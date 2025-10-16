Facção vende remédios controlados e abortivos em feiras e farmácias na Grande Fortaleza

Foto: Divulgação/PC-CE ￼200 caixas de medicamentos foram apreendidas

O comércio ilegal de medicamentos de uso controlado, incluindo tarja preta, psicotrópicos, antidepressivos, tratamentos para TDAH e abortivos, foi identificado entre as atividades criminosas da facção Massa Carcerária em Fortaleza e na Região Metropolitana.

Integrantes apontados como fornecedores comercializavam esses produtos em feiras populares e até em farmácias.

As atividades criminosas foram descobertas durante uma investigação da 1ª Delegacia Municipal de Caucaia, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

As investigações começaram após a prisão de suspeitos de integrar duas organizações criminosas, uma de origem cearense, a Massa, e outra carioca, Comando Vermelho (CV), em atuação, principalmente, em Caucaia.

Com as capturas dos suspeitos, foram apreendidos celulares que tiveram dados extraídos e ligações interceptadas. Nas mensagens, foi revelado a venda dos medicamentos controlados por membros da facção cearense, que atuava na Região Metropolitana, mas fornecia produtos para diversas regiões da Capital e da Grande Fortaleza.

De acordo com as investigações, entre os remédios comercializados pelo grupo estão Apralozan, Fluoxetina, Diazepan, Sibutramina e Cytotec, sendo esse último restrito a estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados e credenciados, conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Nos documentos que constam as mensagens, a qual O POVO teve acesso, que revelam a venda irregular, um dos compradores pede dez caixas de Apralozan. Na conversa, ele ainda sonda os valores da caixa do diazepan. Um dos fornecedores revela o valor de R$ 300. Outras caixas de medicamentos chegam a valores de R$ 200.

Diante das informações, a Polícia Civil deflagrou uma operação nesta quinta-feira, 16, que resultou no cumprimento de 25 mandados de prisão, sendo que dez suspeitos estavam no sistema prisional e outros em liberdade. Também foram realizados cinco prisões em flagrante, resultando em 20 pessoas presas na ações contra grupos criminosos.

Um proprietário de uma farmácia localizada na localidade do Iguape, no município de Aquiraz, foi identificado como um dos compradores dos medicamentos fornecidos pela facção. A residência dele, em Fortaleza, foi alvo de mandado de busca e apreensão. No local, foram apreendidas 200 caixas de medicamentos controlados.

Conforme o delegado Seccional da Polícia Civil do Ceará em Caucaia, Rômulo Melo, as ações criminosas foram identificadas sendo um dos braços financeiros da facção. “É uma ramo do grupo criminoso que tava ganhando dinheiro também nesse segmento. [...] É um braço desse grupo também especializado na venda de medicamentos de usos controlados”, disse.

Ainda segundo o delegado, as investigações revelaram que o comércio era realizado em áreas dominadas pela facção e em outras regiões do CV que, há suspeita, de que era solicitadas autorizações para o comércio ilegal dos remédios nas regiões. A operação prendeu, além de membros da Massa, pessoas ligadas da organização carioca.

As prisões dos suspeitos membros das organizações criminosas e as 42 apreensões aconteceram em Fortaleza e nos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, ambos na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Aracati, Beberibe e Icapuí, no Litoral Leste do Estado.

Entre os flagrantes, dois homens de 49 e 56 anos, estão relacionados à venda de medicamentos que só podem ser comercializados com prescrição médica. Eles foram presos em Caucaia. Com a dupla, foram apreendidas mais de 200 caixas de medicamentos.

As apreensões aconteceram no município da Região Metropolitana e em Fortaleza. As outras duas prisões foram por tráfico de drogas e uma outra por desacato, calúnia e desobediência. O último mencionado não tinha mandado de prisão em aberto. Dois quilos de maconha também foram apreendidos na operação.

As ações foram coordenadas pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia e 1ª Delegacia Seccional da Região Metropolitana, pertencentes ao Departamento de Polícia Metropolitana. A operação foi intitulada Ad Aeternum.