mil coletes balísticos à Polícia Militar desde 2023 e a formação de 76 novos servidores da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), iniciada em 29 de setembro.



Além disso, a SSPDS destacou que a população pode ajudar no trabalho policial por meio do Disque-Denúncia 181.



Confira a nota da SSPDS na íntegra:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informa que segue direcionando seus esforços no combate à violência. As ações são estratégicas, integradas e baseadas em indicadores da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) e em levantamentos da Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS). Como resultado dessas ações, entre janeiro e setembro de 2025, os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) apresentaram uma redução de 8,42% em todo o Ceará. Foram 206 ocorrências a menos na comparação com o ano anterior — 2.239 mortes violentas em 2025, contra 2.445 casos em 2024. Os dados foram extraídos pela Supesp.



A redução se estende a todas as regiões cearenses. Em Fortaleza, a diminuição de mortes violentas entre janeiro e setembro de 2025 foi de 6,35%, com 589 CVLIs registrados neste ano, contra 629 no mesmo período do ano passado. Já na Região Metropolitana de Fortaleza, a queda foi de 6,86%, com 624 ocorrências nos nove primeiros meses de 2025, frente a 670 em 2024. No Interior Sul, a redução chegou a 19,5%, com 399 mortes violentas em 2025, ante 496 no ano anterior. Por fim, no Interior Norte, a diminuição dos CVLIs foi de 3,53%, com 627 registros neste ano, contra 650 em 2024.



A SSPDS-CE reforça que os investimentos em ações e tecnologias voltadas ao combate à criminalidade são contínuos. Para fortalecer as ações ostensivas, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) recebeu, no último dia 1º de novembro de 2025, 2.700 coletes balísticos. De 2023 até agora, já foram entregues 9.113 coletes balísticos à PMCE, totalizando um investimento superior a R$ 15,1 milhões. Já no dia 29 de setembro de 2025, a Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp) realizou a aula inaugural do curso de formação para 76 futuros servidores da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). No início de agosto de 2025, 175 novos policiais militares foram formados em solenidade no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). Com essa turma, já são 1.945 policiais militares nomeados entre 2023 e 2025.



Por fim, a SSPDS-CE destaca a importância da denúncia anônima. Por meio do Disque-Denúncia 181, as Forças de Segurança do Estado receberam informações que resultaram na prisão de 240 indivíduos entre janeiro e agosto deste ano — um aumento de 66% em relação às 145 prisões realizadas no mesmo período de 2024. Essa credibilidade refletiu também em um aumento de 29% no número de denúncias, totalizando 8.400 registros entre janeiro e agosto de 2025, contra 6.537 no mesmo período do ano anterior. As informações podem ser repassadas para o Disque-Denúncia 181 da SSPDS ou pelo WhatsApp (85) 3101-0181, que recebe mensagens de texto, áudio, vídeo e fotografia. Também é possível registrar denúncias via internet, por meio do site disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br. O sigilo e o anonimato são totalmente garantidos.



Mortes

Maracanaú, na Região Metropolitana (RMF), teve o mês mais violento do ano, ao somar 23 assassinatos