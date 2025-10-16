Ceará Sem Fome: programa já distribuiu 55 milhões de refeições

Foto: Carlos Gibaja/ Governo do Ceará ￼EVANDRO Leitão (PT), Lia de Freitas e Elmano de Freitas (PT) participaram do festival

O Programa Ceará Sem Fome, do Governo do Ceará, distribuiu 55 milhões de refeições desde que as cozinhas comunitárias foram instaladas nas 184 cidades cearenses, em 2023. Alimentos são preparados em 1.300 unidades no Estado e destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 15, no 2° Festival Ceará Sem Fome, realizado no Centro de Eventos, em Fortaleza. Estiveram presentes no encontro nomes como o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), a primeira-dama estadual, Lia de Freitas e o prefeito da Capital, Evandro Leitão, (PT).

Participaram também autoridades internacionais. Entre elas Jorge Meza, representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO/ONU) no Brasil; Daniel Balaban, do Programa Mundial de Alimentos (WFP); e Hardi Vieira, do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA).



Na ocasião, o governador destacou a importância do programa, frisou as 55 milhões de refeições distribuídas e o trabalho dos agentes comunitários. "Nós temos em torno de cinco mil pessoas trabalhando nas cozinhas (...) Elas tão lá por amor ao próximo, ajudando a fazer comida para o nosso povo", frisou.

Coordenadora do Ceará Sem Fome, a primeira-dama do Estado, Lia de Freitas, citou as 150 mil pessoas que saíram da insegurança alimentar no Ceará, conforme Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual (Pnad Contínua) de 2024, e disse que momento também era de celebração.

Ela chegou a se emocionar durante fala. "Emociona porque é muito coração envolvido, é muito amor em cada prato de comida, em cada panela (...) A gente se emociona hoje em ver a prioridade que é dada para essas pessoas que estão em situação de insegurança alimentar grave", disse em coletiva de imprensa.

Também durante momento com jornalistas, o prefeito Evandro falou que o programa serviu de referência para o Fortaleza Sem Fome, iniciativa lançada pela Prefeitura em setembro passado e que tem como objetivo distribuir 2.400 sopas por dia, com apoio de entidades e do Serviço Social do Comércio (Sesc).

De acordo com o mandatário, mais de 53 mil refeições do tipo já foram distribuídas por meio do programa municipal. "Esperamos (poder) acolher, levar dignidade para a população fortalezense", destacou Leitão.

Jorge Meza, representante da FAO/ONU, também falou com a imprensa. Na ocasião, ele citou que entidades trabalham para "erradicar a fome do mundo" e reconheceu os resultados do programa.

"Sempre estaremos naqueles lugares que têm exemplos de boa política pública (...) Esperamos começar um processo muito mais intenso de diálogo (com o Ceará) para conhecer as experiências (...) E também trazer de outras partes do mundo as experiências que possam fortalecer o programa", destacou.

Evento conta com lançamento de livro e show de Solange Almeida

O evento teve início na manhã desta quarta-feira, 15, prossegue na quinta-feira, 16 e será finalizado no sábado, 18, com a realização da 1ª Corrida “Juntos por um Ceará Sem Fome”, que terá a Vila do Mar, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, como principal trajeto.

Além de atividades de autocuidado, como massagem e corte de cabelo, o festival contou nesta quarta com apresentação musical da cantora Solange Almeida, considerada “madrinha" do Ceará Sem Fome.

"As pessoas olham e dizem: ‘poxa, ela foi tão longe’, mas não imaginam as noites chorando, o pão que eu não tinha para comer (...) Eu fico muito feliz com o resultado do programa, sabendo que muitas pessoas superaram a insegurança alimentar grave que o Ceará vivia", disse a artista durante evento.

Na ocasião também houve o lançamento do livro “Ceará Sem Fome: A arquitetura de uma política pública de enfrentamento à insegurança alimentar”, que registra a trajetória e os impactos da ação. O governador Elmano de Freitas assinou três exemplares da obra e entregou os mesmos aos representantes da ONU.

Atentos aos discursos e aproveitando o show musical estavam dezenas de agentes comunitários que atuam no programa, como Assunção Albano, 53. Ela participa há dois anos da iniciativa e ajuda no preparo de refeições em uma cozinha comunitária de Canindé. "(O que me motiva) eu acho que é aquele carinho que a gente tem pelo próximo, é a mão solidária", destaca.

Momento também reuniu beneficiários do Ceará Sem Fome. Entre eles Maria Josiane, 39, moradora do bairro Barroso, em Fortaleza, e que passou a receber refeições neste ano. Mãe de sete filhos, a dona de casa diz que não teria condições de seguir alimentando as crianças se não fosse o benefício que recebe.

Também morador da Capital, mas precisamente na Barra do Ceará, Antônio Carlos, 61, passou a ser beneficiário da inciativa no ano passado. "É uma satisfação muito grande, uma grande ajuda no orçamento da gente, economiza muita coisa", destaca o aposentado.

Datas

Segundo a primeira-dama, Lia de Freitas, o evento marca os dois anos de cozinhas do Ceará Sem Fome, quase três do programa Ceará Sem Fome, os 22 anos do Bolsa Família e os 80 anos da ONU